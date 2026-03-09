macOS erhält neue Hintergrundbilder
iOS 26.4 Beta 4 bringt neue Emoji-Grafiken
So langsam biegen wir auf die Zielgerade für die Veröffentlichung von iOS 26.4 ein. Apple hat die vierte Vorabversion für Entwickler ausgegeben. Neue Testversionen für Teilnehmer am öffentlichen Beta-Programm von Apple dürften in Kürze folgen. Begleitend dazu sind auch neue Testversionen von macOS 26.4 und iPadOS 26.4 erschienen.
Traditionell erweitert Apple mit seinen Frühjahrs-Updates auch das Angebot der ab Werk verfügbaren Emoji-Grafiken. Mit der vierten Vorabversion von iOS 26.4 wird der Einzug von acht neuen Mini-Bildern vorbereitet. Erstmals stehen im Emoji-Bereich der Tastatur nun ein Steinschlag oder auch Erdrutsch, ein verzerrtes Gesicht, eine Kampfwolke, ein Orca, eine Posaune, eine Schatzkiste, ein haariges Bigfoot-Monster und eine Balletttänzerin zur Auswahl.
Nur zur Erinnerung: Apple denkt sich diese Grafiken nicht selbst aus. Die Emoji-Erweiterungen basieren auf einem vom Unicode-Konsortium gepflegten internationalen und plattformübergreifenden Standard. Durch die Bereitstellung der Grafiken auf unterschiedlichen Betriebssystemen wird sichergestellt, dass man beispielsweise auch zwischen iOS und Android Emoji-Grafiken austauschen kann. Dabei werden keine Bilddateien übertragen. Stattdessen sendet das Gerät einen standardisierten Code, der auf dem jeweiligen Gerät als passende Grafik dargestellt wird.
Weitere Neuerungen mit iOS 26.4
Darüber hinaus bereitet Apple mit der Beta-Version von iOS 26.4 unter anderem neue Funktionen für die Musik-App, die Videowiedergabe über CarPlay und eine übersichtlichere Anzeige im App Store vor.
Neue Hintergrundbilder für macOS
Auch die neu für Mac-Nutzer verfügbare Beta-Version hat eine erwähnenswerte Neuerung im Gepäck. Mit macOS 26.4 können alle Mac-Besitzer die neu mit dem MacBook Neo veröffentlichten Hintergrundbilder verwenden – vorausgesetzt, es handelt sich hierbei nicht um eine versehentliche Freigabe auf allen Geräten.
Das Seepferdchen Smiley ist nicht zurück O.o?
Langsam wird es lächerlich. Ist das wirklich alles, was Apple noch hinbekommt? Wow, ich bin begeistert. Wie viele Entwickler haben die eigentlich?
Wow wie lächerlich. Nicht mal schaffen den Text zu lesen aber schon eine Meinung haben.
Wow wie lächerlich. Nicht mal eine andere Meinung zulassen.
Werner, die Meinung wird doch zugelassen. Nur muss man im Klaren sein, wenn man dummes Zeug von sich gibt, das man ein Gegkommentar riskiert. Nur so funktioniert freie Meinungsäußerung.
Harald, freie Meinungsäußerung hat nichts damit zu tun andere immer gleich wegen ihrer Meinung angreifen zu müssen. Ich habe den Text gelesen und finde Apple auch nur noch lächerlich. Ich weiß, dass Apple sich diese Emojis nicht ausdenkt, sondern einfach übernimmt. Aber wie lange wollen Sie uns mit einer intelligenten Siri noch hinhalten, nachdem sie es vor zwei Jahren mit großer Klappe angekündigt und dann wieder alle Spuren der Ankündigung entfernt haben?
Ich sehe nicht wo Jelli dummes Zeug von sich gegeben haben soll.
*Jelly
Lanope, ich habe niemanden angegriffen – ich habe lediglich erklärt, wie Diskurs funktioniert. Wer eine Meinung äußert, muss Widerspruch aushalten. Das gilt für Jelly, für dich und für mich. Mehr steckt da nicht drin.
Exakt Einfach nur noch peinlich.
Was ist peinlich. Das die den Standard umsetzen, damit wir im Falle des Falles wissen, was da für ein Emoji gepostet wird? Merkste selber, oder?
Nein, peinlich ist, dass zum updaten von Emojis ein Systemupdate benötigt wird.
Ja echt. EU mach dagegen was. Was für ein Brainrot. haha böses Systemupdate.
„Nur zur Erinnerung: Apple denkt sich diese Grafiken nicht selbst aus. Die Emoji-Erweiterungen basieren auf einem vom Unicode-Konsortium gepflegten internationalen und plattformübergreifenden Standard.“
Da jeden Tag ein dummer aufsteht mit Brainrot kannst du das täglich runter beten.
Ja, wäre klasse, wenn sie die anderen Standards mit halb so viel Elan umsetzen würden
Junge dein Kommentar ist lächerlich
Ach jelly, du bist nicht wirklich der hellste oder ?
Puh, der Tag ist gerettet.
Ich find neue Emojis jetzt auch nicht so spannend, freu mich aber auf die neuen Funktionen.
Kommt Playlist Playground eigentlich auch nach Deutschland? Ich bin sehr gespannt auf diese Funktion.
Wie sieht es mit Apple Intelligence/ neue Siri 26.4 aus?
Kommt jetzt endlich was die kleine aus Game of Thrones uns vor fast 2 Jahren gezeigt hat?
Du scheinst nicht informiert zu sein. 26.4 ist schon länger abgeblasen. Kann das auch verstehen bei deinen Kommentaren. Du fokussierst dich so auf Samsung und Google und verirrst dich täglich hierher. So langweilig sind die Geräte. Mein Mitleid.
Ja Emojis, dass ist ja wichtig!!
Ja, ist es, denn da es ein Standard ist würdest du dich wundern, wenn dir auf einmal jemand ein Emoji schickt und du ein Kästchen erhältst und weiß nicht worum es geht.
Kampfwolke :D Haha geil. Ich glaube dieses Wort habe ich noch nie geschrieben gesehen und trotzdem direkt gewusst was damit gemeint ist.
Endlich!
Übrigens sind meine Homepods derzeit wieder sehr zickig. „Ich habe ein Problem mit der Internetverbindung“
Das beste kommt zum Schluss!!!
Hurra endlich Siri ohne Hey und jetzt auch noch Bigfoot ! Ich flippe aus
Da hat der Multibilliarden Laden wieder was rausgehaun
Ahhhh Das zweite Emoji, der mir den großen Augen, wird mir in letzter Zeit oft gesendet, kann aber nicht am iPhone angezeigt werden. Sehr gut, dass das jetzt bald nachgereicht wird.
Gehen die banking apps?
Ja, aber nur auf iPhones mit mindestens 512GB Speicher.
Smilies und Hintergrundbilder.
Ich feiere es echt hart :/
Hier zeigt sich mal wieder das Niveau der LeserInnenschaft (da geben sich viele mehr Mühe deren Jammerei über die neuen Emojis zu Worte zu bringen, anstatt sich mal die Mühe zu machen den Text zu lesen oder gar zu verstehen – und dabei macht es die Red. noch relativ einfach diesen Text zu verstehen).
Und genau deswegen schaue ich kaum mehr hier vorbei, einfach zu dumm.
Jaaa, drauf habe ich lange gewartet.
Sollte nicht mit 26.4 die schlaue Siri kommen?
Nur in Paralleluniversen
Ich warte schon seit Jahren auf meine Porn Emojis!
Ich hoffe mit jeder neuen iPadOS 26.x Version, dass Apple irgendwie die Performance auf die Reihe bekommt. Ich muss aber wohl davon ausgehen und damit, dass mit iPadOS 26 mein 5 Jahre altes iPad Pro 2nd Gen nur noch nutzbar ist, wenn ich eine grottige Perfomance mit langsamen, ruckeligen Animationen aushalte. Es ist wirklich frustrierend.