47 Minuten mit Jobs, Cook und Mansfield
„Antennagate“: Verschollenes Apple-Video taucht wieder auf
Mehr als 16 Jahre nach Apples Antennagate-Pressekonferenz ist ein bislang kaum zugängliches Video des anschließenden Frage-und-Antwort-Teils auf YouTube aufgetaucht. Die 47 Minuten lange Aufnahme zeigt Steve Jobs gemeinsam mit dem damaligen COO Tim Cook und Hardware-Chef Bob Mansfield im Gespräch mit anwesenden Journalisten.
Die Pressekonferenz fand am 16. Juli 2010 statt. Apple reagierte damit auf die Diskussion um den Empfang des iPhone 4, der sich bei bestimmten Handhaltungen verschlechtern konnte. Jobs kündigte damals unter anderem kostenlose Schutzhüllen für betroffene Käufer sowie eine Rückgabemöglichkeit an. Wir hatten die Veranstaltung seinerzeit ausführlich begleitet.
Der bisher fehlende Teil der Pressekonferenz
Apple stellte später zwar eine Aufzeichnung des vorbereiteten Vortrags bereit, das anschließende Q&A fehlte darin jedoch. Über die Fragen und Antworten wurde damals schriftlich berichtet und es existierten Fotos, eine komplette Videoaufnahme war öffentlich jedoch offenbar nicht verfügbar.
Das jetzt veröffentlichte Material zeigt unter anderem eine Frage des Apple-Bloggers John Gruber, der wissen wollte, ob Jobs, Cook und Mansfield ihre eigenen iPhone 4 mit einer Schutzhülle verwendeten. Alle drei beantworteten die Frage ohne Worte und hielten ihre Geräte ohne Hülle hoch.
Die damalige Debatte zog sich noch über Wochen hin. Apple verwies zunächst darauf, dass auch andere Smartphones bei ungünstiger Handhaltung Empfang verlieren können und stellte dazu Vergleichsvideos bereit, die wenig später wieder von der eigenen Webseite verschwanden. Das kostenlose Case-Programm endete wie angekündigt zum 30. September.
Jobs spricht über Apples Grundprinzipien
Interessant ist die Aufnahme auch abseits der eigentlichen Antennenfrage. Jobs erläutert ausführlich, warum Apple zunächst weitere Daten sammeln wollte, bevor das Unternehmen öffentlich reagierte. Gegen Ende geht es zudem um eine grundsätzliche Strategie: Apple wolle in den eigenen Geschäftsfeldern zentrale Technologien selbst besitzen oder kontrollieren. Für Unterhaltungselektronik gewinne dabei Software zunehmend an Bedeutung.
Die damalige Veranstaltung gehört zu den ungewöhnlicheren Auftritten Apples. Rückblickend hatten wir die Antennagate-Pressekonferenz bereits sieben Jahre später noch einmal aufgearbeitet. Mit dem nun veröffentlichten Q&A lässt sich erstmals auch der Teil der Veranstaltung am Stück ansehen, den Apple selbst seinerzeit nicht ins Netz gestellt hatte.
Ich hatte damals keinerlei Probleme mit dem iPhone 4 und mir war bis heute nicht einmal bekannt, dass es so einen „Presse Q&A“ Termin gab. Aber, dass das ganze persönlich abgehalten wurde – das finde ich eine starke Nummer! Ich meine, da saß der CEO eines Internationalen Multimilliarden Konzern … ganz Locker und steht rede und Antwort. Das da Marketing-Speech dabei ist, sei es drum.
Diese Art und Weise heutzutage ? Undenkbar! Da wird alles totgeschwiegen
+1
Wundert mich ein wenig, es gab ja extra auch die Bumper gratis dazu.
Aber dann wirst du das Handy nicht falsch gehalten haben. Reproduzierbar war es aber definitiv.
Als Linkshänder war das damals für mich wirklich ein Problem, da links unten das Handy und der Handballen sich bei meiner gewohnten Handhaltung berührten und so aus 3 Balken Empfang dann gerne 1er oder keiner wurden. Hab mir dann eine andere Haltung angewöhnt, aber bin froh, dass sie dann beim 4s nachgebessert haben
You hold it wrong!
Das iPhone 4.
Als das iPhone auch ohne 120Hz kein Ruckeln hatte.
Als das iPhone in jede Tasche passte.
Als das iPhone bezahlbar war.
Gute, alte Zeit.
Ich kenne niemanden, der unter Antennagate gelitten hat.
Macht aus dem Duo ein Uno, dann reden wir.
Das iPhone 4 kostete mit 16 GB bei Markteinführung im Juni 2010 629 Euro. Das wären inflationsbereinigt heute 901 Euro. Da ist das iPhone 17 (da es das 18er ohne Pro noch nicht gibt) mit 949 Euro nur etwa 5% teurer, dafür bekommt man sehr viel mehr Speicher, FaceID, sehr viel mehr Kameratechnik und und und. Diese Nostalgie, dass früher alles so viel billiger war, ist ein Irrglaube.
Wieso vergleichst du die Speicher?
Der Speicher vom 4er hat Apple auch nicht weniger gekostet als der Speicher heute vom 18er.
Ist wie mit den Autos. Gibt keinen echten Grund, warum die heute 25% teurer sind, als vor 5 Jahren.
Außerdem ist diese Inflationsgerechne absoluter BS, weil kein Mensch jemals netto so viel Gehaltserhöhung bekommen hätte, dass deine Rechnung aufgeht. Das zieht also nur um zu behaupten, dass es nicht teurer wurde.
Oder verdienst du heute brutto das doppelte wie in 2010?
Danke Bob!
Elli, mal ehrlich…
Ach, Zeitverschwendung. Aber vielleicht hilft’s:
Eine Minute Internetrecherche hätte dir schon gezeigt, auf welchem Holzweg du mit deiner Behauptung zum angeblichen BS des Inflationsgerechnes bist.
Der Index für den durchschnittlichen Bruttomonatsverdienst (2025=100) lag 2010 bei 65,9.
(Quelle: Statistisches Bundesamt
Link: https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Verdienste/Verdienste-Branche-Berufe/Tabellen/index-brutto-monatsverdienst-jahr-erbbau.html)
Hatte sofort dieses Lied wieder im Kopf.
https://youtu.be/VKIcaejkpD4?is=Hr3JXa8KX9Vg–FI
Das kannte ich ja noch gar nicht oder hatte ich verdrängt. Das ist ja zum wegschmeißen ^^
Antennagate war lustig, man konnte es einfach zu 100% jedes Mal nachstellen. Linke untere Seite fest zuhalten – Empfang weg. Aber der Gratis-Bumper war cool.
Ich konnte jedes einzelne Mal den Verlust an Empfang reproduzieren.
Apple hat damals versucht die messbare Tatsache als BS zu verkaufen.
Beim iPhone 5 war das Problem vom Tisch…
Ja, nee is klar
^^
Schlimmer waren die OTA Updates, die den wlan Chip grillten. Wie oft habe ich mein 4S in den Backofen gelegt, um es wieder ans Laufen zu bekommen.
„Apple wolle in den eigenen Geschäftsfeldern zentrale Technologien selbst besitzen oder kontrollieren.“
Was Nachfolger Tim beim wichtigsten Thema ai total durch seinen „Geiz ist Geil“ Ethos verpennt hat