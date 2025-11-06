WLAN-Login künftig manuell
Apple bremst in Europa: Watch verliert WLAN-Synchronisation
Apple wird im Dezember eine Funktion deaktivieren, die bislang als fester Bestandteil des Zusammenspiels zwischen iPhone und Apple Watch galt. Konkret geht es um die automatische Synchronisation von bekannten WLAN-Netzen zwischen beiden Geräten.
WLAN-Login künftig manuell
Künftig müssen sich europäische Nutzerinnen und Nutzer mit der Apple Watch manuell in bekannte Netzwerke einwählen, wenn das gekoppelte iPhone nicht in der Nähe ist. Die Umstellung erfolgt mit den Softwareversionen iOS 26.4 und watchOS 26.4.
Hintergrund ist eine neue Auslegung des Digital Markets Act (DMA) durch die Europäische Kommission. Diese fordert von Apple, dass auch Drittanbieter Zugriff auf die vom iPhone gespeicherten WLAN-Daten erhalten sollen. Apple lehnt dies mit Verweis auf Sicherheits- und Datenschutzbedenken ab.
Durch das Teilen solcher Verbindungsdaten könnten laut Apple andere Unternehmen Bewegungsprofile erstellen und gezielte Werbung ausspielen. Um sich der Verpflichtung zu entziehen, wird die Synchronisation zwischen iPhone und Apple Watch in der EU nun vollständig abgeschaltet.
Gezielte Einschränkung statt Öffnung
Apple hatte in den vergangenen Monaten mehrfach betont, bei zukünftigen Regelungen notfalls auf Funktionen in bestimmten Märkten verzichten zu wollen. Das Unternehmen begründet den Schritt damit, dass es sich einer erzwungenen Gleichstellung der Apple Watch mit Drittprodukten verweigern möchte.
Die EU fordert in ihren Interoperabilitätsvorgaben, dass auch Zubehör anderer Hersteller auf dieselbe Weise mit iPhones zusammenarbeiten könne muss, wie die Apple Watch. Da Apple dies nicht umzusetzen bereit ist, entfernt es stattdessen die entsprechende Funktion auch für das eigene Produkt.
- Neue EU-Vorgaben konkret: Hier muss Apple iOS jetzt umbauen
Nach Angaben der französischen Publikation Numerama werden ausschließlich europäische Nutzerinnen und Nutzer von den Einschränkungen betroffen sein. Apple nutzt zur Erkennung des Geltungsbereichs sowohl den Standort des Geräts als auch die Zuordnung des verwendeten App-Store-Kontos.
zum Kotzen
Die Entfernung einer Funktion setzt aber nicht die generelle interoperabilität um, wie es gefordert wird. Ich denk da generell an Funktionen, die derzeit die fremd-Uhren nicht mit iPhones zusammen funktionieren, wie es eine A watch kann.
Dann müssen sie ja bald die gesamte Uhr abschalten :D
Bisschen blödsinnig, aber Vorgabe dennoch verfehlt.
Das ist ja nur ein Teil der Änderungen die Apple vornimmt. Da wird halt drüber berichtet weil die Entfernung einer Funktion ein bisschen interessanter ist.
Was die Apple-Watch nicht kann, müssen andere Uhren auch nicht können. Die Gleichstellung der Apple-Watch mit anderen Uhren ist also umgesetzt.
Irgendwie scheint Apple die einzige Firma zu sein, die es nicht im Rahmen der EU Gesetze hinbekommen.
Dann ist wohl auch am Ende das Thema Privacy bei Googles Android mittlerweile besser umgesetzt worden als bei Apple.
Das heißt dann wohl für mich, dass das nächste Handy kein iPhone wird
Dito, sehe ich schon länger so
Es geht nicht darum, es „hinzubekommen“, sondern es aus Sicherheitsgründen einfach nur nicht zu wollen, was ich in gewisser Weise nachvollziehen kann
Wieder mal schlimm diese EU und die erzwungene Bevormundung.
Und wer zwingt M$ endlich mal, dass man sich auch mit anderen Mailprogrammen außer Outlook mit freigegebenen Postfächern im O365 verbinden kann?
Diese vermeintliche Sicherheit ist nichts anderes wie eine Ausrede. Apple macht alles um eben nicht kompatibel zu sein und seine user zu zwingen nur Apple Produkte zu nutzen.
So ziemlich alles was Apple wegen dieses Gesetzes gemacht hat war kindisch und sollte die Nutzenden nur gegen die Gesetze aufbringe.
Dieses mal verstehe ich es. Meine WLAN Daten will ich nicht einfach teilen.
Aber eine Option Funktion würde hier auch helfen.
Also bei jeder neuen Uhr (auch Apple Watch) fragen: „Darf diese Uhr deine WLan Daten erhalten?“
Setzt es auch um und ist sicher!
Gut gemacht. Wenn wir so weitermachen ist Europa wirklich bald die Lachnummer 1….
Bald?…
Ist bald? Sind wir das nicht schon?
Apple wird irgendwann feststellen, dass die Nutzer sich nicht alles gefallen lassen. Aktuell ist das Kind halt noch etwas bockig.
In der Schule hätte es „Thema verfehlt“ geheißen. Was hat Dein Apple-Bashing mit dem Inhalt des obigen Beitrags zu tun? Genau, nichts. Dünnpfiff…
Oh doch, es halt sehr viel damit zu tun. Ein absolutes Groß der Folgen des Gesetzes sind richtig. Apple setzt sie aber somit, das alle sich aufregen. Apple hofft der Aufschrei führt zu Gesetzesänderungen wenn genug sich aufregen.
Doch alle, wirklich alle Auflagen hätte Apple sicher, benutzerfreundlich und gut umsetzen konnte.
Hier wie oben schon geschrieben. Einfach eine OptIn Lösung „Darf ich teilen?“ Und schon wäre es Sicherung kein Komfortverlust.
Warum wird auf dem iPhone nicht einfach ein Fenster mit „erlauben“ oder „ablehnen“ angezeigt?
Wenn das für alle Anbieter gilt ist doch wieder alles im Lot. Sieht eher danach aus als würde Apple hier wieder politische Spielchen treiben wollen, damit einfach gestricktere Menschen sich über die böse EU aufregen!
Genauso ist es!!
Exakt!
+1 Ja, wie bei allen anderen Auflagen auch!
Falsch. Wir werden für andere zum Vorbild für offene Märkte.
Ha ha, das ist auch ne Lachnummer
@Devil: Nö.
haha. Klar. So offen das diese eingeschränkt werden.
Was du denn geraucht? Offener Markt bedeutet, der Markt regelt sich selbst. Hier wird der Markt durch die EU reguliert. – Irgendwie verkehrte Welt in deinem Kopf…
Nicht alles regelt sich von selbst. Geschlossenen Ökosysteme mit nur eigenem AppStore werden die nie freiwillig aufgeben.
Genauso wie das Roaming der Telekomunternehmen in der EU. Du würdest heute noch eine ganze Menge mehr zahlen.
Hier ist Apple die Lachnummer, nicht die EU.
Dann hast du den Artikel falsch gelesen.
Hat er nicht! Apple
Könnte einfach ein OptIn machen und alles wäre super.
Nicht so viel auf TikTok rumhängen und glauben was Dir da so alles erzählt wird…
Die Lachnummer ist eher Apple! Die EU gilt dagegen weltweit als Vorreiter und Vorbild für Verbraucherrechte! Letztes Beispiel: Auch in Japan muss Apple jetzt anderen App-Stores Zugang gewähren.
Apples Argument bei WLAN ist vorgeschoben, würde Apple den Datenschutz und Verbraucherrechte gleich ernst nehmen, könnten sie sicherlich a) dem Verbraucher zutrauen eigene Entscheidungen zu treffen und b) gegebenenfalls den Zugang für Drittanbieter optional machen.
Nein Apple geht ausschließlich darum, die Kunden möglichst umfangreich im eigenen gerätekosmos gefangen zu halten.
Ist ja aus Unternehmerischer Sicht verständlich, aber ein wenig mehr Ehrlichkeit wäre schön.
Oder du liegst falsch und ein Drittanbieter könnte das automatisierte Freigeben der Nutzerdaten z.B. Passwörter für Wlan tatsächlich ausnutzen und so dem Nutzer Schaden.
Andere Daten sind auch potentiell Sicherheitskritisch (Standort, Adressbuch, Mikrofonzugriff, App-Tracking, …). Da kann Apple den Nutzer um Prüfung bitten und in den Einstellungen verwaltbar halten.
Warum kann Apple das mit WLAN-Passwörtern nicht auch so handhaben? Wer sicherheitsbewusst handelt oder die Funktion nicht braucht, kann einfach ablehnen.
Da haben die Kritiker schon einen Punkt, finde ich.
Wo sind deine Quellen? Ich sehe nur eine Meinung.
+1 genau das
die Schule war ja heute wieder früh aus
Stimmt, am Ende wird man den vollen Funktionsumfang nur noch in den USA bekommen, weil Tim Cook Trump meterweit hinten reinkriecht. Jeder der das will, kann ja dann in die USA umziehen. So lange Apple Milliarden Umsätze mit minimaler Steuerbelastung in der EU machen will haben sie sich an die Regeln hier zu halten. Genau so wie jedes Kleinunternehmen.
Keiner hält dich hier. Falls zu also lieber zum Orangenmann nach Übersee oder einen der anderen so viel besseren Staaten auswandern möchtest…
Danke OI
Danke EU!
Ich bin dafür, der User wählen zu lassen, welches Ökosystem er will. Oh wait…
Im Ernst: ich habe mich bewusst für ein iPhone entschieden und den goldenen Käfig gewählt. Auch wenn ich das nicht so empfinde.
Wir machen die Regeln und der Markt kann reagieren. Genau so muss das sein. Und wer das nicht will/darf der muss dann sehen wo er bleibt.
Wer ist denn bei diesem Argument, dass „wir“? Ich denke mal ein Gros dieses „wir“ sind doch die Käufer, die sich genau für das Apple System entschieden haben, weil es in sich geschlossen ist.
Inwiefern hätte die bessere Interoperabilität mit Smartwstches für dich, der bewusst in dem geschlossenen System bleiben möchte, irgendwelche Nachteile?
Ich habe AirPods, weil die Integration so gut ist, v. a. das Handoff zwischen den Apple-Geräten liebe ich. Ich habe die AirPods aber nur, weil Apple anderen Herstellern diese Interoperabilität verwehrt. Wäre sie genauso gut, hätte ich sicher keine AirPods. Ich könnte mir vorstellen, dass ich nicht der einzige bin, der so denkt.
Gegen USB-C hat Apple sich auch jahrelang gewehrt. Es ging für Apple nur um Geld, nicht um technische Nachteile.
Genau meine Meinung. Bin seit 2008 Apple Nutzer aus Überzeugung und Leidenschaft.
Ein System, für das ich mich entschieden habe, der Funktionalität, der Kompatibilität sowie Qualität und Optik wegen. Ich weiß um Apple ’s Ökosystem wie um dessen Nach- und Vorteile. Und ja, wem das so nicht schmeckt… es gibt genügend Mitbewerber.
Bitte jedem das Seine aber eben keine Bevormundung.
Let’s start the bashing. :o)
Was soll denn der Blödsinn? Wenn ich die Daten manuell in eine andere Uhr eingebe, können die auch ein Profil erstellen.
Man könnte doch einfach einen Schalter machen, mit dem man das freigeben kann.
Klar, wenn man so eine miese Watch baut, bleibt nur das Aussperren der Konkurrenz.
Hast du sie nicht alle? Die Apple Watch ist die beste Uhr am Markt.
+1.
Du redest von deiner Android Watch. Tut mir leid, dass du so eine beschissen Uhr hast
Warum sollte die Watch mies sein und warum bist du dann auf dieser Plattform hier unterwegs?
Na genau darum geht es der EU doch: Auch wenn Du ein Gerät dieses künstlichen Ökosystems nicht magst, sollst Du aber den Rest auch mit einem 3rd Party Product nutzen können, ohne Einschränkungen hinnehmen zu müssen.
Ja, was hat man auf dieser Plattform zu suchen, wenn man nicht alles von Apple in den Himmel lobt? Warum liest du eine Newsplattform wie ifun, die einzelne Produkte und Entscheidungen von Apple kritisiert?
Absolut korrekt. Gegenüber China buckeln und die EU bekämpfen. DASS sind Freunde die man sich (nicht) wünscht.
Da kann man nur immer wieder sagen dann Kauf Android
Apple China gehört 50% den Staat. Kein Vergleich.
Und wieder so ein Schwachsinn ein der Ka** EU. Wer will einen andere Watch nutzen als die AW? Warum wird Google, Samsung, Huawei oder Xiaomi nicht gezwungen? Auch die beschränken Features mit dritt Produkten.
Hatte eine Ultra und benutze mittlerweile eine andere. Überteuerter Firlefanz der jeden zweiten Tag an die Steckdose muss. Ich bin dafür das Apple sich hier anderen Herstellen öffnen muss.
Auf mein iPhone werde ich nicht verzichten aber die Watch it teilweise antiquiert
Dieses „muss“ ist genau das, was ich einfach nicht verstehe! Man entscheidet sich für dieses System und will dann aber was anderes. Warum? Ich verstehe es einfach nicht, man kann immer noch Android kaufen.
Ja MUSS. Ich würde tausendmal lieber eine Garmin nutzen, kann ich aber nicht, weil die meisten Funktionen dann nicht gehen.
Naja, es muss an die Steckdose weil sonst der Akku leer ist…
Ich habe ja explizit geschrieben das ich auf das iPhone nicht verzichten möchte nur wäre es schon gut wenn Apple die Tür etwas öffnet. Wenn ich alle Features möchte nehme ich die AW, das ist klar und sollte auch so bleiben
Vielen Dank mal wieder Europäische Union, es ist zum kotzen.
Nein. Es ist Apple welche sich selektiv zum kotzen verhalten. China darf sich alles erlauben nur die pösen Europäer haben sich zu beugen.
Nein es ist doch die EU die die Vorgaben macht. Wenn ich das nicht will kann ich ein Android kaufen. Wo ist das Problem?
Man kann solche Vorgaben aber auf verschiedene Weise umsetzen.
Z. B. Könnte man beim Koppeln einer Uhr aufklären, was es damit auf sich hat und ob man diese Daten mit der Uhr teilen will, oder eben nicht.
Stattdessen ist man aber bockig und schaltet die Funktion ganz ab. Man könnte fast meinen, Trump säße auf Cooks Stuhl.
Apple China gehört 50% den Staat. Also gar kein Vergleich.
China möchte, dass bestimmte Funktionen abgeschalten werden, die eigentlich vorhanden sind. Das ist doch was ganz Anderes … 0.o Irgendwie frage ich mich manchmal, was hier so in manchen Köpfen passiert.
+1 genau das
Gut so, ich habe mich für Apple einzig aus Sicherheitsgründen entschieden. Genug der Kompromisse!
Gut so? Ganz bestimmt nicht!
Beschwer dich nicht bei Apple, bedank dich bei der EU.
So langsam hat die EU mehr Nach- als Vorteile.
Das ist dich ein Riesen Vorteil der EU…wir wehren uns wenigstens.
+1
War die Schule heute wieder früh aus?
Nein. Aber offensichtlich deine Sonderhilfschule.
Ja Lars, deswegen sind die Briten jetzt auch alle total glücklich. Oh wait…
Nein, Apple müsste es nur richtig umsetzen. Einfach den Nutzer frage : „Willst du teilen?“
Und schon wäre es sicher und gesetzeskonform und ohne Verzicht auf Funktion.
Aber dann protestieren die Leute ja nicht und das Gesetz fällt vielleicht.
Jetzt kommen gleich wieder die EU Fans und heißen das gut…..
Zum kotzen… ich kauf mir Apple Geräte, weil ich eben nur im Apple Kosmos unterwegs sein möchte. Die EU möchte mir das jetzt verbieten oder was?
Die EU möchte dir das überhaupt nicht verbieten. Du kannst auch weiterhin einfach nur im Apple Kosmos unterwegs sein. Neben dir gibt es aber bestimmt viele Menschen, die sich ein iPhone kaufen, nicht mit der primären Intention, damit ausschließlich im Apple Kosmos unterwegs sein zu können. Diesen Menschen möchte die EU eben die Wahl bieten, auf ein anderes Produkt zu wechseln, ohne vom Hersteller des iPhones benachteiligt zu werden.
Ich verstehe nicht, wo das Problem ist. Apple hat genau zwei Möglichkeiten: die Funktion für alle freizugeben oder die Funktion für alle zu entfernen und hat sich für die kundenunfreundlicher entschieden.
Und Letzteres ist gegebenenfalls sogar unter der Absicht geschehen, dass sich die Kunden aufregen und der EU die Schuld geben.
Warum Datenschutz opfern? Sind die EU Fans echt so ungebildet?
Wenn ein Autobauer eine Karosserie entwirft, die optisch so schön ist, dass jeder sich so ein Auto kaufen will und deshalb großen Zuspruch von vielen Leuten bekommt, würde die EU dann auch kommen und regeln, dass andere Hersteller ihre Motoren darin verbauen können müssen?
Das ist doch absoluter Humbug!!
Und ganz ehrlich, jeder der iPhone nutzt, weiß worauf er sich einlässt. Wem das nicht passt, der holt sich ein Android oder eben was ganz anderes.
Sie haben noch die dritte Möglichkeit und nur die „Willst du teilen?“ Frage stellen.
Du bist halt leider dumm. Die Interoperabilität ändert doch für die Fanboy nichst. Für viele Andere ist es ein Vorteil und Zugewinn.
+1
Mein Gott, dass ist ja echt nicht zum Aushalten: Ihr könnt alle eingesperrt bleiben, wenn ihr wollt. Ander wollen das selber entscheiden können. Das schadet euerm Stockholm Syndrom in keiner Weise!!!
Hört doch endlich mal auf, auf die eu zu bashen. Das ist doch GENAU was Apple will! Die nutzen euch als Druckmittel um Dinge nicht zu tun, die furnish richtig wären!
Der ist gut
Der hat recht!
Ich stimme hier vollumfänglich zu.
Schaut bitte alle mal außerhalb der europäischen Grenzen, wie es dort um Menschen- und Verbraucherrechte bestellt ist. Sind wir froh, dass wir es über Jahrhunderte aus der Kleinstaaterei hin zu einem europäischen Verbund geschafft haben. Warum meint Ihr, wollen so viele Anwärterstaaten seit Jahren unbedingt Teil dieser Gemeinschaft werden? Ich bin froh, hier zu leben, auch wenn wir uns bei der grundlegend geopolitisch veränderten Lage und der Krisen dringend auch um Anpassungen bemühen sollten. Nur eben nicht in die falsche Richtung, weg der zurecht hart erkämpften hohen Standards.
+1 Danke für diesen überaus sachlichen und kompetenten Kommentar!
+ teile ich zu 100 Prozent
Lächerlich dies Gezeter / Bashing gegen die EU. Wir leben auf einem der besten Fleckchen Erde die es noch gibt.
Ja, aber das ist doch gut, denn der Großteil der Apple Nutzer will das ja auch nicht. Denn sie kaufen eine Apple Watch und nicht eine andere und wollen die Sicherheit des geschlossenen Systems
Das eine schließt das andere ja nicht aus, wenn Apple nur mitspielen würde. Diejenigen, die im geschlossenen System bleiben wollen, kaufen sich eben die Apple Watch und fühlen sich damit sicherer. Andere hätten aber trotzdem die freie Wahl aus dem Käfig auszubrechen (gegebenenfalls auf Kosten der Sicherheit).
Belege bitte! Ansonsten ist es eine Verschwörungstheorie. Also Schwurbelei…
Super.
Logischer und nachvollziehbarer Schritt seitens Apple.
Wer weiß schon was andere Hersteller mit den Daten machen…
Ja, ich weiß – Wer weiß das bei Apple?!
Aber: ICH habe mich für deren Produkte bewusst entschieden.
Und nun werden Funktionen gekürzt, weil andere wichtige Menschen meinen Herstellern Vorschriften zu machen.
EU = Eigentlich Unfähig
Logisch? Nachvollziehbar?
Apple kann einfach die OptIn Frage stellen (5mal oben erklärt) und alles wäre sicher und komfortabler.
Und alle die wollen können nutzen was sie wollen.
Endlich greift die EU wie viele andere Staaten vorher durch. Dadurch werden viele andere Hersteller interessanter und es wird spannend.
Fragt Euch mal warum Apple in der EU abschaltet und in China die Funktionen anpasst. Man könnte fast meinen das die US auf allen Fronten die EU in Misskredit zu bringen weil diese zu mächtig und selbstbewusster auftritt?!?
Das schafft die EU ganz allein.
Richtig so EU. Warum soll das iPhone denn nicht auch gleich die Daten an euch automatisiert weiterleiten, Dann hat man für die Überwachung der Bürger auch gleich Zugangsdaten zu allen WLANS.
Mal im Ernst: Wenn ich mich für einen Hersteller entscheide, sollte ich doch auch wissen was für Folgen das hat.
Ich würde mal sagen, dies dürfte in der EU rechtliche Probleme bedeuten, zumindest mit Kunden, die schon eine Apple Watch gekauft haben.
Garantiert nicht, denn Apple schaltete schon früher immer mal Funktionen ab (z.B. Force Touch).
Dieses Vorgehen ist bestimmt irgendwo auf den fünftausend Seiten der AGB geregelt.
@Donjon
Die AGB von Apple spielen hier gar keine Rolle.
Stimmt nicht, ist eine Hardware Geschichte
@BuR
Doch, denn dort steht bestimmt geschrieben, dass Apple Funktionen nach eigenem Gutdünken zufügen oder abschalten kann.
@Donjon
Apple kann in ihre AGB reinschreiben was es will, gültig sind Gesetze und keine AGB.
Für mich kein Problem, ich bin niemals ohne iPhone unterwegs
Auch Nutzerinnen?! Wer hätte das gedacht :)
Versteh halt nicht, warum man die Funktion abschaltet, anstatt ein Schalter einzubauen. Könnte ich doch als Nutzer entscheiden, ob ich die WLAN Daten mit einem anderen Anbieter teilen möchte?
Dann könnte man aber ja nicht die lächerlichen „Böse EU“ Aussagen gegenüber seiner Kunden aufrecht erhalten.
Weil die meisten Daus diesen Schalter einfach einschalten würden, nur damit es läuft, ohne sich wirklich Gedanken zu machen, wo jetzt die Daten hingehen, wenn sie nicht mehr im geschlossenen Apple System bleiben. Apple Philosophie ist es aber sicher zu sein, weil man sich für das System entschieden hat und nicht durch einen einfachen Schalter plötzlich draußen zu sein
Das könnte Apple alles mit einem erklärenden Pop-up erledigen. „Achtung, wenn Sie diese Funktion für Drittanbieterprodukte freigeben, garantiert Apple nicht mehr für die Datensicherheit.“
Dann kann jeder selber für sich selber entscheiden.
Das Bewirkt aber auch ein Image Schaden für das vermeintlich sichere Apple. Dann würde es wieder heißen. Wo bleibt die Interoperabilität, wenn das eine sicher ist und das andere nicht. Da wird man sich im Kreis drehen.
Konsequent. Diese EU dreht nur noch am Rad mit ihren immer neuen BS Vorgaben !
Apple setzt die Vorgaben einfach arschig um. Die könnten auch einfach ne Abfrage machen „WLAN-Daten mit Garmin XY teilen? (i) [Ja] [Nein]“
+1 machen sie immer. Reine Meinungsmache!
So ein Kindergarten.
Natürlich ist das mies von Apple, aber konkret bei dieser Funktion ist es doch egal, bzw eigentlich ein Sicherheitsgewinn.
Warum muss ein WLAN PW über beliebige Entfernungen zwischen Uhr und iPhone synchronisiert werden? Welchen Nachteil hat man, wenn das nur noch in Bluetooth-Reichweite funktioniert?
Du hast es nicht verstanden… bislang reicht es, am iPhone ein neues oder geändertes WLAN-Passwort einzugeben, und das war dann auf allen Geräten derselben Apple-ID vorhanden, inkl. der Watch.
Das fällt dann weg, d.h. ich muss bei einer Watch als einzigem (!) Apple-Gerät das WLAN-Passwort manuell eingeben über die Tastatur der Watch! Wenn man das nicht tut, hat die Watch nur über BT Verbindung zum iPhone. Viel Spaß dann beim nächsten 2 GB Update :-/
Wenn das keine Schikane ist, weiß ich auch nicht. Apple hätte das sicherlich besser lösen können.
Klar, einfach den Kunden fragen ob man teilen darf!
Nochmals: Es ist eine Schikane von Apple, denn das iPhone könnte auch Fragen, ob es mit der AW synchronisieren darf. Du bist auf das EU-Bashing von Apple reingefallen, das sollte dir eher zu denken gegeben.
Finde ich gut das Apple die Funktion komplett sperrt.
Das was die EU u. a. in diesem Fall fordert ist ein Sicherheitsrisiko.
Ich verstehe eh nicht, wieso Apple, Google, Microsoft, etc. Funktionen für die Konkurrenz programmieren / entwickeln soll. Die Hersteller investieren das Geld damit sowas entwickelt wird und andere Unternehmen sollen das dann für „lau“ bekommen? Das würde doch kein normales Unternehmen zulassen. Wie als würden Menschen dazu gezwungen werden etwas zu kaufen.
Niemand zwingt Apple dazu, irgendeine Entwicklung frei zu geben. Nur die Schnittstellen zu ermöglichen etwas eigenes programmieren zu können. Gewaltiger Unterschied.
Kann ich voll und ganz unterschreiben. Schade, aber es muss so sein.
Ach, stimmt doch gar nicht. Einfach den Nutzenden fragen ob man teilen darf und gut ist!
Wie oft noch: Es reicht einfach eine Frage, um die Vorgabe zu erfüllen. Es ist echt traurig, wie viele auf das Marketinggewäsch und EU-Bashing hereinfallen. Da braucht man sich auch nicht mehr über Wahlergebnisse wundern. Offensichtlich ist vielen selbständiges Denken abhanden gekommen.
Hab das Gefühl hier wird immer mehr Stimmung gegen die EU gemacht, es ist ja nur nötig wenn das iPhone nicht in der Nähe ist, aber viele lesen wahrscheinlich nur die Überschrift :/
Ich glaube hier könnten die meisten verstehen, was solch eine Freigabe bedeutet, würde Apple einen Schalter einbauen.
Aber wenn ich so in meinem (älteren) Bekannten- und Familienlkreis herumschaue: da würden wohl die meisten alles ohne zu verstehen akzeptieren. Und wenn es hinterher missbraucht wird und aus den im iPhone gespeicherten WLAN-Netzwerken tatsächlich Drittanbieter ganze Bewegungsprofile erstellen können, ist der Aufschrei sicherlich groß. Und es wird auf Apple zurückfallen, da die Daten ja vom iPhone stammen. So ehrlich muss man finde ich schon sein und dann kann man Apples Reaktion auch ein bisschen verstehen…
Du hast es verstanden! Danke! Und deshalb haben wir uns für das Apple System entschieden, was der EU auf diese Weise immer mehr zerkleinert
Nochmal: Apple könnte einfach fragen, mit welchen Geräten geteilt werden darf. Und schon sind alle Probleme und auch die Haftung erledigt. Wo ist das Problem? Du gibst „teilen mit AW erlauben“ ein und teilen mit XY nein ein und dann ist alles wie immer.
Will Apple aber nicht, weil sie generell nichts teilen wollen und das auch st nicht ok, denn ich möchte das gern selbst entscheiden ich bin nämlich ein mündiger Nutzer.
Die EU ist zum KOTZEN!!!!!
Du hast Apple falsch geschrieben.
YMMD
+1
Lesen lernen brot und regen.
+1
Irgendwie versteh ich das Problem nicht.
Es können doch schon jetzt Geräte, wie zB. Sonos Player oder die Eve Kameras bei der Einrichtung das Wlan übernehmen, was das iPhone nutzt. Ganz automatisch ohne dass ich gefragt werde.
Bei der Apple Watch soll das bald nicht mehr funktionieren?
Ich wurde bei Sonos immer gefragt! Sonst wäre das echt ein Problem!
Aber ja, mit der Frage wäre alles geklärt.
Leute…. Lesen und verstehen…. Nicht die EU ist zum Kotzen….. Apple ist einfach nur noch zum Kotzen….
Jupp.
Wird Zeit für eine EuroWatch mit EuroPhone.
Datenschutz ist größer als EU. Auch wenn die EU Fanboys nicht wahrhaben wollen.
Wo ist das Problem mit dem Datenschutz, wenn ich gefragt werde, ob ich das möchte? Manche glauben wirklich jedes Marketinggeschwätz.
„ Diese fordert von Apple, dass auch Drittanbieter Zugriff auf die vom iPhone gespeicherten WLAN-Daten erhalten sollen.“
Wozu benötigt denn überhaupt irgendein Unternehmen meine WLAN – Daten?
Diese Daten benötigen doch allerhöchstens meine eigenen Geräte. Und dann reicht es, wenn diese Daten auf den Geräten so gespeichert sind, dass niemand dran kommen kann, außer mir.
Es geht um deine Geräte. Wenn du eine Smartwatch von zB Garmin kaufst, dann will die EU das diese genausogut mit dem iPhone zusammenarbeiten können wie die Apple Watch.
Da die AW heute automatisch teilt, verlangt das die EU auch für die Anderen. Macht man für alle einen Erlaubnis-Dialog davor ist alles wieder sicher.
du hast nicht verstanden worum es geht
Mich nervt das ganze Gehabe von Apple und der EU gewaltig.
Das dieses Feature nun abgeschaltet wird,
Ist einfach ärgerlich. Will ich ein wifi Passwort auf der Watch eingeben – NEIN!
Wie macht apple an der Stelle die EU fest, ländereinstellung – reicht es CH auszuwählen, damit der Sync funktioniert?
Ich Will keine Drittanbieter Hardware, Stores oder Features. BIn an dieser Stelle Apple treu, da die Geräte untereinander wirklich gut funktionieren und ich bei Problemen klar einen schuldigen kenne, ohne das jemand das Problem auf jemand anderes schiebt.
Warum gibt es nicht einen Master Schalter, der die EU geforderten Features aktiviert oder deaktiviert- so kann der Kunde selber entscheiden, ob er das sicherheitsrisiko eingeht oder nicht.
Das ganze hier ist doch eine schlammschlacht auf Kosten der Nutzer!
Apple will halt mit seinen Daten selber Geschäfte machen.
Einfach nicht updaten und abwarten
Könnte man das nicht umgehen, wenn es einfach die Passwort App für die Watch geben würde?
Ich finde die Reaktion von Apple gut und richtig. Warum sollen fremde Unternehmen Zugang zu Daten bekommen, die selbst Apple nicht einsehen kann? Ich halte die Bedenken zum Datenschutz für absolut berechtigt. Was sagt eigentlich die Datenschutzkommission der EU dazu? Da weiß offenbar die linke Hand nicht, was die rechte tut.
Du hast nichts verstanden! Apple könnte auch einfach fragen, ob du es mit Gerät XY synchronisieren möchtest, so wie es jedes Androidgerät auch macht.
Ich kann es nur immer wieder betonen. Drecks EU Kommission. Drecks DMA. Idee dahinter ist ja ok aber die Umsetzung bzw. die Vorgaben sind dreck. Da sieht man das dort in der Kommission nur Ahnungslose Pappnasen sitzen.
Oder ahnungslose Kunden, denn Apple könnte die Vorgabe ganz leicht mit einer einzigen Frage erfüllen. Also Drecks Apple!
Was soll der Scheiss?!
Kann man eigentlich dei EU auf Schadenersatz verklagen, wenn es wegen deren Bedingungen zu Datenlecks kommt?
Oder ist dann Apple Schuld, weil Huawai (oder Anderen) deine Daten ab handen kommen, die sie nur haben, weil die EU Apple gezwungen hat, ein Loch in die Mauer zu hauen?
26.4. in 4 Wochen? Denn mehr Zeit bis zum Christmas Freeze ist ja nicht mehr.
Das ist nur ein Hirngespinst von Apple. „Man legt den DMA so aus“. Nachhaken, wie das gemeint ist, wird nicht, stattdessen versucht man die Öffentliche Wahrnehmung zu beeinflussen indem man alles auf den DMA schiebt. So erhofft man, dass die Öffentlichkeit Druck auf die EU im Sinne Apples auszuüben
Schwurbel schwurbel. Wo sind deine Quellen? oder sind das kur Gefühle?
Das Problem, was hier zu Tage tritt ist, dass DMA und DSA in entscheidenden Teilen widersprechen. Auf der einen Seite soll der User (vor Scams, Sicherheitslücken und Co.) geschützt werden (DSA), auf der anderen Seite soll der Markteilnehmer seine Schnittstellen für seine Konkurrenten öffnen (DMA).
Man kann Apple vorhalten (weltweit – das ist nicht EU spezifisch) nicht frühzeitig mit den Regulatoren einen Weg gesucht zu haben, eine gemeinsame Lösung zu finden. Stattdessen hat man vor allem den App Store „gemolken“ und das Geld genommen, statt auf die Warnschüsse der weltweiten Regulatoren.
Den Vorwurf der inkonsistenten Gesetzgebung obliegt aber hier in dem Fall bei EU. Und diesen Schuh muss sich die Kommission auch anziehen. Dass Apple (oder andere Markteilnehmer) dann erst mal die Reißleine zieht und Features nicht (mehr) anbietet, weil die Gesetzgebung aktuell so ist, kann ich aus Unternehmer-Sicht (egal ob es ein US- oder ein europäisches Unternehmen ist) nachvollziehen.
Zum Glück macht Apple bei diesem ganzen Quatsch der EU nicht mit. Wird Zeit, dass es innerhalb der NATO gewissen Standards gibt was Meinungsfreiheit, dem Verbot von Terrororganisationen wie der Antifa und auch was die Freiheit von Unternehmen angeht. Die EU macht bald noch mehr unser Land und unsere Wirtschaft kaputt als die letzte BuReg….
Man kann von Apple ja auch wohl kaum verlangen dass sie sich an Gesetze halten wo sie keine Lust drauf haben, Features unterstützen die Sie verkauft haben, oder Software an Anforderung anzupassen.
Natürlich könnte ein Unternehmen mit genügend finanziellen Reserven und fähigen Entwicklern so nen Pille-Palle-Feature sicher und regelkonform bauen aber das scheint bei dieser klitsche wohl nicht drin zu sein.
Diese „Argumentation“ ist lachhaft. Drittanbieter Watches und Wearables kann man doch wohl ne banale Schnittstelle anbieten um konfigurierte Wlan Netze zu nutzen wenn sie gekoppelt sind.
Datenschutz ist immer wichtiger als die EU. Dann lieber abschalten. Richtig so! Die EU Fans wollen es nur nicht glauben.
Verstehe den Aufschrei nicht. Das ist doch keine große Sache. Der Nebensatz geht vielleicht etwas unter: ..wenn das gekoppelte iPhone nicht in der Nähe ist.
Heißt für mich: Einrichtung wenn iPhone in der Nähe ist, alles wie immer.
Oder stehe ich komplett auf dem Schlauch?
Liebe EU Regierung, kümmert euch um wichtige Dinge und versaut nicht Allen den Spaß an zukunftsweisenden Produkten!
Dann wird aus meiner Watch ne Series 1. goodbye Apple Watch, hello world. Mal sehn welcher Anbieter extra für Europa die komplette Software anpasst. Oder ob es eine Totgeburt wird wie die alternativen Stores.
Liebe EU vergesst nicht Samsung. Um mit deren Watches was anzufangen muss ein Galaxy S vorhanden sein.
Ich frage mich langsam wann werden die Softwareentwickler von der EU eingestellt und liefern schon fertige Software für die Geräte von allen Herstellern dann werden alle Interoperabel (möglicherweise).
Ah! Damit könnte man auch gleich das Thema: Chatkontrolle, Mail, Bilder usw. abdecken alles super sicher, genau nach Vorgaben von Minister, Sekretär…
die Schuldenunion (EU) soll mal lieber ihre Schulden bezahlen ,als immer Apple
Kompromittieren
Und wieder einmal wird von der EU alles nur verschlimmbessert !! Das ist doch kein Fortschritt ! Totaler Mist und super enttäuschend ! Von Apple aber absolut nachvollziehbar… ich als Nutzer bleibe auf der Strecke und fühle mich bestraft !
Der EU mangelt es erheblich an Kompetenten Leuten. Leider.
Ist doch prima. Die Apple Watch wird damit immer unattraktiver, wird sich hoffentlich in Europa schlechter verkaufen und das beschert Apple dann hoffentlich spürbare Umsatzeinbußen.