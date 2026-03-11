iPhone-Kette: Ugreen kombiniert USB-C-Ladekabel und Trageband

Der Zubehörhersteller Ugreen bietet ein neues USB-C-Kabel an, das gleichzeitig als iPhone-Trageband genutzt werden kann. Das Kabel richtet sich an Nutzer, die ihr Gerät am Körper tragen möchten und zugleich eine Lademöglichkeit dabeihaben wollen.

USB-C-Kabel mit Verriegelung und 60 Watt

Das Kabel besitzt an beiden Enden Metalladapter mit einer kleinen Verriegelung. Diese lässt sich durch Drücken und Drehen öffnen. Anschließend kann der eigentliche USB-C-Stecker entnommen werden. Zum Zusammenstecken wird der Stecker wieder eingesetzt und durch eine Drehbewegung fixiert. Die Konstruktion sorgt dafür, dass das Kabel sowohl als normales Ladekabel genutzt werden kann als auch als stabile Verbindung für das Trageband.

Technisch unterstützt das Zubehör laut Hersteller eine Ladeleistung von bis zu 60 Watt. Wer nur sein iPhone laden möchte, benötigt ohnehin nicht mehr als 30 Watt. Damit eignet sich das Kabel nicht nur zum Laden von Smartphones, sondern auch für Tablets und kompakte Notebooks. Die Datenübertragung erfolgt über USB 2.0 mit bis zu 480 Megabit pro Sekunde.

Ugreen bietet das Kabel in einer Länge von rund einem Meter an. Der Verkaufspreis liegt laut Hersteller bei knapp 20 Euro.

Griffbereit ohne Taschen oder Rucksack

Handyketten sind (auch bei uns) vor allem im Sommer beliebt, weil sie das iPhone erreichbar halten, ohne an Shorts zu ziehen, in der Hand zu stören oder das Mitführen eines zusätzlichen Rucksacks vorauszusetzen. Wer seine Bezahlkarten im iPhone-Wallet gespeichert hat, kann bei Ausflügen oft komplett auf Geldbörse oder Tasche verzichten und benötigt nur noch das Gerät am Mann.

Das Gerät bleibt dabei sicher am Körper befestigt und kann nicht so leicht auf einer Bank, im Café oder auf dem Spielplatz liegen gelassen werden. Gleichzeitig lässt sich das Smartphone schnell greifen, etwa zum Fotografieren, Navigieren oder Bezahlen.

Auf ifun.de haben wir uns schon früher mit diesem Zubehörtyp beschäftigt damals insbesondere auf die Produkte des Berliner Herstellers XOUXOU verwiesen, der ein modulares System aus Hüllen, Bändern und Befestigungen anbietet.