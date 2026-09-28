Während wir hierzulande noch auf den Verkaufsstart des neuen Matter-Thermostats von Ikea warten, ist das Produkt in Ländern wie Schweden und Dänemark bereits erhältlich. Zwischenzeitlich liegen auch die ersten Erfahrungsberichte dazu vor. Kurz vor dem Start der Heizperiode könnte Ikea damit für Bewegung im Markt sorgen. Bei einem erwarteten Preis von 14,99 Euro dürften nicht wenige Kunden bereit sein, die eine oder andere Einschränkung in Kauf zu nehmen.

Erste Erfahrungen fallen positiv aus

Den ersten Anwenderberichten auf Reddit zufolge hinterlässt das neue Modell einen überwiegend positiven Eindruck. Beim Gehäuse müsse man zwar Abstriche bei der Verarbeitung machen. Die Geräte scheinen jedoch zuverlässig zu funktionieren. Ergänzend zur App- und Sprachsteuerung lässt sich die Temperatur über Tasten ober- und unterhalb der integrierten Anzeige verändern.

Die Betriebslautstärke soll vergleichsweise niedrig sein. Der Motor ist demnach zwar beim Öffnen und Schließen des Heizungsventils wahrnehmbar, soll im normalen Betrieb aber kaum stören. Auch bei den integrierten Temperatursensoren zeigen sich bislang keine größeren Abweichungen. Mehrere Thermostate im selben Raum hätten nahezu identische Messwerte geliefert.

Matter ermöglicht direkte Apple-Home-Anbindung

Dank der Unterstützung des Matter-Standards lässt sich Liljebagge auch ohne IKEAs Dirigera-Hub mit Apple Home verbinden und dort für die Temperatursteuerung verwenden. Apples adaptive Temperatursteuerung wird allerdings nicht unterstützt. Ein externer Temperatursensor lässt sich den Berichten zufolge ebenfalls nicht anstelle des integrierten Fühlers verwenden. Um positionsbedingte Messabweichungen auszugleichen, kann der Messwert der Thermostate um bis zu 12,7 Grad nach oben oder unten korrigiert werden.

Die Montage wird als ähnlich unkompliziert beschrieben wie von anderen Smarthome-Heizkörperthermostaten bekannt. Liljebagge wird anstelle des vorhandenen Drehreglers auf das Heizungsventil gesetzt, wobei sich unterschiedliche Ventiltypen über die mitgelieferten Adapter abdecken lassen.

Nun bleibt nur noch zu hoffen, dass Ikea die neuen Thermostate zeitnah auch in Deutschland anbietet.