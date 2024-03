Setapp für iOS: Erste Beta im April, App-Flatrate nur in der EU

Die in der Ukraine ansässigen Entwickler des Software Studios MacPaw haben angekündigt, ihre Software-Flatrate Setapp, die Mac Nutzer den Zugriff auf zahlreiche Premium Applikationen gegen Zahlung einer monatlichen Gebühr gestattet, schon in Kürze auch auf dem iPhone anbieten zu wollen.

Erste Beta im April

Die erste Vorabversion von Setapp für iOS soll bereits im April bereitstehen. Interessierte Anwender können sich zur Teilnahme an der Betaphase jetzt in dieser Warteliste vormerken und sollen kontaktiert werden, sobald die erste Vorabversion von Setapp für iOS ausprobiert werden kann.

Auf dem Mac bietet Setapp 240, teils hochkarätige Applikationen für eine Pauschale von zehn Euro pro Monat an. Diese macht sich oft schon dann bezahlt, wenn nur eine einzige Premium Anwendung aus dem Katalog benötigt wird. Dies haben wir erst Ende Januar an einem Software-Fallbeispiel vorgerechnet:

Besser Setapp prüfen: 240 Mac-Applikationen für 10 Euro

App-Flatrate nur in der EU

Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes über digitale Märkte planen die ukrainischen Entwickler, ihre Software-Flatrate jetzt auch auf das iPhone zu bringen. Auch auf Apples Mobilgeräten werden die Setapp-Anwendungen frei von In-App-Käufen, Gebühren und Werbeeinblendungen sein.

Noch ist unklar, wie genau MacPaw die Software-Flatrate auf dem iPhone verfügbar machen wird und welche der neuen Freiheiten die Entwickler bei der Ausweitung ihres beliebten Software-Abonnements ausnutzen werden. Fest steht jedoch: Die App-Flatrate für iOS soll ausschließlich in der Europäischen Union angeboten werden und wird sich von Anwendern mit App-Store-Konten in den Vereinigten Staaten, in Asien oder Südamerika nicht nutzen lassen.

Auf dem Mac bietet MacPaw ein faires und gut gestaltetes Software-Angebot zu sehr überschaubaren Kosten. Wir halten euch auf dem Laufenden, was die Bereitstellung und Entwicklung des iPhone-Pendants angeht. App-Entwickler können ihr Interesse hier bekunden.