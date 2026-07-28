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EU-Vorgaben zur Interoperabilität

Amazfit-Uhren nutzen erweiterte iPhone-Integration
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Amazfit nutzt als einer der ersten Hersteller die für iPhone-Besitzer in Europa verfügbare Möglichkeit zur erweiterten Anbindung von Smartwatches von Drittanbietern. Die technische Basis für diese Funktion wurde von Apple bereits im Januar mit iOS 26.3 bereitgestellt. Amazfit hat nun seinerseits die Betriebssysteme seiner Sportuhren angepasst und schaltet die Integration zunächst als Beta-Funktion frei.

Die unter iOS „Mitteilungsweiterleitung“ genannte Funktion geht deutlich über den bereits möglichen Empfang einfacher Nachrichten hinaus. Erstmals können Besitzer von Drittanbieter-Uhren mit iPhone-Anbindung in erweitertem Umfang mit den zugrundeliegenden Diensten interagieren.

Amazfit Iphone Interoperabilitaet

Mehr Funktionen für Benachrichtigungen

Abhängig von der Art der Benachrichtigung kann man beispielsweise auf Nachrichten antworten, Aktionen wie „Als gelesen markieren“ oder „Zurückrufen“ ausführen oder Bilder von Kamera-, Türklingel- oder sonstigen Benachrichtigungen anzeigen.

Apple musste die erweiterte Unterstützung für Drittanbieter-Geräte aufgrund der im Gesetz über digitale Märkte (DMA) festgeschriebenen Vorgaben zur Interoperabilität in iOS integrieren. Neben der besseren Unterstützung von Smartwatches umfassen die Vorgaben auch die Unterstützung von Ohrhörern und anderen Audiogeräten sowie die Kompatibilität mit AirDrop und AirPlay. Die Verpflichtung gilt jedoch ausschließlich für iPhone-Besitzer, die in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union leben.

Beta startet mit ausgewählten Modellen

Amazfit will die Unterstützung für die iOS-Benachrichtigungsweiterleitung schrittweise einführen. Zum Start wird die Funktion ausschließlich bei den Modellen Amazfit Cheetah 2 Ultra, Amazfit Balance Ultra und Amazfit Balance 3 verfügbar sein. Die Unterstützung für die Amazfit-Uhren Bip Max, Active 3 Premium, Cheetah 2 Pro, T-Rex 3, T-Rex 3 Pro, T-Rex Ultra 2 und Balance 2 wird dem Hersteller zufolge voraussichtlich folgen.

Die Voraussetzung für die Nutzung bringt ein Firmware-Update. Die betreffende Einstellung ist laut Amazfit über die Einrichtungsaufforderung in der Zepp-App oder unter „Gerät > Benachrichtigungen > App-Benachrichtigungen“ zu finden.
28. Juli 2026 um 14:00 Uhr von chris Fehler gefunden?


    15 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Also haben wir jetzt Möglichkeiten innerhalb der EU, die anderen Usern auf der Welt nicht zur Verfügung stehen – nämlich, dass wir entscheiden können, ob wir ein weiteres Apple Gerät (Watch und AirPods) kaufen wollen oder doch ein ggf. günstigeres Produkt eines anderen Herstellers.
    Gerade für Familien sehe ich das als gute Alternative, um innerhalb des Budgets zu bleiben.
    Dankeschön EU :-)

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  • Damit verlassen die Nachrichten den geschützen Bereich. Wer sich Transaktionscodes aufs Handy schicken lässt, sollte sich bewusst sein, dass die dann beim Hersteller der Uhr landen. Von China mal ganz abgesehen.

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    • Die Benachrichtigung wird einfach per Bluetooth an die Uhr gesendet.

      Wahrscheinlich darf man auch keine Smartphones kaufen, außer von Apple…
      Alles zu unsicher:D

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    • Mitteilungen kamen doch vorher auch schon auf die 3.-Anbieter Watches. Da hat Apple nichts wegen Datenschutz zu beanstanden gehabt….Ist doch alles nur Theater, weil sie – zurecht – Angst um ihre Absatzahlen der nicht mehr konkurrenzfähigen AW haben.

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      • +1
        So sieht es aus!

        Apple$oft hat jahrelang die Konkurrenz behindert und Steine in den Weg gelegt.
        Die AW war nie besser als die Konkurrenz, weil sie gar keine hatte.

  • Und man sieht, dass Apple kann, wenn sie denn müssen…

    In Bezug auf das leidige Apple-Intelligence EU-Thema sehe ich den Ball bei Apple.
    Und sobald die Verkaufszahlen nicht mehr stimmen, weil die iPhones in der EU weniger AI können als sonstwo auf der Welt, und sich deswegen auch schlechter verkaufen (ich hoffe, Apple tut’s weh und sie sehen es in den Zahlen), wird Apple Intelligence und die per DMA geforderte Schnittstelle freigeschaltet. Existieren tut sie bestimmt eh schon.

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  • Ich meine Garmin kann das auch, da wurde wohl die Connect App angepasst.

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    • Liegt vielleicht auch an meiner Uhr (Venu 4), aber die Benachrichtigungen mit dem iPhone sind unverändert. Nix mit tieferer Integration bislang zu bemerken

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      • Hmm, ok, ich nutze nur einen Edge 1050, da kommen Nachrichten an. Hatt was gelesen, dass es nun für die Connect App funktionieren soll.

  • Dürfen eigentlich auch die Fitnesarmbänder ihre Kalorienzahlen mit dem iPhone austauschen oder bleibt das weiter der Apple Watch vorbehalten?

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  • Geht da irgendwie Siri drüber? Also Timer stellen oder Apple Home Geräte steuern?

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  • Amazfit t-rex pro 3: funktioniert hervorragend. What’s App per Sprache beantworten ebenfalls top. Ohne das iPhone aus der Tasche oder wo es gerade liegt zu holen.
    Schon, dass man nun auch richtige Uhren mit vernünftiger Akkulaufzeit so benutzen kann wie den eckigen 2-Tages-Klotz von Apple. Danke EU.

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