So langsam biegen wir auf die Zielgerade für die Veröffentlichung von iOS 26.4 ein. Apple hat die vierte Vorabversion für Entwickler ausgegeben. Neue Testversionen für Teilnehmer am öffentlichen Beta-Programm von Apple dürften in Kürze folgen. Begleitend dazu sind auch neue Testversionen von macOS 26.4 und iPadOS 26.4 erschienen.

Traditionell erweitert Apple mit seinen Frühjahrs-Updates auch das Angebot der ab Werk verfügbaren Emoji-Grafiken. Mit der vierten Vorabversion von iOS 26.4 wird der Einzug von acht neuen Mini-Bildern vorbereitet. Erstmals stehen im Emoji-Bereich der Tastatur nun ein Steinschlag oder auch Erdrutsch, ein verzerrtes Gesicht, eine Kampfwolke, ein Orca, eine Posaune, eine Schatzkiste, ein haariges Bigfoot-Monster und eine Balletttänzerin zur Auswahl.

Nur zur Erinnerung: Apple denkt sich diese Grafiken nicht selbst aus. Die Emoji-Erweiterungen basieren auf einem vom Unicode-Konsortium gepflegten internationalen und plattformübergreifenden Standard. Durch die Bereitstellung der Grafiken auf unterschiedlichen Betriebssystemen wird sichergestellt, dass man beispielsweise auch zwischen iOS und Android Emoji-Grafiken austauschen kann. Dabei werden keine Bilddateien übertragen. Stattdessen sendet das Gerät einen standardisierten Code, der auf dem jeweiligen Gerät als passende Grafik dargestellt wird.

Weitere Neuerungen mit iOS 26.4

Darüber hinaus bereitet Apple mit der Beta-Version von iOS 26.4 unter anderem neue Funktionen für die Musik-App, die Videowiedergabe über CarPlay und eine übersichtlichere Anzeige im App Store vor.

Neue Hintergrundbilder für macOS

Auch die neu für Mac-Nutzer verfügbare Beta-Version hat eine erwähnenswerte Neuerung im Gepäck. Mit macOS 26.4 können alle Mac-Besitzer die neu mit dem MacBook Neo veröffentlichten Hintergrundbilder verwenden – vorausgesetzt, es handelt sich hierbei nicht um eine versehentliche Freigabe auf allen Geräten.