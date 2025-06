Tapo S112: Mit Matter kompatibles Unterputz-Relais für Doppelschalter

TP-Link hat mit dem Tapo S112 einen neuen Relaisschalter im Programm, der dank Matter-Unterstützung auch in Smarthome-Systeme wie Apple Home integriert werden kann. Das Steuergerät ist mit einer Größe von 44,7 × 40,7 × 16,1 mm sehr kompakt und von der Form her so konzipiert, dass es hinter einem Standardschalter oder einer Steckdose in einer Unterputzdose verbaut werden kann. Laut Hersteller findet das Zubehör sogar in den kleinsten EU-Unterputzdosen ausreichend Platz.

Dank der Möglichkeit, das Relais in zwei verschiedenen Modi zu betreiben, lässt sich das Gerät vielseitig verwenden. Im Rollladen-Modus unterstützt das Tapo S112 die Fernbedienung von Rollladen und Jalousien, die sich dann per App, Sprachsteuerung, zeitbasiert oder über Automationen öffnen und schließen lassen.

Auch als Doppelschalter verwendbar

Alternativ dazu kann das Tapo S112 auch als klassischer Schalter verwendet werden, um beispielsweise Lampen oder Fußbodenheizungen zu steuern. Das Relais unterstützt dabei den Anschluss von Doppelschaltern, mit deren Hilfe man entweder zwei Geräte getrennt voneinander bedienen oder auch eines davon mit einer Beleuchtungsszene oder dergleichen belegen kann.

Bei Inbetriebnahme über die Tapo-App kann man zunächst eine Bluetooth-Verbindung zum Relais aufbauen, um anschließend die WLAN-Integration abzuschließen. Wenn das Zubehör über Matter eingerichtet werden soll, findet dies mithilfe eines gewöhnlichen Matter-Einrichtungscodes statt. Die Einbindung in mit Matter kompatible Smarthome-Systeme erfolgt über WLAN.

Bluetooth-Verbindung als Fallback

Als Argument für eine Einbindung in die Tapo-App führt der Hersteller an, dass sich das Tapo S112 auch ohne WLAN steuern lässt, beispielsweise wenn ein Router ausfällt. Der Zugriff über Bluetooth ist weiterhin möglich, ohne dass das Gerät extra ausgebaut werden muss. Zudem ist über die Tapo-App eine Funktion zur Energieüberwachung verfügbar.

Das neue Matter-Relais von Tapo ist im Onlineshop des Herstellers oder über Amazon zum Preis von 19,90 Euro erhältlich.