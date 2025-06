iOS 26: Apple nennt Deutschland-Verfügbarkeit einzelner Funktionen

Erstmals seit der initialen Vorstellung von iOS 26 hat Apple konkret benannt, welche der neuen Funktionen zum Start des Systems auch in Deutschland nutzbar sein werden. Dabei zeigt sich: Nicht alle angekündigten Neuerungen werden hiesigen Nutzern sofort zur Verfügung stehen. Insbesondere bei orts- und sprachabhängigen Funktionen gibt es Einschränkungen.

“Besuchte Orte” in iOS 26: vorerst nicht in Deutschland

Übersetzungen, Anruffilter und Warteschleifenassistenz

Für die Live-Übersetzung in Nachrichten, FaceTime und der Telefon-App ist Deutsch zum Start vollständig integriert. Die Funktion übersetzt Gespräche automatisch und in Echtzeit. Auch die neu gestaltete Telefon-App inklusive Anruffilter wird in Deutschland verfügbar sein. Der Filter erkennt Anrufer aus unbekannten Nummern und zeigt Informationen dazu vor dem Annehmen an. Die ebenfalls angekündigte Warteschleifenassistenz, die Nutzer automatisch über den nächsten freien Gesprächspartner informiert, wird ebenfalls hierzulande freigeschaltet.

Voraussetzung für diese Funktionen ist die Nutzung eines kompatiblen Geräts, etwa eines iPhone 15 Pro oder neuer, sowie die Aktivierung von Apple Intelligence. Die deutsche Sprachunterstützung für Apple Intelligence ist schon seit April vorhanen, sodass die KI-gestützten Funktionen grundsätzlich auch auf Geräten in Deutschland angewendet werden können.

“Besuchte Orte” vorerst nicht in Deutschland

Nicht in Deutschland verfügbar sein wird zum Start von iOS 26 hingegen die neue Kartenfunktion „Besuchte Orte“. Diese soll Nutzer daran erinnern, welche Orte sie bereits aufgesucht haben, und so eine Art persönliche Reisedokumentation ermöglichen. Apple beschränkt den Rollout dieser Funktion zunächst auf Australien, Kanada, Malaysia, die Schweiz, Großbritannien und die USA. Wann Deutschland in die Liste der unterstützten Regionen aufgenommen wird, ließ Apple offen.

Auch wenn Deutsch als Sprache in Apple Intelligence grundsätzlich unterstützt wird, bedeutet das nicht automatisch die Verfügbarkeit sämtlicher damit verknüpfter Funktionen. Auch unabhängig von zusätzlichen EU-Einschränkungen entscheidet Apple bei ortsbezogenen Features wie „Besuchte Orte“ offenbar nach regionalen Kriterien.