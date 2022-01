Mittlerweile 1,8 Milliarden installierte Apple-Geräte weltweit

Apple blickt nicht nur auf sein bisher erfolgreichstes Weihnachtsquartal zurück, sondern das Unternehmen hat überhaupt noch nie zuvor in nur drei Monaten derart viel Umsatz gemacht wie im letzten Quartal. Die von Apple gemeldeten 123,9 Milliarden US-Dollar entsprechend einem durchschnittlichen Umsatz von rund 900.000 Dollar in jeder einzelnen Minute der Monate Oktober bis Dezember 2021.

Mit den gemeldeten elf Prozent Wachstum gegenüber dem Vergleichsquartal im Vorjahr hat Apple dem Firmenchef Tim Cook zufolge auch die eigenen Erwartungen übertroffen. Das Unternehmen hat den vor allem aufgrund der weltweiten Lieferprobleme extrem schwer kalkulierbaren Zeitraum nicht nur erstaunlich gut gemeistert, sondern gleich mit Rekordwerten in mehreren Produktkategorien abgeschlossen.

Die Rekordergebnisse dieses Quartals sind durch unsere innovativsten Produkte und Services aller Zeiten erzielt worden. Wir freuen uns sehr über die Reaktion von Kund:innen auf der ganzen Welt in einer Zeit, in der es wichtiger denn je ist, in Verbindung zu bleiben. Wir unternehmen alles, was wir können, um eine bessere Welt zu schaffen. Wir machen Fortschritte auf dem Weg bis 2030 über die Zuliefererkette und den Produktlebenszyklus hinweg klimaneutral zu werden, und wir treiben unsere Anstrengungen in den Bereichen Bildung, Chancengleichheit und Gerechtigkeit voran.

-Tim Cook

Als Dauerbrenner in Sachen Wachstum ist hier besonders Apple Abo- und App-Store-Sparte „Services“ zu erwähnen. Stetig steigende Umsatzzahlen beweisen hier, dass Apples Rechnung, sich hier ein weiteres Standbein zu schaffen, aufgeht. Apples Finanzchef Luca Maestri hat im Anschluss an die gestrige Bekanntgabe der Quartalszahlen stolz verkündet, dass der iPhone-Hersteller mittlerweile 785 Millionen zahlende Abonnenten zählt. Diese Zahl sei allein in den letzten zwölf Monaten um stolze 165 Millionen gewachsen.

Apple hat im Rahmen der Bekanntgabe seiner Finanzergebnisse auch den aktuellen Stand der aktuell über alle Produktbereiche hinweg installierten Geräte mitgeteilt. Wie Tim Cook hier auf Nachfrage mitgeteilt hat, zählt das Unternehmen weltweit mittlerweile 1,8 Millionen installierte Produkte aus den Kategorien iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, Apple TV und iPod touch.