Amazfit nutzt als einer der ersten Hersteller die für iPhone-Besitzer in Europa verfügbare Möglichkeit zur erweiterten Anbindung von Smartwatches von Drittanbietern. Die technische Basis für diese Funktion wurde von Apple bereits im Januar mit iOS 26.3 bereitgestellt. Amazfit hat nun seinerseits die Betriebssysteme seiner Sportuhren angepasst und schaltet die Integration zunächst als Beta-Funktion frei.

Die unter iOS „Mitteilungsweiterleitung“ genannte Funktion geht deutlich über den bereits möglichen Empfang einfacher Nachrichten hinaus. Erstmals können Besitzer von Drittanbieter-Uhren mit iPhone-Anbindung in erweitertem Umfang mit den zugrundeliegenden Diensten interagieren.

Mehr Funktionen für Benachrichtigungen

Abhängig von der Art der Benachrichtigung kann man beispielsweise auf Nachrichten antworten, Aktionen wie „Als gelesen markieren“ oder „Zurückrufen“ ausführen oder Bilder von Kamera-, Türklingel- oder sonstigen Benachrichtigungen anzeigen.

Apple musste die erweiterte Unterstützung für Drittanbieter-Geräte aufgrund der im Gesetz über digitale Märkte (DMA) festgeschriebenen Vorgaben zur Interoperabilität in iOS integrieren. Neben der besseren Unterstützung von Smartwatches umfassen die Vorgaben auch die Unterstützung von Ohrhörern und anderen Audiogeräten sowie die Kompatibilität mit AirDrop und AirPlay. Die Verpflichtung gilt jedoch ausschließlich für iPhone-Besitzer, die in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union leben.

Beta startet mit ausgewählten Modellen

Amazfit will die Unterstützung für die iOS-Benachrichtigungsweiterleitung schrittweise einführen. Zum Start wird die Funktion ausschließlich bei den Modellen Amazfit Cheetah 2 Ultra, Amazfit Balance Ultra und Amazfit Balance 3 verfügbar sein. Die Unterstützung für die Amazfit-Uhren Bip Max, Active 3 Premium, Cheetah 2 Pro, T-Rex 3, T-Rex 3 Pro, T-Rex Ultra 2 und Balance 2 wird dem Hersteller zufolge voraussichtlich folgen.

Die Voraussetzung für die Nutzung bringt ein Firmware-Update. Die betreffende Einstellung ist laut Amazfit über die Einrichtungsaufforderung in der Zepp-App oder unter „Gerät > Benachrichtigungen > App-Benachrichtigungen“ zu finden.