„Antennagate“: Verschollenes Apple-Video taucht wieder auf

Mehr als 16 Jahre nach Apples Antennagate-Pressekonferenz ist ein bislang kaum zugängliches Video des anschließenden Frage-und-Antwort-Teils auf YouTube aufgetaucht. Die 47 Minuten lange Aufnahme zeigt Steve Jobs gemeinsam mit dem damaligen COO Tim Cook und Hardware-Chef Bob Mansfield im Gespräch mit anwesenden Journalisten.

Die Pressekonferenz fand am 16. Juli 2010 statt. Apple reagierte damit auf die Diskussion um den Empfang des iPhone 4, der sich bei bestimmten Handhaltungen verschlechtern konnte. Jobs kündigte damals unter anderem kostenlose Schutzhüllen für betroffene Käufer sowie eine Rückgabemöglichkeit an. Wir hatten die Veranstaltung seinerzeit ausführlich begleitet.

Der bisher fehlende Teil der Pressekonferenz

Apple stellte später zwar eine Aufzeichnung des vorbereiteten Vortrags bereit, das anschließende Q&A fehlte darin jedoch. Über die Fragen und Antworten wurde damals schriftlich berichtet und es existierten Fotos, eine komplette Videoaufnahme war öffentlich jedoch offenbar nicht verfügbar.

Das jetzt veröffentlichte Material zeigt unter anderem eine Frage des Apple-Bloggers John Gruber, der wissen wollte, ob Jobs, Cook und Mansfield ihre eigenen iPhone 4 mit einer Schutzhülle verwendeten. Alle drei beantworteten die Frage ohne Worte und hielten ihre Geräte ohne Hülle hoch.

Die damalige Debatte zog sich noch über Wochen hin. Apple verwies zunächst darauf, dass auch andere Smartphones bei ungünstiger Handhaltung Empfang verlieren können und stellte dazu Vergleichsvideos bereit, die wenig später wieder von der eigenen Webseite verschwanden. Das kostenlose Case-Programm endete wie angekündigt zum 30. September.

Jobs spricht über Apples Grundprinzipien

Interessant ist die Aufnahme auch abseits der eigentlichen Antennenfrage. Jobs erläutert ausführlich, warum Apple zunächst weitere Daten sammeln wollte, bevor das Unternehmen öffentlich reagierte. Gegen Ende geht es zudem um eine grundsätzliche Strategie: Apple wolle in den eigenen Geschäftsfeldern zentrale Technologien selbst besitzen oder kontrollieren. Für Unterhaltungselektronik gewinne dabei Software zunehmend an Bedeutung.

Die damalige Veranstaltung gehört zu den ungewöhnlicheren Auftritten Apples. Rückblickend hatten wir die Antennagate-Pressekonferenz bereits sieben Jahre später noch einmal aufgearbeitet. Mit dem nun veröffentlichten Q&A lässt sich erstmals auch der Teil der Veranstaltung am Stück ansehen, den Apple selbst seinerzeit nicht ins Netz gestellt hatte.