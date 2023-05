iOS 16.6: Beta bereitet sicherere Nachrichten vor

Damit bietet Signal die Möglichkeit euch beim fraglichen Kontakt zu vergewissern, ob dieser sein Handy ausgetauscht hat. Dies macht man am besten in Person, telefonisch oder per E-Mail. Liegt die Bestätigung vor, kann die neue Sicherheitsnummer abgenickt werden.

Wie dies umgesetzt werden könnte, zeigen andere Anbieter, die vergleichbare Funktionen bereits aktiv nutzen . Der Kurznachrichtendienst Signal etwa spricht von der so genannten „Sicherheitsnummer“. Ein von euch hinzugefügter Kontakt und dessen Endgerät haben in Kombination eine Sicherheitsnummer. Ändert diese sich, etwa weil das Endgerät gewechselt wird, lässt euch Signal erst eine neue Nachricht schrieben, wenn ihr die Änderung der Sicherheitsnummer bestätigt habt.

Freigegeben wurde die erste Vorabversion von iOS 16.6 am 19. Mai, von Apple vorbereitet wurde die erste Beta jedoch schon 10 Tage vorher, am 9. Mai. Damit liegt nun fast ein Monat zwischen der ersten und der zweiten Vorabversion des nächsten großen Betriebssystem-Updates.

Insert

You are going to send email to