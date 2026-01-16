Wuben E1: Helles Selfie-Licht mit MagSafe und Drehregler

Nach unserem Bericht zur Wuben X4 Mini werfen wir heute einen Blick auf ein weiteres Modell des Herstellers: Die Wuben E1 ist die erste Smartphone-Taschenlampe des Unternehmens und richtet sich in erster Linie an (Social-Media-)Filmemacher, die häufig Inhalte mit ihren Smartphone erstellen.

Noch Platz auf der Rückseite? Die Wuben E1 platziert einen LED-Lichtring am iPhone

Die E1 ist deutlich kompakter als die X4, bietet eine reduzierte, aber durchdachte Funktionalität und lässt sich direkt an der MagSafe-Rückseite des iPhones befestigen. Die in Magnesium-Weiß und Schwarz verfügbar Lampe ist für 39,99 Euro über die Herstellerseite erhältlich und kommt mit USB-C-Anschluss, einer manuellen Helligkeitsregelung, zwei Weißlichtfarben sowie einer Akkuanzeige.

Kompakt wie Apples MagSafe-Ladeteller

Mit einem Gewicht von nur 38 Gramm und einer Dicke, die im Alltag kaum auffällt, ist die Wuben E1 so kompakt wie Apples MagSafe-Ladeteller. Die Leucht setzt auf ein klappbares Ringdesign mit integrierter Magnetfläche, das sich an MagSafe-fähigen Geräten ebenso anbringen lässt wie an allen metallischen Oberflächen. Alternativ liegt der Verpackung ein selbstklebender Magnetring bei, der eine Nutzung auch an anderen Geräten ermöglicht.

Der Ring ist klappbar und kann auch als Ständer genutzt werden

Die Taschenlampe arbeitet mit 28 kleinen LEDs und kann über drei voreingestellte Farbtemperaturen (3000 K, 4500 K, 6000 K) zwischen warmweißem und kühlem Licht wechseln. Die Helligkeit wird über ein seitlich angebrachtes Rad geregelt, das zugleich als Einschalter dient. Bei schnellen Bewegungen reagiert das Drehrad mitunter ungenau, regelt die Helligkeit bei bedachter Nutzung aber präzise.

Eine Doppelklickfunktion führt direkt in den Turbo-Modus mit maximal 300 Lumen. Der niedrigste Lichtmodus liefert zwei Lumen für bis zu 70 Stunden.

Geladen wird die Leuchte per USB-C

Die Lampe ist gegen Staub und Wasser geschützt, zudem gibt der Hersteller eine Stoßfestigkeit an, die Stürze aus bis zu 1,5 Metern ausfält. Geladen wird der integrierte 310-mAh-Akku per USB-C über einen offenen Ladeanschluss an der Unterseite. Eine Ladeanzeige ist vorhanden, auf eine App-Anbindung oder zusätzliche Softwarefunktionen wird verzichtet.

Alltagstauglich mit kleinen Abstrichen

Im praktischen Einsatz punktet die E1 vor allem durch ihre Vielseitigkeit. Als zusätzliches Licht für Selfies, Videoanrufe oder mobile Content-Produktion liefert sie ein deutlich angenehmeres, flächigeres Licht als klassische Handy-LEDs. Die Diffusorwirkung der großflächig angeordneten LEDs sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung, die sich insbesondere bei Portraitaufnahmen oder FaceTime-Gesprächen bemerkbar macht. Dank ihrer Magnetbefestigung kann die Lampe auch als Notlicht an metallischen Flächen, oder im Auto eingesetzt werden.

Der Magnet im Fuß hält das Licht auch an anderen Metalloberflächen fest

Positiv fällt zudem das geringe Gewicht auf. Im Alltag fällt die E1 nicht weiter auf und dient im halb ausgeklappten Zustand sogar als improvisierter Smartphone-Ständer. Die Gelenkverbindung ist ausreichend stabil, um die gewünschte Position zu halten.

Kritik verdient die Verarbeitungsqualität der Oberfläche. Bei unserem Modell zeigten sich sichtbare Unregelmäßigkeiten in der Beschichtung des Gehäuses, was zwar keinen Einfluss auf die Funktion hat, aber den hochwertigen Eindruck schmälert. Auch das Branding wirkt in der Mitte der Lampe etwas zu auffällig platziert. Der Verzicht auf eine Schutzabdeckung für den Ladeanschluss könnte sich langfristig als Schwachstelle erweisen.

Unter der Lupe: Für das Oberflächen-Finish gibt es einen Punktabzug

Für Smartphone-Filmemacher gedacht

Optional bietet Wuben eine passende Klemmhalterung mit doppeltem Magnetring an, die sich separat erwerben lässt. Damit kann die E1 parallel zum Smartphone befestigt und an Stangen oder Stativen genutzt werden. Diese Erweiterung unterstreicht die Positionierung der Lampe als Werkzeug für Content Creators. Im direkten Vergleich mit klassischen Videoleuchten ist die E1 deutlich kompakter und schneller einsatzbereit, allerdings auch eingeschränkt in der Leuchtkraft und Kompatibilität.

Gut zu Erkennen, die warmweißen und die hellen LEDs

Im Alltag erweist sich die Wuben E1 als interessantes Nischenprodukt zwischen Smartphone-Gadget und EDC-Lichtquelle. Wer auf der Suche nach einer leichten, direkt am Gerät einsetzbaren Beleuchtung ist, findet hier eine funktionale Lösung mit kleinen Schwächen im Detail.

Die Wuben E1 ist auch bei Amazon gelistet, hier scheinen die Standardfarben jedoch aktuell vergriffen zu sein.