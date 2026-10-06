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Auf fürs Lock Ultra Max: SwitchBot senkt Preise zum Prime Day
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SwitchBot dreht zum Prime Day an mehreren Preisen. Besonders interessant ist diesmal das neue Lock Ultra Max, das erst seit wenigen Tagen erhältlich ist und nun erstmals mit einem deutlichen Abschlag angeboten wird.

SwitchBot zum Prime Day Schloss

Die vorherige Generation haben wir ausführlich ausprobiert und vor allem wegen der vielen Zugangswege, des leisen Betriebs und der zuverlässigen Gesichtserkennung positiv bewertet.

Lock Ultra Max fällt auf 299 Euro

Das Lock Ultra Max Vision Pro Combo kostet bei Amazon aktuell 299 statt 339 Euro. Die zur IFA vorgestellte Generation setzt auf einen deutlich schnelleren Motor und soll die Tür im Max Mode innerhalb von 1,1 Sekunden entriegeln. Zum Paket gehören das Keypad Vision Pro und ein Matter-fähiger Hub Mini. Gesichter, Handvenen, Fingerabdrücke, PINs und NFC-Karten bleiben als Zugangswege erhalten.

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SwitchBot Lock Ultra Max with SwitchBot Vision Pro Keypad, 3D Face & Palm Veins Recognition, 1.1s Unlock, Easy... 299,99 EUR 339,99 EUR

Ebenfalls reduziert ist das E-Ink Home Dashboard. Statt 109 Euro werden derzeit 79 Euro fällig. Die 7,5-Zoll-Anzeige haben wir erst vor wenigen Wochen getestet. Sie zeigt Wetterdaten, Kalender und Raumklima dauerhaft auf einem stromsparenden E-Ink-Panel an.

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SwitchBot E-Ink Home Dashboard, Wetterstation WLAN mit Familienkalender 79,99 EUR 109,99 EUR

Roboter, Bilderrahmen und Schalter günstiger

Der neue K11+ Pro Saugroboter ist ebenfalls Teil der Aktion und kostet 219 Euro. Das Modell ist gerade erst auf den Markt gekommen und kombiniert Saug- und Wischfunktion mit einer kompakten Absaugstation.

Draufsicht Ai Art Frame

Beim AI Art Frame sinkt der Preis auf 264 statt 380 Euro. Der digitale Bilderrahmen setzt auf ein farbiges E-Ink-Display und benötigt nur beim Bildwechsel Energie. Unsere Erfahrungen mit dem 13,3-Zoll-Modell fielen vor allem wegen der ruhigen, druckähnlichen Darstellung positiv aus.

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SwitchBot Smart Bluetooth Switch Toggle (Wiederaufladbar) - Fingerbot für Schalter, 1,0kgf, USB-C, App-Timer, fügen... 23,99 EUR 33,99 EUR

Der SwitchBot-Standventilator kostet aktuell 85 statt 130 Euro. Er bietet mehrere Geschwindigkeitsstufen und lässt sich über einen kompatiblen Hub in Matter-Umgebungen einbinden. Den wiederaufladbaren SwitchBot-Schalter gibt es für 24 statt 34 Euro. Der Fingerroboter kann klassische Tasten und Wippschalter mechanisch betätigen und per App automatisiert werden.

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SwitchBot Standventilator mit Luftzirkulation mit RGB-Beleuchtung, 22 dB-ultra-leise, Fernbedienung, Matter via Hub... 84,99 EUR 129,99 EUR

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06. Okt. 2026 um 16:11 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    1 Kommentar bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Nee… das Vision Ultra hat nicht so überzeugt… hab ne Sicherheits Türe in der auch Magnete verbaut sind. Das hat das lock völlig durcheinander gebracht und der Support war auch nicht in der Lage zu helfen. Die Gesichtserkennung war bei dem kleinsten Gegenlicht nicht mehr zuverlässig, so dass ich pro Hausbewohner 2 Gesichter speichern musste. Der Akku war ständig leer und nach dem Aufladen dachte das gerät es wird weiterhin geladen. Dieses sollte mit mehreren Updates gefixt werden. Hat nie geklappt. Und noch weitere Schwierigkeiten. SwitchBot Support ist eben auch nicht ganz so einfach und schon gar nicht sooo schnell. Achtung: Dies ist eine ganz persönliche Erfahrung! (Einfamilienhaus mit 5 Bewohnern)
    Hab jetzt wieder das Nuki Pro verbaut. Zuverlässig und funktioniert einfach…

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