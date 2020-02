Ausprobiert: Satechi USB-C Magnetic Charging Dock für die Apple Watch

Mit dem Magnetic Charging Dock bietet Satechi zum Preis von 44,99 Euro ein Ladegerät für die Apple Watch an, dessen Mehrwert schnell umschrieben ist: Es ist klein und es kann USB-C. Wir haben den kleinen Ladepuck ausprobiert.

Natürlich kann man auch für weniger Geld kompaktes Ladezubehör für die Apple Watch bekommen. Selbst Apple bietet mit seinem 30 Zentimeter kurzen USB-C-Ladekabel zum Preis von 30 Euro eine günstigere Alternative, aber hier hängt eben auch noch ein Stück Kabel dran.

Das magnetische Ladegerät von Satechi bietet wohl die derzeit kompakteste Lademöglichkeit für Apple-Watch-Besitzer und passt natürlich optimal zu einem Apple-Notebook mit USB-C-Anschluss. Die Zahl der Nutzer, die ihre Apple Watch am iPad Pro laden, dürfte dagegen deutlich geringer sein, doch das Satechi-Dock lässt sich problemlos auch mit jedem anderen stromführenden USB-C-Anschluss, beispielsweise auch einem Netzteil für die Steckdose oder das Auto verwenden.

Das Ladegerät ist ordentlich verarbeitet und kommt in der selben Aluminium-Optik wie Apples space-graue Notebooks. Der weiße Ladepuck in der Mitte nimmt dem Design allerdings seine Wertigkeit, vermutlich musste sich Satechi hier nach den Vorgaben Apples richten. Auch die Tatsache, dass das ursprünglich mit dem Dock angekündigte kurze Lade- bzw. Verlängerungskabel nicht im Lieferumfang enthalten ist, sondern zum Preis von 4,99 Euro separat angeboten wird, ist Apples Richtlinien geschuldet. So darf wohhl kein separates USB-C-Kabel zusammen mit einem Produkt angeboten werden, für das man eine MFi-Zertifizierung erhalten möchte.

Bedenken, dass das Satechi-Dock den USB-C-Anschluss am MacBook zu sehr beansprucht, haben wir – zumindest bei normaler Verwendung – nicht. Das Ladegerät ist ausgesprochen leicht und auch mit einer aufgelegten Apple Watch scheint die Belastung nicht sonderlich stark. Abziehen würden wir das Ladegerät dennoch nach jeder Verwendung, denn ein versehentliches Aufstützen oder sonstige zusätzliche mechanische Belastung dürften die USB-C-Buchsen der Notebooks dann doch weniger gut vertragen.

Das Lade-Dock lässt sich problemlos auch in Verbindung mit einem Wandladegerät verwenden. Ihr braucht euch dabei keine Sorgen hinsichtlich der Platzierung der Steckdose machen, der Magnet hält die Uhr zuverlässig und erlaubt selbst ein Laden über Kopf.

Als Fazit können wir unsere Eingangsbetrachtung wiederholen. Das USB-C Magnetic Charging Dock von Satechi will nicht das billigste Ladegerät sein, wohl aber das kompakteste und bietet sich insbesondere dank seines USB-C-Anschlusses hervorragend als komfortables Zubehör für mobile Apple-Nutzer an. Die Stromversorgung über USB-C bietet dabei die Gewissheit, dass die Uhr stets mit der maximal möglichen Geschwindigkeit geladen wird.

