MagGo 623: Top Schreibtisch-Basis für iPhone und Airpods

Was uns gut gefallen hat: Sind gerade keine Geräte aktiv, nimmt die schwere Ladebasis nur wenig Platz in Anspruch. Zudem liegt im Lieferumfang nicht nur eine USB-C-Kabel bei, sondern auch eines der neuen USB-C-Netzteile vom Typ PowerPort III Cube mit 20 Watt . Der Zylinder steht auf einem rutschfesten Gummifuß, macht einen wertigen Eindruck und besitzt auf seiner Rückseite eine USB-C-Buchse für das Kabel des Netzteils.

Der MagGo 623 wird erst seit dem vergangenen Monat auch in Deutschland angeboten und richtet sich an iPhone-Nutzer, die über ein iPhone 12 oder 13 mit MagSafe-Rückseite und ein Paar der kabellosen AirPods-Ohrhörer mit drahtloser Ladehülle verfügen. Die ist bei den AirPods Pro und den AirPods 3 automatisch der Fall.

