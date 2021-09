Epic-Urteil: Apple muss Alternativen zu In-App-Käufen zulassen

Heute hat der Gerichtshof bestätigt, was wir schon immer wussten: Der App Store verstößt nicht gegen das Kartellrecht. Das Gericht hat erkannt "Erfolg ist nicht illegal.“ Apple steht in jedem Segment in dem es tätig ist im harten Wettbewerb und wir glauben, dass Kunden und Entwickler sich für uns entscheiden, weil unsere Produkte und Dienste die besten der Welt sind. Wir sind weiter davon überzeugt, dass der App Store ein sicherer und vertrauenswürdiger Marktplatz ist, der eine florierende Entwicklergemeinschaft und mehr als 2,1 Millionen Arbeitsplätze in den USA unterstützt, und wo für alle gleiche Regeln gelten.

