App-Store-Team übersieht App für illegale Film- und Serien-Downloads

Der Entwickler Kosta Eleftheriou liegt schon seit geraumer Zeit mit Apples App-Store-Team im Clinch und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Ungereimtheiten im laut Apple streng kontrollierten und hochwertigen App-Angebot für das iPhone aufzudecken. Bereits in der Vergangenheit konnte Eleftheriou mehrfach auf Abzock-Apps und Fälschungen aufmerksam machen und Apple auf diese Weise zwingen, seinen Job ordentlich zu machen. Auch im aktuellen Fall wurde eine App, mit deren Hilfe sich Raubkopien von Filmen anschauen ließen, erst auf die Hinweise des Entwicklers hin aus dem App Store entfernt.

This holiday season, why not watch some pirated movies from the App Store?

This app pretends to help you “discover classic old movie trailers”, but once you enter “777” in its search field, you can watch all the latest movies for FREE! https://t.co/BlEQmNEqg0 pic.twitter.com/FUDadZNkTI

— Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) December 22, 2021