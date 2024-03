HomeKit-Anbindung fürs Garagentor aktuell nur 32 Euro

Der mit HomeKit kompatible Garagentoröffner von Refoss ist aktuell für günstige 32 Euro erhältlich. Ihr bekommt den Aktionspreis, wenn ihr den Rabattcoupon über 20 Prozent auf der Produktseite aktiviert. Ist dieser nicht mehr verfügbar, dann ist das Angebot ausgelaufen.

Der HomeKit-Garagentoröffner von Refoss funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie das – soweit wir das beurteilen können – baugleich unter der Marke Meross angegebene Produkt, nur ist letzterer gerade 8 Euro teurer. Das Ding hängt bei uns inzwischen seit mehr als drei Jahren an der Decke und verrichtet – von hin und wieder erforderlichen Neustarts abgesehen – zuverlässig seine Arbeit. Details zur Funktion und Installation könnt ihr in unserem damaligen Bericht nachlesen.

Letztendlich agiert der kleine WLAN-Sender wie ein zusätzlich mit einem vorhandenen Garagentorantrieb verbundener Tastschalter. Man kann das Tor öffnen oder schließen und auch dessen aktuellen Status abfragen. Diese Informationen werden zusätzlich zur App des Herstellers auch an HomeKit übergeben.

Feineinstellungen und Updates über Hersteller-App

Der Refoss-Sender lässt sich vermutlich ebenfalls über die Meross-App konfigurieren und aktualisieren. Achtet hierbei auf die in unserem alten Artikel aufgeführten Kniffe. So kann es, falls der Status des Garagentors in HomeKit nicht korrekt angezeigt oder gar eine Blockade gemeldet wird bereits helfen, wenn man im Bereich „Öffnungszeiten“ die Zeit verändert, die das Tor für einen Öffnungs- bzw. Schließvorgang benötigt. Als Standard sind hier 15 Sekunden vorgegeben und bereits die Verlängerung auf 20 Sekunden kann Wunder bewirken.

Die Installation an sich ist relativ einfach und auch ohne Elektrikerausbildung möglich. Einzig die mit der Installation verbundenen Sicherheitsauflagen können etwas mehr Aufwand bedeuten. Wer sich keiner Tricks bedienen und alles korrekt machen will, muss hier eine mitgelieferte Lichtschranke montieren. Bei solchen Arbeiten sind etwas wärmere Temperaturen durchaus von Vorteil. Beachtet vor dem Kauf, dass WLAN-Empfang in der Garage für die Funktion des Geräts nötig ist.