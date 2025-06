Apple bestätigt: Erstmal nicht alle Funktionen von iOS 26 in der EU

Diese Nachricht dürfte niemanden überraschen. Eher darf man die Aussagen, die der Leiter von Apples Rechtsabteilung Kyle Andeer getroffen hat, lediglich als offizielle Bestätigung dafür sehen, dass sich die Einführung einiger für iOS 26 angekündigter Funktionen in der EU verzögert.

Apples Chef-Anwalt war auf einer Veranstaltung mit EU-Vertretern und Softwareentwicklern in Brüssel zu Gast, in deren Rahmen auch die von Apple für den Herbst geplanten neuen KI-Funktionen zur Sprache kamen. Apple wird Andeer zufolge einige davon zunächst nicht für Nutzer in der Europäischen Union freischalten.

We've already had to make the decision to delay the release of products and features, we announced this month for our EU customers.