Matter und Thread: Neues Eve Thermostat steuert Fußbodenheizungen

Eve erweitert sein Smart-Home-Sortiment um ein Wandthermostat für wassergeführte Fußbodenheizungen. Das neue Eve Thermostat ist ab sofort zum Preis von 119,95 Euro erhältlich und setzt wie die übrigen aktuellen Heizlösungen des Herstellers auf die Smart-Home-Standards Matter und Thread. Die Steuerung erfolgt über die Eve-App, per Sprachbefehl oder anhand frei definierbarer Zeitpläne. Auch der Fernzugriff ist möglich.

Bereits Ende vergangenen Jahres hatte Eve angekündigt, sein Heizungsangebot um ein Thermostat für Fußbodenheizungen zu ergänzen. Damals war der Marktstart für das erste Quartal 2026 vorgesehen. Nun ist das Gerät regulär verfügbar und ergänzt die bisherigen Heizkörperthermostate des Herstellers. Das Eve Thermo der fünften Generation bleibt weiterhin im Programm und wird unverändert für 79,95 Euro angeboten. Damit deckt Eve nun sowohl klassische Heizkörper als auch wassergeführte Fußbodenheizungen mit Matter- und Thread-Unterstützung ab.

Lokale Steuerung ohne Cloud und mit leisem Betrieb

Das Wandthermostat ist für wassergeführte Fußbodenheizungen mit elektrothermischen 230-Volt-Stellantrieben ausgelegt. Standardmäßig erfolgt die Ansteuerung über einen geräuschlosen Triac Schalter. Für Installationen, die eine Relaissteuerung benötigen, stehen ebenfalls passende Anschlüsse bereit.



Wie schon bei den aktuellen Generationen des Eve Thermo setzt der Hersteller konsequent auf eine lokale Architektur. Eine Registrierung oder Hersteller Cloud ist nicht erforderlich. Alle Automatisierungen und Steuerbefehle laufen direkt im Smart Home. Voraussetzung ist allerdings weiterhin ein Thread-Border-Router wie ein HomePod oder ein Apple TV, der die Verbindung zwischen dem Thread-Netzwerk und dem Heimnetz herstellt. Dieses Konzept hatte Eve bereits mit den Matter Versionen seiner Heizkörperthermostate eingeführt.

Das dimmbare Display kann seine Helligkeit automatisch an das Umgebungslicht anpassen und sich nach einer festgelegten Zeit vollständig abschalten. Dadurch eignet sich das Thermostat auch für Schlafräume.

Mit Matter lässt sich das Gerät in verschiedene Smart-Home-Plattformen einbinden. Die Kommunikation erfolgt über Thread, das ein stabiles Mesh-Netzwerk zwischen kompatiblen Geräten aufbaut. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt Eve bereits bei Produkten wie der Zwischensteckdose Eve Energy, die ihre Verbrauchsdaten inzwischen ebenfalls über den offenen Matter-Standard bereitstellt und dadurch einfacher mit unterschiedlichen Smart-Home-Systemen zusammenarbeitet.