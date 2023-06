App-Store-Umsätze: Vor allem mit physischen Waren und Dienstleistungen

Der App Store ist treibende Kraft der Geschäftsentwicklung und bietet Entwickler:innen für Apple auf der ganzen Welt eine globale Vertriebsplattform, die mehr als 195 lokale Zahlungsmethoden und 44 Währungen in 175 Stores unterstützt. Er ermöglicht es Entwickler:innen auch, Nutzer:innen über Grenzen hinweg zu erreichen: Im Jahr 2022 wurden 54 Prozent der Downloads in Stores außerhalb der Heimatländer der Entwickler:innen getätigt. Laut neuen Daten von Apple ist der App Store in 2022 weltweit durchschnittlich 650 Millionen Mal pro Woche besucht worden. Anwender:innen haben in 2022 pro Woche durchschnittlich mehr als 747 Millionen Apps geladen bzw. 1,5 Milliarden Mal erneut heruntergeladen.

Spannend sind auch die weiteren Umsatzkategorien, die die Studie anführt. Während große App-Anbieter und kleine Entwickler mit Werbeanzeigen im vergangenen Jahr 109 Milliarden US-Dollar umgesetzt hätten, hätten Abos und In-App-Käufe „nur“ für Umsätze in Höhe von 104 Milliarden US-Dollar gesorgt. Ein Verhältnis, das wir so nicht erwartet hätten.

Kurz vor der anstehenden WWDC-Entwicklerkonferenz am kommenden Monat läuft Apples Marketing-Maschine auf Hochtouren. Die häufig wiederholten Kernaussagen: Apple geht es nur so gut, weil es auch den Entwicklern richtig gut geht. Das eigene Ökosystem schafft Arbeitsplätze.

