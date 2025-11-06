SpinMe ersetzt Chooser: Zufallshelfer für Familien und Spielrunden

Die iOS-Anwendung SpinMe richtet sich an Familien, Spielegruppen und Teams, die bei Entscheidungen auf ein digitales Zufallstool zurückgreifen möchten. Entwickelt wurde die App vom Wuppertaler Entwickler Frank Schäfer, der damit eine Alternative zu unserem langjährigen Favoriten Chooser schaffen wollte.

Der Klassiker Chooser ist inzwischen leider nicht ehr zu gebrauchen.

Die Chooser-App war ursprünglich als einfaches Tool zur zufälligen Auswahl von Personen innerhalb einer Gruppe konzipiert. Nutzer konnten mehrere Finger auf den Bildschirm legen, woraufhin die App nach kurzer Verzögerung einen zufällig ausgewählten Finger markierte. Seit dem Verkauf von Chooser an einen App-Verwerter, der Anfang des Jahres umgehend ein kostenpflichtiges Abo-Modell und Werbung eingeführt hat, ist Chooser jedoch leider nicht mehr zu gebrauchen.

Mit SpinMe stellt Schäfer nun eine eigene, gänzlich kostenfreie Alternative zur Verfügung. Die App kombiniert verschiedene Zufallstools in einer Anwendung. Dazu gehören unter anderem Würfel, ein Münzwurf, ein Glücksrad, ein Richtungsanzeiger sowie eine von Chooser inspirierte Fingerauswahl. Alle Module sind direkt in der App integriert und lassen sich sowohl auf dem iPhone als auch auf dem iPad verwenden.

Für Alltag, Unterricht und Spielabende

Die App verfolgt das Ziel, Gruppenentscheidungen schnell und fair zu gestalten. Die Würfelfunktion erlaubt das gleichzeitige Werfen von bis zu zehn Würfeln. Zusätzlich ist ein Spielzettel integriert, der sich für klassische Würfelspiele wie Kniffel bzw. Yahtzee eignet. Beim Finger-Picker können bis zu fünf Personen auf einem iPhone oder zehn Personen auf einem iPad teilnehmen. Per Zufall wird eine Person ausgewählt, ohne dass zusätzliche Eingaben nötig sind.

Auch das Glücksrad lässt sich individuell gestalten. Nutzer können eigene Beschriftungen für die Segmente wählen und unterschiedliche Räder abspeichern. Der Richtungsanzeiger dient etwa zur Aufgabenverteilung in einem Kreis. Beim virtuellen Münzwurf wiederum lassen sich beide Seiten der Münze mit eigenen Symbolen oder Texten versehen. SpinMe steht kostenlos im App Store zur Verfügung.