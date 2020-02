Apple bietet in den USA iPhone-Reparaturen zuhause an

Apple bietet jetzt in mehreren amerikanischen Städten einen Vor-Ort-Service für iPhone-Reparaturen an. Die Dienstleistung lässt sich direkt über Apples Support-Webseite buchen.

Apple realisiert das Angebot in Kooperation mit dem externen Dienstleiter „Go Tech Services“, begrenzt die Verfügbarkeit allerdings nicht nur regional, sondern auch ausschließlich auf das iPhone. Besitzer anderer Apple-Geräte müssen sich mit den Standard-Optionen begnügen, also einen Apple Store bzw. einen autorisierten Servicepartner aufsuchen, oder das Gerät einsenden.

Höchstwahrscheinlich handelt es sich bei dem neuen Angebot um einen Testballon. Der US-Webseite MacRumors zufolge steht das Angebot derzeit in den Städten San Francisco, Los Angeles, New York, Chicago, Houston und Dallas zur Verfügung. Die Auswahl kann übrigens auch von Urlaubern getroffen werden, die eine iPhone-Reparatur über die Apple-Webseite veranlassen wollen.

Es ist unwahrscheinlich, dass Apple in absehbarer Zeit ein vergleichbares Angebot nach Deutschland bringt. Die Support-Strukturen sind bei weitem längst nicht so gut ausgebaut, wie dies in den USA der Fall ist.