App Store öffnet Entwicklern neue Spielräume bei der Gestaltung

Apple öffnet im App Store Gestaltungsmöglichkeiten, die bislang nur einem kleinen Kreis vorbehalten waren. Entwickler können künftig selbst zusätzliche großformatige Bildflächen für ihre Produktseiten und die Suchergebnisse bereitstellen. Gleichzeitig nimmt Apple ab sofort Anwendungen entgegen, die für das kommende iPhone Duo angepasst wurden.

Besonders interessant ist die Öffnung der sogenannten Product Page Header. Solche aufmerksamkeitsstarken Motive waren bislang vor allem bei Apps und Spielen zu sehen, die Apple gezielt hervorhob. Nun können alle Entwickler entsprechende Grafiken oder Videos einreichen und damit ihre Store-Seiten deutlich stärker gestalten als bisher.

Aus Apples Privileg wird ein Entwickler-Werkzeug

Die neuen Flächen unterscheiden sich von klassischen Screenshots. Sie müssen nicht zwingend die Benutzeroberfläche zeigen, sondern dürfen auch Illustrationen, Markenmotive, saisonale Inhalte oder neue Funktionen in Szene setzen. Apple erlaubt zudem eigene Kreativgrafiken für die Suchergebnisse. Header und Suchmotiv lassen sich auf Wunsch aus einem gemeinsamen universellen Motiv ableiten.

Ganz freie Hand gibt es erwartungsgemäß nicht. Die Inhalte müssen einen klaren Bezug zur jeweiligen App haben. Preise, Rabatte, Webadressen, Logos anderer Plattformen und nicht überprüfbare Auszeichnungen sollen draußen bleiben. Auch Apple-eigene Kennzeichnungen wie „App of the Day“ dürfen nicht nachgebaut werden.

Für Suchergebnisse empfiehlt Apple Motive, aus denen der Zweck einer App möglichst schnell hervorgeht. Wer keine eigene Grafik einreicht, bleibt bei der bisherigen Darstellung mit In-App-Events, App-Vorschauen und Screenshots. Damit baut Apple die Vermarktungswerkzeuge im Store weiter aus. Zuletzt hatte das Unternehmen unter anderem die Zahl der Custom Product Pages auf bis zu 70 erhöht.

Freigegebene Bilder und Videos landen künftig gesammelt in der Asset Library von App Store Connect. Ein Vorschauwerkzeug zeigt außerdem, wie Header, Screenshots und Suchgrafiken vor der Veröffentlichung auf verschiedenen Geräten aussehen.

iPhone Duo kommt ebenfalls in App Store Connect an

Parallel dazu hat Apple die Einreichung von für das iPhone Duo optimierten Apps und Spielen freigegeben. Das neue Gerät soll ab dem 23. Oktober erhältlich sein. Xcode 27.1 bringt die nötige Entwicklungsunterstützung mit. Über Device Hub können Entwickler prüfen, wie sich ihre Apps in unterschiedlichen Positionen und Ausrichtungen verhalten.

Apple stellt dafür auch aktualisierte Vorgaben für Screenshots und App-Vorschauen bereit. Ab April 2027 müssen neu eingereichte Apps und Spiele laut Apple ausdrücklich auch Screenshots für das iPhone Duo enthalten.