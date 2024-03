Alternative App Stores: Einstellungen zeigen App-Herkunft an

Mit iOS 17.4 erweitert Apple die zu den auf dem iPhone installierten Apps verfügbaren Einstellungen. Ihr könnt künftig an zentraler Stelle auch nachsehen, wo ihr eine bestimmte iPhone-App geladen habt.

Was jetzt noch ein wenig abstrakt klingt, könnte sich in Zukunft durchaus ab und an auch als hilfreich erweisen. Wir gehen einfach mal davon aus, dass iPhone-Besitzer künftig aus einer stetig wachsenden Anzahl von Apple unabhängiger App-Marktplätze wählen können. In der Folge wird man sich nicht mehr zwangsläufig merken können, welche App woher stammt.

Neuer Info-Bereich

Wenn man Apps aus mehreren verschiedenen App Stores auf seinem iPhone installiert hat, bietet ein neuer Bereich mit dem Titel „App-Marktplatz Informationen“ in den zentralen App-Einstellungen die Möglichkeit, Informationen zu deren jeweiliger Herkunft abzurufen. Hier werden neben einem Link dorthin sowohl der als Quelle dienende App-Marktplatz als auch der Anbieter dieses Marktplatzes genannt.

An dieser Stelle nochmal zur Erinnerung: Im Hauptmenü der iOS-Einstellungen finden sich auch alle auf dem iPhone installierte Apps mit jeweils spezifischen Einstellungen gelistet. Apple hat ursprünglich die Richtlinie ausgegeben, dass sämtliche App-Einstellungen an diesem Ort zu finden sind. Die meisten Entwickler haben ihre App-spezifischen Optionen aber direkt in die Apps selbst integriert. Apple nutzt diesen Einstellungsbereich zum Beispiel bei seiner Karten-App noch in der ursprünglichen Weise.

Warten auf weitere App Stores

Wir haben gestern bereits am Beispiel des App Store von Mobivention gezeigt, wie sich die von Apple unabhängigen App Stores künftig auf dem iPhone präsentieren werden. Mit Spannung erwarten wir hier die ersten Neuzugänge für Endkunden, darunter auch einen eigenen App Store für die App-Flatrate Setapp. Eine erste Vorabversion soll hier im kommenden Monat verfügbar sein.

Einmal mehr wollen wir an dieser Stelle daran erinnern, dass die oben erwähnten Neuerungen allesamt nur innerhalb der Mitgliedsländer der Europäischen Union Anwendung finden. Das bedeutet auch für unsere Leser in der Schweiz, dass sie diesbezüglich außen vor bleiben.