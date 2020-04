Fraenk: Telekom startet neuen Pauschal-Tarif für 10 Euro

Mit Fraenk hat die Telekom ein neues Tarifangebot am Start. Per App verwaltet unterbietet das Pauschal-Angebot die Preise der Telekom-Tochter Congstar. Zum Monatspreis von 10 Euro gibt es eine Telefon- und SMS-Flat mit 4 GB Datenvolumen.

Fraenk funkt im im D-Netz und beinhaltet die LTE-Nutzung mit bis zu 25 Mbit/s. Der Tarif lässt sich vollumfänglich über die Fraenk-App verwalten, ist monatlich kündbar und wird über PayPal abgerechnet. Die Telekom bewirbt das Angebot dann auch als Alternative zu einer Prepaid-Karte.

Die Fraenk-Telefon-Flat beinhaltet Telefonate in alle deutschen Netze. Sonderrufnummern und Premium-SMS-Dienste sind ebenso wie Telefonate ins Ausland ausgeschlossen. Ist das beinhaltete Datenvolumen verbraucht, so können bis zu zehnmal im Monat jeweils 2 GB zum Preis von 5 Euro nachgebucht werden. Ansonsten wird die Datenverbindung bis Monatsende komplett gekappt, die 4 GB sind fix und es gibt keine Möglichkeit, mit gedrosselter Geschwindigkeit weiter zu surfen. Zu beachten ist auch, dass der Tarif ausschließlich in Form einer klassischen SIM-Karte genutzt werden kann. Es gibt zumindest aktuell weder eine eSIM noch Multi-SIMs.

Fraenk-Tarif der Telekom im Überblick: