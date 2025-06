10 Jahre Apple Music: Sondersendungen und Top-500-Charts

Heute vor zehn Jahren ist Apple Music an den Start gegangen. Apple nimmt das Jubiläum zum Anlass, um auf seinen neuen Studiokomplex hinzuweisen, der noch in diesem Sommer in Los Angeles eröffnet werden soll.

Produktionsräume auf drei Etagen

Das neue Studio von Apple Music beansprucht eine Gesamtfläche von rund 1.400 Quadratmetern und ist auf drei Etagen verteilt. Apple zufolge bietet die Einrichtung neben zwei separaten Radiostudios auch einen 370 Quadratmeter großen Bühnenbereich für Live-Auftritte und Filmaufnahmen, mehrere Produktions- und Nebenräume sowie einen speziell für 3D-Audio-Mischungen ausgestatteten Raum.

Mit dem neuen Standort will Apple Music die eigenen Inhalte ausbauen. Künstler erhalten dort die Möglichkeit, Musikproduktionen und begleitende Inhalte umzusetzen und dabei auf eine umfangreiche technische Ausstattung zuzugreifen, in die laut Apple insbesondere Entwicklungen aus dem Bereich räumlicher Audiowiedergabe geflossen sind.

Das neue Studio in Los Angeles wird Apple zufolge das Zentrum eines über die vergangenen Jahre hinweg aufgebauten internationalen Netzwerks von Standorten bilden. Ähnliche Einrichtungen finden sich bereits in Berlin, New York, Tokio, Paris und Nashville. Apple kündigte zudem an, bald schon weitere Studio-Standorte eröffnen zu wollen.

Jubiläumsprogramm zum zehnjährigen Bestehen

Das zehnjährige Bestehen von Apple Music soll durch ein mehrtägiges Sonderprogramm begleitet werden. Den Start macht heute die Sondersendung „Don’t Be Boring: The Birth of Apple Music Radio“, gefolgt von einer achtstündigen Rückschau auf die Entwicklung des Musikdienstes.

Zudem wird Apple Music ab dem 1. Juli täglich 100 Songs einer aus insgesamt 500 Titeln bestehenden Liste der meistgestreamten Songs der letzten zehn Jahre veröffentlichen. Am 5. Juli werden in diesem Rahmen die 100 am häufigsten gehörten Titel auf Apple Music bekannt und begleitend dazu die Chart-Wiedergabeliste „10 Years of Apple Music: Top Songs“ bereitgestellt.

Nutzer von Apple Music haben fortan die Möglichkeit, die personalisierte Wiedergabeliste „Replay All Time“ abzurufen, die auf ihrer gesamten bisherigen Nutzung von Apple Music basiert.