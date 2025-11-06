Apple bremst in Europa: Watch verliert WLAN-Synchronisation

Apple wird im Dezember eine Funktion deaktivieren, die bislang als fester Bestandteil des Zusammenspiels zwischen iPhone und Apple Watch galt. Konkret geht es um die automatische Synchronisation von bekannten WLAN-Netzen zwischen beiden Geräten.

WLAN-Login künftig manuell

Künftig müssen sich europäische Nutzerinnen und Nutzer mit der Apple Watch manuell in bekannte Netzwerke einwählen, wenn das gekoppelte iPhone nicht in der Nähe ist. Die Umstellung erfolgt mit den Softwareversionen iOS 26.4 und watchOS 26.4.

Hintergrund ist eine neue Auslegung des Digital Markets Act (DMA) durch die Europäische Kommission. Diese fordert von Apple, dass auch Drittanbieter Zugriff auf die vom iPhone gespeicherten WLAN-Daten erhalten sollen. Apple lehnt dies mit Verweis auf Sicherheits- und Datenschutzbedenken ab.

Durch das Teilen solcher Verbindungsdaten könnten laut Apple andere Unternehmen Bewegungsprofile erstellen und gezielte Werbung ausspielen. Um sich der Verpflichtung zu entziehen, wird die Synchronisation zwischen iPhone und Apple Watch in der EU nun vollständig abgeschaltet.

Gezielte Einschränkung statt Öffnung

Apple hatte in den vergangenen Monaten mehrfach betont, bei zukünftigen Regelungen notfalls auf Funktionen in bestimmten Märkten verzichten zu wollen. Das Unternehmen begründet den Schritt damit, dass es sich einer erzwungenen Gleichstellung der Apple Watch mit Drittprodukten verweigern möchte.

Die EU fordert in ihren Interoperabilitätsvorgaben, dass auch Zubehör anderer Hersteller auf dieselbe Weise mit iPhones zusammenarbeiten könne muss, wie die Apple Watch. Da Apple dies nicht umzusetzen bereit ist, entfernt es stattdessen die entsprechende Funktion auch für das eigene Produkt.

Neue EU-Vorgaben konkret: Hier muss Apple iOS jetzt umbauen

Nach Angaben der französischen Publikation Numerama werden ausschließlich europäische Nutzerinnen und Nutzer von den Einschränkungen betroffen sein. Apple nutzt zur Erkennung des Geltungsbereichs sowohl den Standort des Geräts als auch die Zuordnung des verwendeten App-Store-Kontos.