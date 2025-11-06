Kostenfreie App aus Wuppertal
SpinMe ersetzt Chooser: Zufallshelfer für Familien und Spielrunden
Die iOS-Anwendung SpinMe richtet sich an Familien, Spielegruppen und Teams, die bei Entscheidungen auf ein digitales Zufallstool zurückgreifen möchten. Entwickelt wurde die App vom Wuppertaler Entwickler Frank Schäfer, der damit eine Alternative zu unserem langjährigen Favoriten Chooser schaffen wollte.
Der Klassiker Chooser ist inzwischen leider nicht ehr zu gebrauchen.
Die Chooser-App war ursprünglich als einfaches Tool zur zufälligen Auswahl von Personen innerhalb einer Gruppe konzipiert. Nutzer konnten mehrere Finger auf den Bildschirm legen, woraufhin die App nach kurzer Verzögerung einen zufällig ausgewählten Finger markierte. Seit dem Verkauf von Chooser an einen App-Verwerter, der Anfang des Jahres umgehend ein kostenpflichtiges Abo-Modell und Werbung eingeführt hat, ist Chooser jedoch leider nicht mehr zu gebrauchen.
Mit SpinMe stellt Schäfer nun eine eigene, gänzlich kostenfreie Alternative zur Verfügung. Die App kombiniert verschiedene Zufallstools in einer Anwendung. Dazu gehören unter anderem Würfel, ein Münzwurf, ein Glücksrad, ein Richtungsanzeiger sowie eine von Chooser inspirierte Fingerauswahl. Alle Module sind direkt in der App integriert und lassen sich sowohl auf dem iPhone als auch auf dem iPad verwenden.
Für Alltag, Unterricht und Spielabende
Die App verfolgt das Ziel, Gruppenentscheidungen schnell und fair zu gestalten. Die Würfelfunktion erlaubt das gleichzeitige Werfen von bis zu zehn Würfeln. Zusätzlich ist ein Spielzettel integriert, der sich für klassische Würfelspiele wie Kniffel bzw. Yahtzee eignet. Beim Finger-Picker können bis zu fünf Personen auf einem iPhone oder zehn Personen auf einem iPad teilnehmen. Per Zufall wird eine Person ausgewählt, ohne dass zusätzliche Eingaben nötig sind.
Auch das Glücksrad lässt sich individuell gestalten. Nutzer können eigene Beschriftungen für die Segmente wählen und unterschiedliche Räder abspeichern. Der Richtungsanzeiger dient etwa zur Aufgabenverteilung in einem Kreis. Beim virtuellen Münzwurf wiederum lassen sich beide Seiten der Münze mit eigenen Symbolen oder Texten versehen. SpinMe steht kostenlos im App Store zur Verfügung.
Entwickler: Frank Sch√§fer
Hoch lebe Schnick-Schnack-Schnuck!
Aber nur ohne Brunnen! ;)
Nein, nur mit ;-)
Mein Chef will mit mir aber auch nur ohne spielen.
Dafür aber mit OBI-Hörnchen
Ich nehme gerne Tiny Decisions. Hat zwar auch Abo, aber die elementaren Dinge sind kostenfrei. Chooser ist in der Tat irgendwo komplett falsch abgebogen.
War mal das Hobbyprojekt von einem Papa, wurde dann verkauft und der Käufer will seinen Einsatz (und mehr) jetzt gerne wieder reinholen. Schade drum.
Ich habe noch die Chooser App und kann sie komplett ohne irgendwelche Abos benutzen.
Bei mir wurde sie ausgelagert und nach dem erneuten Herunterladen war die Abo-Pflicht da.
Ist das die App, mit der Trump die Zollsätze den einzelnen Ländern zugeordnet?
nee.. der hat ne eigene Version bei der immer der höchste Prozentsatz gewinnt
gute Alternative zu Chooser.. aber über Gestaltung und Farbwahl kann man nochmal reden
Lass uns gerne über deine Ideen reden – ich bin offen für alles, was die App verbessert. Kontakt findest Du auf meiner Website. :)
Klasse.
Vielen Dank. Solche Perlen findet man einfach im Appstore nicht mehr ohne direktlink.
Wäre cool wenn auch noch zufällige Buchstaben möglich wären, damit wir Stadt-Land-Fluss auch noch abbilden könnten
Das ist eine großartige Idee – werde ich in der nächsten Version hinzufügen. Optional auch mit einem Modus der sich die schon mal genutzt Buchstaben merkt und diese dann nicht mehr mit in die Auswahl nimmt. Danke für den Vorschlag.
Habe zwar Choozy als Alternative, aber diese hier sieht auch gut aus.
List Me von ihm wurde auch schon mal vorgestellt oder?
Hallo Stephan, ja richtig beobachtet – meine App ListMe wurde hier auch schon vorgestellt. Da ich selbst hier schon so viele schöne Apps gefunden habe bin ich sehr froh, dass auch meine Apps hier Erwähnung finden. :)
Warum ist denn die Leiste unten auf Englisch? Klar, die Symbole sind selbsterklärend selbst für Menschen ohne Englisch-Kenntnisse.
Aber dadurch hat man ein Mischmasch aus Deutsch und Englisch und es wirkt etwas seltsam.
Puh – ich glaube das fing damit an, dass mir für den Drehpfeil keine schöne deutsche Bezeichnung einfiel. Ich werde mir dazu mal Gedanken machen… Danke auf jeden Fall für den Hinweis, dass das auf dich so wirkt.