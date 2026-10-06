Pass Designer: Wallet-Pässe am Mac gestalten

Apple stellt den im Sommer angekündigten Pass Designer jetzt als Beta zum Download bereit. Wir hatten die neue Mac-Anwendung bereits zur Vorstellung berücksichtigt. Sie richtet sich an Entwickler und Unternehmen, die Pässe für Apple Wallet erstellen und deren Gestaltung bislang vor allem über Dateien und technische Vorgaben umgesetzt haben.

Pass Designer setzt macOS 27 oder neuer voraus. Für den Download ist eine Anmeldung mit einem Apple Account erforderlich. Gegebenenfalls müssen Nutzer zusätzlich die kostenlose Registrierung abschließen und dem Apple Developer Agreement zustimmen.

Gestaltung mit echter Wallet-Vorschau

Die Anwendung kombiniert einen grafischen Editor mit einer laufend aktualisierten Vorschau für iPhone und Apple Watch. Apple verwendet dafür dieselbe Darstellung wie iOS und watchOS. Änderungen an Farben, Bildern, Textfeldern und Barcodes lassen sich dadurch direkt kontrollieren.

Ausgangspunkt können Vorlagen von Apple oder eigene Entwürfe sein. Logos, Hintergründe und weitere Grafiken werden anschließend in Pass Designer ergänzt. Die Anwendung prüft die Vorlage parallel auf fehlende Pflichtangaben und unerwartete Definitionen.

Für Bordkarten und Veranstaltungstickets lassen sich zudem semantische Angaben bearbeiten. Dazu gehören etwa Veranstaltungsdaten, Orte oder Fluginformationen. Das System kann diese strukturierten Daten für Funktionen wie Siri-Vorschläge, Kalenderintegration und Wegbeschreibungen verwenden. Pass Designer kann daneben eine kompatible Struktur für Systeme erzeugen, die diese semantischen Angaben nicht unterstützen.

Pass Builder übernimmt Signierung und Ausgabe

Pass Designer erzeugt selbst noch keinen fertig verteilbaren Wallet-Pass. Gespeichert werden Vorlagen im Format „pkpasstemplate“. Für die Personalisierung, Signierung und Ausgabe sieht Apple das ebenfalls neu vorgestellte Swift-Paket Pass Builder vor. Dieses läuft auf Mac und Linux und kann Vorlagen beispielsweise auf einem Server mit individuellen Kundendaten versehen.

Pass Builder übernimmt anschließend auch technische Schritte wie das Erstellen des Manifests, die Signierung und das Verpacken als PKPass-Datei. Apple demonstriert den Ablauf anhand einer Mitgliedskarte, bei der Name, Kennung, Bild und Barcode serverseitig in eine zuvor gestaltete Vorlage eingesetzt werden.

Mit iOS 27 kommen außerdem der neue Pass-Typ Poster Generic, vier zusätzliche Barcode-Formate und sogenannte Featured Actions hinzu. Poster Generic ist unter anderem für Mitglieds- und Kundenkarten gedacht und kann für ältere Systeme um eine herkömmliche Generic-Darstellung ergänzt werden. Featured Actions können bis zu zwei zusätzliche Aktionen unterhalb eines Passes bereitstellen.