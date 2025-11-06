iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 736 Artikel

Kostenfreie App aus Wuppertal

SpinMe ersetzt Chooser: Zufallshelfer für Familien und Spielrunden
Artikel auf Mastodon teilen.
19 Kommentare 19

Die iOS-Anwendung SpinMe richtet sich an Familien, Spielegruppen und Teams, die bei Entscheidungen auf ein digitales Zufallstool zurückgreifen möchten. Entwickelt wurde die App vom Wuppertaler Entwickler Frank Schäfer, der damit eine Alternative zu unserem langjährigen Favoriten Chooser schaffen wollte.

Chooser Klassiker

Der Klassiker Chooser ist inzwischen leider nicht ehr zu gebrauchen.

Die Chooser-App war ursprünglich als einfaches Tool zur zufälligen Auswahl von Personen innerhalb einer Gruppe konzipiert. Nutzer konnten mehrere Finger auf den Bildschirm legen, woraufhin die App nach kurzer Verzögerung einen zufällig ausgewählten Finger markierte. Seit dem Verkauf von Chooser an einen App-Verwerter, der Anfang des Jahres umgehend ein kostenpflichtiges Abo-Modell und Werbung eingeführt hat, ist Chooser jedoch leider nicht mehr zu gebrauchen.

Mit SpinMe stellt Schäfer nun eine eigene, gänzlich kostenfreie Alternative zur Verfügung. Die App kombiniert verschiedene Zufallstools in einer Anwendung. Dazu gehören unter anderem Würfel, ein Münzwurf, ein Glücksrad, ein Richtungsanzeiger sowie eine von Chooser inspirierte Fingerauswahl. Alle Module sind direkt in der App integriert und lassen sich sowohl auf dem iPhone als auch auf dem iPad verwenden.

Spinme

Für Alltag, Unterricht und Spielabende

Die App verfolgt das Ziel, Gruppenentscheidungen schnell und fair zu gestalten. Die Würfelfunktion erlaubt das gleichzeitige Werfen von bis zu zehn Würfeln. Zusätzlich ist ein Spielzettel integriert, der sich für klassische Würfelspiele wie Kniffel bzw. Yahtzee eignet. Beim Finger-Picker können bis zu fünf Personen auf einem iPhone oder zehn Personen auf einem iPad teilnehmen. Per Zufall wird eine Person ausgewählt, ohne dass zusätzliche Eingaben nötig sind.

Chooser Spinme

Auch das Glücksrad lässt sich individuell gestalten. Nutzer können eigene Beschriftungen für die Segmente wählen und unterschiedliche Räder abspeichern. Der Richtungsanzeiger dient etwa zur Aufgabenverteilung in einem Kreis. Beim virtuellen Münzwurf wiederum lassen sich beide Seiten der Münze mit eigenen Symbolen oder Texten versehen. SpinMe steht kostenlos im App Store zur Verfügung.

Laden im App Store
SpinMe
SpinMe
Entwickler: Frank Sch√§fer
Preis: Kostenlos
Laden

06. Nov. 2025 um 16:41 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    19 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
  • Antworten Melden

  • Ich nehme gerne Tiny Decisions. Hat zwar auch Abo, aber die elementaren Dinge sind kostenfrei. Chooser ist in der Tat irgendwo komplett falsch abgebogen.

    Antworten Melden

  • Ich habe noch die Chooser App und kann sie komplett ohne irgendwelche Abos benutzen.

    Antworten Melden

  • Ist das die App, mit der Trump die Zollsätze den einzelnen Ländern zugeordnet?

    Antworten Melden

  • gute Alternative zu Chooser.. aber über Gestaltung und Farbwahl kann man nochmal reden

    Antworten Melden

  • Klasse.
    Vielen Dank. Solche Perlen findet man einfach im Appstore nicht mehr ohne direktlink.

    Antworten Melden

  • Wäre cool wenn auch noch zufällige Buchstaben möglich wären, damit wir Stadt-Land-Fluss auch noch abbilden könnten

    Antworten Melden

    • Das ist eine großartige Idee – werde ich in der nächsten Version hinzufügen. Optional auch mit einem Modus der sich die schon mal genutzt Buchstaben merkt und diese dann nicht mehr mit in die Auswahl nimmt. Danke für den Vorschlag.

      Antworten Melden

  • Habe zwar Choozy als Alternative, aber diese hier sieht auch gut aus.

    List Me von ihm wurde auch schon mal vorgestellt oder?

    Antworten Melden

    • Hallo Stephan, ja richtig beobachtet – meine App ListMe wurde hier auch schon vorgestellt. Da ich selbst hier schon so viele schöne Apps gefunden habe bin ich sehr froh, dass auch meine Apps hier Erwähnung finden. :)

      Antworten Melden

  • Warum ist denn die Leiste unten auf Englisch? Klar, die Symbole sind selbsterklärend selbst für Menschen ohne Englisch-Kenntnisse.

    Aber dadurch hat man ein Mischmasch aus Deutsch und Englisch und es wirkt etwas seltsam.

    Antworten Melden

    • Puh – ich glaube das fing damit an, dass mir für den Drehpfeil keine schöne deutsche Bezeichnung einfiel. Ich werde mir dazu mal Gedanken machen… Danke auf jeden Fall für den Hinweis, dass das auf dich so wirkt.

      Antworten Melden

    Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 42736 Artikel in den vergangenen 6641 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven