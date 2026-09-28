Über Matter direkt in Apple Home
Ikea Liljebagge: Erste Erfahrungen mit dem 15-Euro-Thermostat
Während wir hierzulande noch auf den Verkaufsstart des neuen Matter-Thermostats von Ikea warten, ist das Produkt in Ländern wie Schweden und Dänemark bereits erhältlich. Zwischenzeitlich liegen auch die ersten Erfahrungsberichte dazu vor. Kurz vor dem Start der Heizperiode könnte Ikea damit für Bewegung im Markt sorgen. Bei einem erwarteten Preis von 14,99 Euro dürften nicht wenige Kunden bereit sein, die eine oder andere Einschränkung in Kauf zu nehmen.
Erste Erfahrungen fallen positiv aus
Den ersten Anwenderberichten auf Reddit zufolge hinterlässt das neue Modell einen überwiegend positiven Eindruck. Beim Gehäuse müsse man zwar Abstriche bei der Verarbeitung machen. Die Geräte scheinen jedoch zuverlässig zu funktionieren. Ergänzend zur App- und Sprachsteuerung lässt sich die Temperatur über Tasten ober- und unterhalb der integrierten Anzeige verändern.
Die Betriebslautstärke soll vergleichsweise niedrig sein. Der Motor ist demnach zwar beim Öffnen und Schließen des Heizungsventils wahrnehmbar, soll im normalen Betrieb aber kaum stören. Auch bei den integrierten Temperatursensoren zeigen sich bislang keine größeren Abweichungen. Mehrere Thermostate im selben Raum hätten nahezu identische Messwerte geliefert.
Matter ermöglicht direkte Apple-Home-Anbindung
Dank der Unterstützung des Matter-Standards lässt sich Liljebagge auch ohne IKEAs Dirigera-Hub mit Apple Home verbinden und dort für die Temperatursteuerung verwenden. Apples adaptive Temperatursteuerung wird allerdings nicht unterstützt. Ein externer Temperatursensor lässt sich den Berichten zufolge ebenfalls nicht anstelle des integrierten Fühlers verwenden. Um positionsbedingte Messabweichungen auszugleichen, kann der Messwert der Thermostate um bis zu 12,7 Grad nach oben oder unten korrigiert werden.
Bilder: Reddit
Die Montage wird als ähnlich unkompliziert beschrieben wie von anderen Smarthome-Heizkörperthermostaten bekannt. Liljebagge wird anstelle des vorhandenen Drehreglers auf das Heizungsventil gesetzt, wobei sich unterschiedliche Ventiltypen über die mitgelieferten Adapter abdecken lassen.
Nun bleibt nur noch zu hoffen, dass Ikea die neuen Thermostate zeitnah auch in Deutschland anbietet.
Sollten diese Thermostate wirklich so wie beschrieben funktionieren, dürften die Hersteller anderer (immer hochpreisiger) Thermostate ziemlich unter Druck geraten.
Interessant wird sein, ob es Möglichkeiten gibt, unmittelbar im Thermostat Heizprogramme zu hinterlegen. Dies ist bei vielen Thermostaten möglich (nicht über Matter, sondern in den jeweiligen Apps) und stellt das Funktionieren auch bei einem Ausfall der Automationen auf den Matter Server sicher. Gerade bei Heizungen nicht unwesentlich. Auch die Frage, ob eine direkte Kopplung mit Fenstersensoren möglich ist wäre interessant.
Dass die Grundfunktionen gegeben sind sollte dagegen selbstverständlich sein
Nein, direkt auf dem Thermostat geht das bei Ikea nicht. Nur über das Original HUB ist es überhaupt einfach möglich. Nutzt du es über Matter mit irgendeinem anderen Router, musst du eben lauter Automationen und Szenen schreiben. Was ja geht aber deutlich Arbeit macht. Dafür spart man dann aber eben Geld bei der Hardware ein.
Ach und die Fenster koppelst du auch per Automation und nicht direkt mit dem Gerät selbst. Sprich: dein Thread-Netzwerk an sich und dein Router müssen laufen.
Ideal wäre, wenn man Timmerflotte als externen Temperatursensor benutzen könnte. Das scheint aber derzeit noch nicht der Fall zu sein.
Geht doch über den Controller, wie z.B. HA
Und damit kann mir Homematic mit ihrer Insellösung endgültig gestohlen bleiben. Die regen mich so auf!
… Homematic ist bei mir schon vor über 14 Jahren rausgeflogen , von dem Laden EQ3 bzw ELV habe ich auch bereits schon mehrfach die Nase voll gehabt. Egal um welches Produkt, wenn EQ3 bzw ELV dahinter steckt lass ich die Finger davon. Im Übrigen gehört auch (ein Teil ?) von DNT nun zu dem Laden … Zu spät erfahren und leider ein Teil (ESP32) von DNT gekauft – Produktqualität und Service ist auf dem gleichen Niveau wie EQ3 / ELV.
Ich mag immer noch die Zuverlässigkeit der Homematic ip Geräte. Wochenprogramme laufen auch mal problemlos 1/2 Jahr ohne Server. Ist aber überteuert.
Sag Bescheid, sobald du was von denen Rausschmeißt.
Weiß jemand ob sich das Gerät über die FRITZ! Box verbinden lässt?
Hast du dich auseinander gesetzt wie das Thermometer funktioniert? Es benötigt ein mattergateway. Wenn deine FB dies kann, sind die technischen Voraussetzungen gegeben. Das FB hauptsächlich im deutschen Raum verhanden ist, kann dir aus der Praxis noch keiner eine Info geben.
Ja, geht, wenn du die 5690 Pro mit Labor-Firmware nutzt.
Interessanter Preis.
Laufen die Thermostate über Akku oder über Batterien?
„Die Stromversorgung erfolgt über zwei separat erhältliche AA-Batterien oder Akkus. Ikea empfiehlt hier seine wiederaufladbaren Ladda-Akkus mit 2.450 mAh, die im Viererpack für 7,99 Euro erhältlich sind.“
Aus der Beschreibung: „IKEA empfiehlt LADDA aufladbare Akkus 2450 mAh HR6 AA 1,2V. 2 Stück werden benötigt.“
…Batterie, Akkus gehen
laut IKEA auch…
Mich würde interessieren, ob ich, eingerichtet über HomeAssistant, den Offset einstellen kann.
ich gehe stark davon aus, weil es eine Matter-Standardfunktion ist
Kann jemand etwas über die maximal einstellbare Temperatur sagen? Hierzu gibt es keine verlässlichen Infos im Netz. Thx
Erspart IMHO trotzdem keine Messung weiter hinten im Raum fernab des Heizkörpers
Kommt darauf an, wie groß der Temperaturgraduent im Raum ist (also vor allem auf die Größe und Isoloerung des Raums).
Aber es gibt ja auch noch das Inea Wandthermostat
Schade nur, dass man keine Heizpläne direkt auf dem Gerät speichern kann. Dies geht nur in Zusammenarbeit mit dem Ikea-HUB. Verzichtet man darauf, bedeutet es entsprechend mehr Arbeit zum erstellen der Automationen, um Temperaturen an Tage und Uhrzeiten auszurichten. Dies macht EVE (zum deutlich teureren Preis) dann doch besser.
Genau so zuverlässig wie die Sensoren? Die funktionieren nämlich gar nicht
Funktionieren ohne Problem und ich habe sehr viele.
adaptive Temperatursteuerung? Was soll das sein außer „wenns kälter wird wieder heizen“?
Geht das auch mit Tado 1.0?
HA + Better Thermostat Integration + Ikea Liljebagge + Externer Temp Sensor = unschlagbare Kombi (falls Zuverlässigkeit vom Liljebagge gegeben ist)
+1
Mich würde interessieren, ob man die auch über Zigbee anlernen kann, wie auch die anderen neuen Ikea Geräte.
Steht doch da, Matter