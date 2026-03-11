Versteckte Freischalter in scheinbar harmlosen Apps
Als iPhone-Nutzer Emoji noch heimlich freischalten mussten
Heute gehört die breite und stetig wachsende Emoji-Auswahl selbstverständlich zu den Funktionen des iPhone. Mit der aktuellen Testversion von iOS 26.4 hat Apple das Sortiment gerade erst wieder um neue Motive erweitert. Dazu zählen etwa ein Orca, eine Schatzkiste oder eine Kampfwolke.
In den Anfangsjahren des iPhones sah die Situation jedoch anders aus. Die kleinen Bildschriftzeichen waren zunächst gar nicht verfügbar oder nur mit Umwegen nutzbar.
Eine versteckte Funktion im System
Als das erste iPhone 2007 erschien, fehlte eine Emoji-Tastatur vollständig. Erst mit iOS 5 im Jahr 2011 führte Apple eine offizielle Unterstützung ein. Dazwischen lag eine Phase, in der Emoji nur auf Geräten für den japanischen Markt vorgesehen waren. An diese Zeit erinnert Marcin Wichary in einem aktuellen Blogeintrag.
Im System war die Funktion allerdings bereits vorhanden. Sie blieb lediglich hinter einer internen Einstellung verborgen. Entwickler stellten fest, dass sich diese Option aktivieren ließ, wenn eine entsprechende Systemeinstellung geändert wurde. Technisch handelte es sich um eine unsichtbare Konfigurationsoption mit dem Namen „KeyboardEmojiEverywhere“.
Für durchschnittliche Nutzer war dieser Weg jedoch kompliziert. Deshalb erschienen im App Store Anwendungen, die das Aktivieren der Funktion vereinfachten. Diese Applikationen boten eine einfache Oberfläche und schalteten im Hintergrund die versteckte Einstellung frei.
Apple reagierte energisch auf solche Angebote. Nur wenige Anwendungen schafften es an der App Store Kontrolle vorbei, viele wurden abgelehnt oder aus dem App Store entfernt
Daraufhin begannen Entwickler, die Emoji-Freischaltung in andere Anwendungen zu integrieren. In manchen Fällen handelte es sich um Programme, die auf den ersten Blick nichts mit Tastaturen zu tun hatten. Ein Beispiel war ein RSS-Reader für eine chinesische Nachrichtenseite. Durch bestimmte Eingaben innerhalb der Anwendung ließ sich die versteckte Systemeinstellung aktivieren.
Auch andere Apps nutzten ähnliche Methoden. Teilweise mussten Nutzer eine bestimmte Zahlenfolge eingeben oder in der Anwendung mehrere Schritte ausführen.
Damals schwer angesagt: App-Ordner mit Emojis beschriften
Hinzu kam eine weitere Einschränkung. In den frühen Versionen funktionierten Emoji nur, wenn sowohl Sender als auch Empfänger die entsprechende Einstellung aktiviert hatten. Das iPhone musste die übertragenen Codes korrekt interpretieren und als Grafik anzeigen. Viele Nutzer verwechselten Emoji zudem mit klassischen Emoticons, die bereits in einigen Tastaturen enthalten waren.
Erst mit iOS 5 stellte Apple schließlich eine offizielle Emoji-Tastatur bereit. Danach ließ sich die Funktion direkt in den Einstellungen aktivieren und wurde schnell zu einem festen Bestandteil der mobilen Kommunikation.
Gefühlt ist das ewig her . Da ich von Anfang an einen jailbreak nutzen musste da es damals nur mit ATT oder Telekom simlock zu kaufen war verschwimmen die Erinnerungen was mit und ohne jailbreak möglich war .
Ein hoch auf Poomsmart der seid Jahren neue Emojis auf alte Versionen Portiert !
Seid auf der Hut, wenn ihr das Wörtchen seid oder seit bereits seit Jahren falsch benutzt!
Danke für den coolen Flashback.
2026. Und in ifun Kommentare gehen immer noch keine Emojis (mehr).
Wir hatten die mal eine Zeit lang aktiviert und dann Kommentarstränge mit Hunderten von Wortmeldungen, die sich auf einzelne oder mehrere Emoji-Symbole beschränkt haben ¯\_(ツ)_/¯
Ach, ihr könnt den shruggy machen, aber bei uns kommt dann nur „\_(ツ)_/ _(ツ)_ \_(ツ)_/“ bei rum. :D
Ein Emoji sagt mehr als tausend Worte.
Ich fühle mich alt
Ich freue mich auf die Kampfwolke.
Mit der Fledermaus die perfekte Kombination
Schön war es damal als noch nicht alles voller Emojis war. Wen überhaupt gab es mal ein ;-) oder (ツ)
„Das waren noch Zeiten!“ :D
Erstmal Jailbreak und SIM Lock entfernen.
Oh Gott, ist das lange her… Ich weiß noch, dass ich euren Blog damals entdeckt habe, weil ich mir für 300 oder 400 Euro ein iPhone aus der 5th Avenue besorgt hatte. Knapp eine Woche später, wieder zu Hause, konnte man es freischalten, und die Blicke! „Wie, was ist das denn für ein Handy?“ Das war genial.
Auch dass die ersten zusätzlichen Apps per Jailbreak kamen, bis Apple dann irgendwann doch mal den App Store eingeführt hat, war echt interessant.
Heute würde ich mir wünschen eigene Favoriten festlegen zu können oder zumindest die Menge etwas auszusortieren:D
+1
Aber sowas von!
+1
Definitiv!
+1
Good old times, einfachere Zeiten!
… dachte ich mir auch gerade ;-)
Das war damals wirklich eine schöne Zeit. Fast täglich kamen neue Apps, die über ifun mitgeteilt wurden. Einen Jailbreak, der das iPhone bei Terminen im Kalender stumm schaltete und Erweiterungen für Lockscreen, Homescreen und eigene Klingeltöne ermöglichte….;-)
\ _(ツ)_/
Danke für den schönen Beitrag! Gerne mehr davon, und gerne auch eure persönliche Erinnerungen von den Anfängen :)