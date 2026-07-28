Vorerst nur in den USA
Apple startet neues Hardware-Leasing mit Klarna
Nachdem es sich bereits vergangene Woche abgezeichnet hat, ist mit Apple Upgrade in den USA ein neues Leasingprogramm für Apple-Hardware verfügbar. Hinweise auf einen bevorstehenden Start in weiteren Ländern gibt es nicht. In den USA löst das neue Angebot das dort bislang verfügbare „iPhone Upgrade Program“ ab. Als Finanzpartner hat sich Apple den schwedischen Zahlungsanbieter Klarna ausgesucht.
Monatliche Raten für Apple-Hardware
Das Leasingangebot lässt sich sowohl im Apple Online Store als auch in den Ladengeschäften des Unternehmens nutzen. Nach Angaben von Apple können Kunden zwischen Laufzeiten von zwölf und 24 Monaten für iPhone und Apple Watch sowie 24 oder 36 Monaten beim Mac oder iPad wählen. Die monatlichen Raten beginnen bei 17,99 US-Dollar für ein iPhone, 11,99 US-Dollar für eine Apple Watch oder ein iPad sowie 24,99 US-Dollar für einen Mac. Optional kann auch ein AppleCare-Vertrag mitgebucht werden.
Wer bereits ein älteres Apple-Gerät besitzt, kann es beim Abschluss eines Leasingvertrags in Zahlung geben und dadurch die monatlichen Kosten reduzieren. Zudem verweist Apple darauf, dass Besitzer der Apple Card beim Bezahlen der Leasingraten einen Teil des Kaufpreises als Guthaben zurückerhalten könnten.
Am Ende der vereinbarten Laufzeit stehen mehrere Optionen zur Verfügung. Kunden können auf ein aktuelleres Modell wechseln, das geleaste Gerät gegen eine Einmalzahlung übernehmen oder zurückgeben und das Leasing beenden.
Klarna übernimmt Finanzierung
Das Hardware-Leasing lässt sich laut Apple sowohl online als auch in den Apple-Ladengeschäften innerhalb weniger Minuten beantragen. Die Bonitätsprüfung erfolgt durch Klarna und soll keinen Einfluss auf den Kredit-Score der Antragsteller haben. Nach erfolgreicher Prüfung kann der Kauf wie gewohnt abgeschlossen werden. Bei einem Abschluss im Geschäft ist das Gerät direkt verfügbar, online stehen Lieferung oder Abholung zur Wahl. Die Verwaltung des Leasingvertrags erfolgt über die Klarna-App, in der unter anderem Zahlungspläne und Restlaufzeiten angezeigt werden sollen.
Find die Preise interessant, glaube aber nicht das sowas in absehbarer Zeit nach Deutschland kommt.
Wieso?
Hochgerechnet zahlst du weniger wie wenn du es kaufen würdest und bekommst alle 2 Jahre ein neues Gerät z.B….
Es hat nicht mal das Upgrade-Programm aus den USA hierher geschafft. Daher ist die Hoffnung, sowas bei uns zu haben, eher gering.
Dann rechne noch mal.
Bei Apple etwas leasen ist ja das eine.
Aber Klarna, nein danke!
@frank: nie Klarna! Sehe ich wie Du
Was ist hier das Problem an Klarna oder anders gefragt warum wäre es direkt über Apple besser?
Was spricht da extrem dagegen?
Ich kaufe oft und zahle mit Klarna bei verschiedensten Anbietern. Wo ist das Problem?
Lies mal bei Wikipedia den Absatz „Kritik“.
Sign. Klarna ist ein Desater.
Die haben keine saubere interne Buchführung.
Zahlungen gehen verloren.
Trotz Nachweis der Abbuchung wird mit Inkasso gedroht und erst das Gericht hat sie gestoppt.
Nie wieder Klarna
Klarna ist wirklich das Allerletzte. Leider benutzen es einfach zu viele Menschen. Am Ende ein Geschäftsmodell das auf die Zahlungsausfälle abzielt um die Kunden zu schröpfen.
290€ für zwei Jahre Apple Watch und dann ein Upgrade klingt ok.
Das ist relativ fair für die 11 , bei der Ultra sind die Preise schon wieder nicht so fair. Interessant wäre auch wie frei von Kratzern usw. die bei der Rückgabe sein müssen ?
Allgemeine und zu erwartende Gebrauchsspuren gehen immer. Aber mit einem Nagel mal über das Display ziehen, kritisch. Als langjähriger Autoleaser… sorgsamer Umgang zahlt sich aus, aber man sollte eben jeden Tag daran denken, man fährt oder in dem Fall nutzt, nicht das eigene Eigentum.
Das ist wirklich der unterschied der normalen Watch zur Ultra . Mit der Ultra kann man fast getrost alles machen aber die normalen 10 zb. bekommt doch mal schnell ein Kratzer oder eine Delle .
Also hab ne 10er und nutze die ganz normal. Ist Titan und hat null Kratzer.
Ich würde es interessant finden, wenn Apple Care, gerade bei Verlust und Diebstahl inkludiert wäre.
Gut, da es hier nicht verfügbar ist, und man somit auch keine Preises hat, kann man nicht mal nachrechnen wie gut oder schlecht die Bedingungen sind.
ausgerechnet Klarna ^^.
Überschlagen für ein 17 pro mit Apple care 970 Euro und danach nicht meins .
Das muss sich wohl jeder selbst durchrechnen ob sich das lohnt . Sollte es in Europa kommen muss man auch noch mal sehen wie die Preise sind .
Aus meiner Sicht ist der Preis okay, und es würde für mich vieles erleichtern. Aber mit Klarna schließt sich das schon aus, leider leider
Was haben alle mit Klarna ? Hab ich zwar noch nie benutzt aber meine Frau und die hatte bisher nie Probleme .
Was würde es denn erleichtern??
Warte mal bis ihr ein Problem habt. Übler Laden!
Warum ausgerechnet Klarna?. Denn ich hatte mich schon drauf gefreut.
Hä? Hat nix mit Klarna zu tun, die kommen aus Europa sondern mit Apple, die es erstmal nur in den USA anbieten. Ist auch nicht das erste Mal. Das Programm davor gabs auch nur dort. Deswegen, wieso monierst du Klarna?
Guter Schachzug Klarna….
Genau das richtige für die Generation Z.!! Verkracht bis zum geht nicht mehr. Wenn man sich keine IPhone leisten kann wirds halt ein billigeres. Wie kommt man nur auf die Idee sich ein Handy zu leasen, bzw. zu finanzieren? Ich habe nicht mal Schulden auf meine Autos. Hätte auch gern einen Porsche. Kann ich mir nicht leisten, dann sind es halt Toyotas geworden.
Machen die Leute doch jetzt schon über den Vertrag…
Finger wech von Klarna
Ausgerechnet Klarna und dann auch noch die neue iOS Funktion, dass Apple das Gerät quasi unbrauchbar machen kann, wenn die Raten nicht bezahlt werden. Das passt ja gut zusammen ;-).
Ganz schlechte Konstellation.
Das ist doch nur zum Anfüttern. Natürlich werden die Preise später noch angehoben. Aber erstmal sieht es auf den ersten Blick für viele günstig aus, wenn man monatlich 2-stellige Beträge zahlt. Still und heimlich werden so die wahren Kaufpreise verschleiert. Versuchen einige E-Auto Hersteller auch so. Weil die Kisten zu teuer sind versucht man es mit Leasing günstig aussehen zu lassen.
Mit Klarna leider ein absolutes No Go, auch wenn es hier mal startet.
Ich habe 40-60€ für ein Pro Max geschätzt. Was es wohl in Deutschland kosten wird. Das optionale Apple Care habe ich auch vorausgesagt. Bei 36 Monaten Laufzeit verdient Apple und Klarna ordentlich. Bei 24 Monaten kommt es auf dis Restrate darauf an. Die haben nichts zu verschenken, die wird auch ordentlich hoch sein. Es war ja klar, dass es kein Vorteil für den Kunden geben wird.