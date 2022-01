App-Store-Streit: 35 Bundesstaaten und US-Regierung sprechen für Epic

Im Rechtsstreit zwischen Apple und Epic Games dürfte es nochmal spannend werden. Die gegen Apple klagenden Spieleentwickler freuen sich über indirekte Rückendeckung nicht nur von Microsoft, sondern auch durch 35 amerikanische Bundesstaaten und die US-Regierung.

Nachdem das erste Urteil in dem Verfahren im September an einen Kompromiss erinnert hat – die Richterin kam zu dem Schluss, dass Apple zwar nicht nach dem Kartellrecht als Monopolist anzusehen ist, jedoch wettbewerbswidriges Verhalten im Sinne des Kartellrechts an den Tag gelegt habe – muss nun ein Einspruch von Epic Games verhandelt werden. Den Klägern ging die Entscheidung, Apple müsse Entwicklern künftig die Möglichkeit bieten, auf alternative Zahlungsmethoden hinzuweisen, längst nicht weit genug.

Amicus Curiae“ – Beratende Stellungnahme

In den USA gibt es die Möglichkeit, dass nicht direkt in ein Verfahren involvierte, aber sachkundige Parteien als „Amicus Curiae“ – was so viel wie „Freund des Gerichts“ heißt – eine Stellungnahme abgeben. Diese Eingaben sind zwar keineswegs als Weisung an das Gericht zu sehen, sondern sollen lediglich beratend wirken, haben angesichts der in diesem Fall namhaften Verfasser aber wohl durchaus Gewicht.

Der Blogger Florian Müller hat die entsprechenden Dokumente veröffentlicht und versucht sich in einer Einschätzung. Hierzu muss man allerdings anmerken, dass Müller in dieser Angelegenheit alles andere als unparteiisch ist, sondern sich schon seit Monaten stark für die Seite von Epic Games engagiert.

Ungeachtet Müllers persönlicher Einordnung, haben die veröffentlichten Dokumente jedoch durchaus das Zeug dazu, das zuständige Gericht zu beeinflussen. Die nun gegen Apple antretenden Bundesstaaten haben bereits eine Wettbewerbsklage gegen Google laufen und pochen darauf, dass in Apples Geschäftspraktiken ein Verstoße gegen das amerikanischen Wettbewerbsrecht, den sogenannten Sherman Antitrust Act, zu sehen ist.

Die Stellungnahme der US-Regierung liest sich auf den ersten Blick zwar neutral, wird doch gleich zu Beginn darauf hingewiesen, dass die Äußerungen nicht als Unterstützung von einer der beiden kontrahierenden Seiten zu sehen sind. Doch kann man die folgende Aussage „Das Gericht sollte sicherstellen, dass das Sherman Act nicht durch Rechtsfehler unangemessen eingeschränkt wird“ durchaus so lesen, dass das Gericht hier angewiesen wird, die Sachlage noch einmal besonders gut zu überdenken.

Mit Microsoft will sich zudem ein mit Apple konkurrierender Konzern vor Gericht Gehör verschaffen. In dem ebenfalls in dieser Woche veröffentlichten Schriftstück ist die Rede von Apples außergewöhnlichen Macht bei der Kontrolle der für seine Betriebssysteme angebotenen Apps.

Apple sieht sich somit auch im neuen Jahr weiter massiv unter Beschuss. Bereits zu Wochenbeginn sah sich der iPhone-Hersteller mit der Tatsache konfrontiert, dass Verbraucherschützer in den Niederlanden entscheidende Lockerungen für die Anbieter von Dating-Apps verlangen und in diesem Zusammenhang ein Zwangsgeld in Höhe von 5 Millionen Euro pro Woche verhängt haben.