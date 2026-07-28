Für wassergeführte Heizsysteme
Matter und Thread: Neues Eve Thermostat steuert Fußbodenheizungen
Eve erweitert sein Smart-Home-Sortiment um ein Wandthermostat für wassergeführte Fußbodenheizungen. Das neue Eve Thermostat ist ab sofort zum Preis von 119,95 Euro erhältlich und setzt wie die übrigen aktuellen Heizlösungen des Herstellers auf die Smart-Home-Standards Matter und Thread. Die Steuerung erfolgt über die Eve-App, per Sprachbefehl oder anhand frei definierbarer Zeitpläne. Auch der Fernzugriff ist möglich.
Bereits Ende vergangenen Jahres hatte Eve angekündigt, sein Heizungsangebot um ein Thermostat für Fußbodenheizungen zu ergänzen. Damals war der Marktstart für das erste Quartal 2026 vorgesehen. Nun ist das Gerät regulär verfügbar und ergänzt die bisherigen Heizkörperthermostate des Herstellers. Das Eve Thermo der fünften Generation bleibt weiterhin im Programm und wird unverändert für 79,95 Euro angeboten. Damit deckt Eve nun sowohl klassische Heizkörper als auch wassergeführte Fußbodenheizungen mit Matter- und Thread-Unterstützung ab.
Lokale Steuerung ohne Cloud und mit leisem Betrieb
Das Wandthermostat ist für wassergeführte Fußbodenheizungen mit elektrothermischen 230-Volt-Stellantrieben ausgelegt. Standardmäßig erfolgt die Ansteuerung über einen geräuschlosen Triac Schalter. Für Installationen, die eine Relaissteuerung benötigen, stehen ebenfalls passende Anschlüsse bereit.
Wie schon bei den aktuellen Generationen des Eve Thermo setzt der Hersteller konsequent auf eine lokale Architektur. Eine Registrierung oder Hersteller Cloud ist nicht erforderlich. Alle Automatisierungen und Steuerbefehle laufen direkt im Smart Home. Voraussetzung ist allerdings weiterhin ein Thread-Border-Router wie ein HomePod oder ein Apple TV, der die Verbindung zwischen dem Thread-Netzwerk und dem Heimnetz herstellt. Dieses Konzept hatte Eve bereits mit den Matter Versionen seiner Heizkörperthermostate eingeführt.
Das dimmbare Display kann seine Helligkeit automatisch an das Umgebungslicht anpassen und sich nach einer festgelegten Zeit vollständig abschalten. Dadurch eignet sich das Thermostat auch für Schlafräume.
Mit Matter lässt sich das Gerät in verschiedene Smart-Home-Plattformen einbinden. Die Kommunikation erfolgt über Thread, das ein stabiles Mesh-Netzwerk zwischen kompatiblen Geräten aufbaut. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt Eve bereits bei Produkten wie der Zwischensteckdose Eve Energy, die ihre Verbrauchsdaten inzwischen ebenfalls über den offenen Matter-Standard bereitstellt und dadurch einfacher mit unterschiedlichen Smart-Home-Systemen zusammenarbeitet.
Oh. Ein Lebenszeichen von Eve
Stolzer Preis.. das gibt es von anderen Herstellern deutlich billiger!
Von welchem? Hast du Erfahrungen damit?
Hatte mir vor einem Jahr die Thermostate von Meross für 50€ pro Stück besorgt und bin bisher zufrieden. Fußbodenheizung über Thermostate in den einzelnen Zimmer zu regeln macht wegen der Trägheit ja nur bedingt Sinn, aber ich finds trotzdem gut. https://www.meross.com/en-gc/mTerminal/smart-thermostat/MTS215B/209
Empfehlungen?
Woche denn zum Beispiel? Berichte uns doch einfach.
Falls das eine ernstgemeinte Frage ist: Mir wären da jetzt spontan die Tado X in den Kopf gekommen. Die sind auch immer mal wieder bei Amazon mit Preisnachlass zu bekommen.
Tado X kostet als Starter Kit 130 €, und einzeln 90 €.
Eine Frage in die Runde, wie bzw. welche Stellmotoren für die Fussbodenheizung lassen sich da ansteuern und wie? Bei anderen Lösungen besteht das ganze ja immer aus einer Kombination von Regelung, Stellmotoren und Raumthermostaten.
Schließe mich der Frage an. Wenn zb eine Wärmepumpe die Heizkreistemperatur herunterregelt, eignet sich diese Steuerung nur zur separaten Raumregelung – so wie ich das verstehe, gibt es keine Verbindung zu einer (smarten) Wärmepumpe?
Das wird einfach Nix anderes sein als ein normales Wand Thermostat, welches man per Handy bedienen kann. Und das vielleicht eine akkurate Temperatur anzeigt.
Die Dinger sind alle bei einer Fußboden Heizung sinnlos. Hydraulischer Abgleich und ordentliche dimensionierung ist das einzig notwendige. Hoch und runter regeln ist in fast allen Fällen Quatsch. Zu träge.
Wenn überhaupt braucht man gute Lösungen die das heizverhalten des Raumes lernen und die Regelung anpassen. Das klappt aber auch nur bedingt, wenn nicht genug variablen wie Wetterbericht, heizungsststus/wärmepumpe, ggf. PV, stromspeicher, dc heizstab, etc.
Ansonsten bekommt man das Geld niemals rein und zusätzlich glaube ich nciht daran, dass es eine relevanten Komfort Gewinn gibt.
Es gibt übrigens Stellmotoren die kontinuierlich den hydraulischen Abgleich herstellen. Wäre eine bessere Investition, gerade wenn die Anlage gar keinen hat!
na da braucht man aber erstmal die passenden Gegenstücke /Ventile, die den Heizkreislauf auch wirklich regeln.
ich gehe mal davon aus, dass das wie mit jedem anderen stellmotor für fussbodenheizung auch funktioniert. das teil öffnet oder schliesst einfach den kontakt einer niedervoltleitung.
Das Teil muss aber mit dem Thermostat kommunizieren können, also selber Matter Fähigkeit haben.
Exakt, zu passenden ‚Gegenstücken‘ d.h. Ventile, die das Thermostat steuern können steht weder bei Eve noch hier im Artikel etwas. Ich hätte schon erwartet, dass iFun nicht nur die Pressemitteilung wiedergibt, sondern diesbezüglich nachfragt oder recherchiert.
Vermutlich setzen die einfach auf die vorhandene Verkabelung auf. ?
Alter. Noch fetter ging es nicht? Und hübsch ist es auch nicht. Empfinde Thermostate eh schon ziemlich unnötig unästhetisch an der Wand…in jedem Zimmer…aber das hier??? Selbst mein Apple TV ist kleiner. Super klobig nach meinem Geschmack für den geringen Nutzen. Vom Preis fang ich erst gar nicht an weil…Eve halt.
Alter. Auf der Werbegrafik steht aber »Klare, minimalistische Ästetik. Für jedes Zuhause.« Was soll man denn nun glauben???
Ich habe gerade Eberle UTE 3500 verbaut und bin (bis jetzt, es wird ja noch nicht geheizt) sehr zufrieden. Vor allem passen die in einen Standard 55mm Rahmen und lassen sich so in fast jedes normale Schalterprogramm integrieren.
Sehe ich es richtig, dass die aber dann Wifi nutzen?
Das muss natürlich kein Problem sein, aber ich finde es persönlich immer schöner nicht so viele Geräte im WLAN zu haben. Daher gefiele mir Thread an der Stelle etwas besser
Kann man damit nur die Temperatur der Fußbodenheizung beim heizen steuern oder im Sommer auch umgekehrt zum kühlen?
Unsere Wärmepumpe könnte im Sommer auch kühlen und die Ego Stellmotore an den Heizkreisventilen erkennen auch ob sie beim Heizen oder Kühlen aufmachen sollen (KI-Steuerung). Dazu muss das Raumthermostat aber den Stromkreis für die Ego nicht nur bei einer Heizanforderung liefern (z.B. Isttemperatur ist 20 Grad und Solltemperatur 22 Grad) sondern auf im Kühlmodus (z. B. Isttemperatur ist 26 Grad und Solltemperatur ist 24 Grad).
Können diese Teile das?
Letztere Frage würde mich auch interessieren. Das müsste aber der Stellmotor gar nichts können sondern das Thermostat im Heizmodus bei Unterschreiten von Heiztemperatur X auf an Steuern und im Kühlmodus beim Überschreiten Kühltemperatur Y das Ventil auf An steuern.