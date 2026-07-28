Nachdem es sich bereits vergangene Woche abgezeichnet hat, ist mit Apple Upgrade in den USA ein neues Leasingprogramm für Apple-Hardware verfügbar. Hinweise auf einen bevorstehenden Start in weiteren Ländern gibt es nicht. In den USA löst das neue Angebot das dort bislang verfügbare „iPhone Upgrade Program“ ab. Als Finanzpartner hat sich Apple den schwedischen Zahlungsanbieter Klarna ausgesucht.

Monatliche Raten für Apple-Hardware

Das Leasingangebot lässt sich sowohl im Apple Online Store als auch in den Ladengeschäften des Unternehmens nutzen. Nach Angaben von Apple können Kunden zwischen Laufzeiten von zwölf und 24 Monaten für iPhone und Apple Watch sowie 24 oder 36 Monaten beim Mac oder iPad wählen. Die monatlichen Raten beginnen bei 17,99 US-Dollar für ein iPhone, 11,99 US-Dollar für eine Apple Watch oder ein iPad sowie 24,99 US-Dollar für einen Mac. Optional kann auch ein AppleCare-Vertrag mitgebucht werden.

Wer bereits ein älteres Apple-Gerät besitzt, kann es beim Abschluss eines Leasingvertrags in Zahlung geben und dadurch die monatlichen Kosten reduzieren. Zudem verweist Apple darauf, dass Besitzer der Apple Card beim Bezahlen der Leasingraten einen Teil des Kaufpreises als Guthaben zurückerhalten könnten.

Am Ende der vereinbarten Laufzeit stehen mehrere Optionen zur Verfügung. Kunden können auf ein aktuelleres Modell wechseln, das geleaste Gerät gegen eine Einmalzahlung übernehmen oder zurückgeben und das Leasing beenden.

Klarna übernimmt Finanzierung

Das Hardware-Leasing lässt sich laut Apple sowohl online als auch in den Apple-Ladengeschäften innerhalb weniger Minuten beantragen. Die Bonitätsprüfung erfolgt durch Klarna und soll keinen Einfluss auf den Kredit-Score der Antragsteller haben. Nach erfolgreicher Prüfung kann der Kauf wie gewohnt abgeschlossen werden. Bei einem Abschluss im Geschäft ist das Gerät direkt verfügbar, online stehen Lieferung oder Abholung zur Wahl. Die Verwaltung des Leasingvertrags erfolgt über die Klarna-App, in der unter anderem Zahlungspläne und Restlaufzeiten angezeigt werden sollen.