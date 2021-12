App-Store-Prozess: Vorerst doch keine „Woanders kaufen“-Links

In dem Verfahren mit Apple hatte Epic eigentlich erstreiten wollen, eigene Bezahlsysteme im App Store verwenden zu dürfen, um so einen Bogen um die verpflichtende Umsatzbeteiligung schlagen zu können, die Apple bei der Nutzung der regulären In-App-Käufe von allen Entwicklern verlangt.

Apple hatte in der Vergangenheit mehrfach betont, dass die Integration entsprechender Möglichkeiten für Entwickler große Datenschutz- und Sicherheitsrisiken geschaffen und die von den Kunden so sehr geschätzte Nutzererfahrung im App Store gestört hätte.

In der rechtlichen Auseinandersetzung mit dem Spiele-Publisher Epic war Apple eigentlich ganz gut davongekommen . Von zehn verhandelten Anklagepunkten hatte das zuständige Gericht neun zu Gunsten Apples entschieden und den Konzern lediglich in einem Punkt zum Handeln aufgefordert.

