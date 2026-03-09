iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 530 Artikel

macOS erhält neue Hintergrundbilder

iOS 26.4 Beta 4 bringt neue Emoji-Grafiken
Artikel auf Mastodon teilen.
41 Kommentare 41

So langsam biegen wir auf die Zielgerade für die Veröffentlichung von iOS 26.4 ein. Apple hat die vierte Vorabversion für Entwickler ausgegeben. Neue Testversionen für Teilnehmer am öffentlichen Beta-Programm von Apple dürften in Kürze folgen. Begleitend dazu sind auch neue Testversionen von macOS 26.4 und iPadOS 26.4 erschienen.

Traditionell erweitert Apple mit seinen Frühjahrs-Updates auch das Angebot der ab Werk verfügbaren Emoji-Grafiken. Mit der vierten Vorabversion von iOS 26.4 wird der Einzug von acht neuen Mini-Bildern vorbereitet. Erstmals stehen im Emoji-Bereich der Tastatur nun ein Steinschlag oder auch Erdrutsch, ein verzerrtes Gesicht, eine Kampfwolke, ein Orca, eine Posaune, eine Schatzkiste, ein haariges Bigfoot-Monster und eine Balletttänzerin zur Auswahl.

Ios 26 4 Emoji

Nur zur Erinnerung: Apple denkt sich diese Grafiken nicht selbst aus. Die Emoji-Erweiterungen basieren auf einem vom Unicode-Konsortium gepflegten internationalen und plattformübergreifenden Standard. Durch die Bereitstellung der Grafiken auf unterschiedlichen Betriebssystemen wird sichergestellt, dass man beispielsweise auch zwischen iOS und Android Emoji-Grafiken austauschen kann. Dabei werden keine Bilddateien übertragen. Stattdessen sendet das Gerät einen standardisierten Code, der auf dem jeweiligen Gerät als passende Grafik dargestellt wird.

Weitere Neuerungen mit iOS 26.4

Darüber hinaus bereitet Apple mit der Beta-Version von iOS 26.4 unter anderem neue Funktionen für die Musik-App, die Videowiedergabe über CarPlay und eine übersichtlichere Anzeige im App Store vor.

Neue Hintergrundbilder für macOS

Wallpaper Macbook Neo

Auch die neu für Mac-Nutzer verfügbare Beta-Version hat eine erwähnenswerte Neuerung im Gepäck. Mit macOS 26.4 können alle Mac-Besitzer die neu mit dem MacBook Neo veröffentlichten Hintergrundbilder verwenden – vorausgesetzt, es handelt sich hierbei nicht um eine versehentliche Freigabe auf allen Geräten.
09. März 2026 um 20:03 Uhr von chris Fehler gefunden?


    41 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
  • Antworten Melden

  • Langsam wird es lächerlich. Ist das wirklich alles, was Apple noch hinbekommt? Wow, ich bin begeistert. Wie viele Entwickler haben die eigentlich?

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Ich find neue Emojis jetzt auch nicht so spannend, freu mich aber auf die neuen Funktionen.

    Antworten Melden

  • Kommt Playlist Playground eigentlich auch nach Deutschland? Ich bin sehr gespannt auf diese Funktion.

    Antworten Melden

  • Wie sieht es mit Apple Intelligence/ neue Siri 26.4 aus?

    Kommt jetzt endlich was die kleine aus Game of Thrones uns vor fast 2 Jahren gezeigt hat?

    Antworten Melden

    • Du scheinst nicht informiert zu sein. 26.4 ist schon länger abgeblasen. Kann das auch verstehen bei deinen Kommentaren. Du fokussierst dich so auf Samsung und Google und verirrst dich täglich hierher. So langweilig sind die Geräte. Mein Mitleid.

      Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Kampfwolke :D Haha geil. Ich glaube dieses Wort habe ich noch nie geschrieben gesehen und trotzdem direkt gewusst was damit gemeint ist.

    Antworten Melden

  • Übrigens sind meine Homepods derzeit wieder sehr zickig. „Ich habe ein Problem mit der Internetverbindung“

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Hurra endlich Siri ohne Hey und jetzt auch noch Bigfoot ! Ich flippe aus

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Ahhhh Das zweite Emoji, der mir den großen Augen, wird mir in letzter Zeit oft gesendet, kann aber nicht am iPhone angezeigt werden. Sehr gut, dass das jetzt bald nachgereicht wird.

    Antworten Melden

  • Smilies und Hintergrundbilder.
    Ich feiere es echt hart :/

    Antworten Melden

  • Hier zeigt sich mal wieder das Niveau der LeserInnenschaft (da geben sich viele mehr Mühe deren Jammerei über die neuen Emojis zu Worte zu bringen, anstatt sich mal die Mühe zu machen den Text zu lesen oder gar zu verstehen – und dabei macht es die Red. noch relativ einfach diesen Text zu verstehen).
    Und genau deswegen schaue ich kaum mehr hier vorbei, einfach zu dumm.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden
  • Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Ich hoffe mit jeder neuen iPadOS 26.x Version, dass Apple irgendwie die Performance auf die Reihe bekommt. Ich muss aber wohl davon ausgehen und damit, dass mit iPadOS 26 mein 5 Jahre altes iPad Pro 2nd Gen nur noch nutzbar ist, wenn ich eine grottige Perfomance mit langsamen, ruckeligen Animationen aushalte. Es ist wirklich frustrierend.

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 43530 Artikel in den vergangenen 6765 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven