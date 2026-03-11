Sommer-Zubehör mit Mehrwert
iPhone-Kette: Ugreen kombiniert USB-C-Ladekabel und Trageband
Der Zubehörhersteller Ugreen bietet ein neues USB-C-Kabel an, das gleichzeitig als iPhone-Trageband genutzt werden kann. Das Kabel richtet sich an Nutzer, die ihr Gerät am Körper tragen möchten und zugleich eine Lademöglichkeit dabeihaben wollen.
USB-C-Kabel mit Verriegelung und 60 Watt
Das Kabel besitzt an beiden Enden Metalladapter mit einer kleinen Verriegelung. Diese lässt sich durch Drücken und Drehen öffnen. Anschließend kann der eigentliche USB-C-Stecker entnommen werden. Zum Zusammenstecken wird der Stecker wieder eingesetzt und durch eine Drehbewegung fixiert. Die Konstruktion sorgt dafür, dass das Kabel sowohl als normales Ladekabel genutzt werden kann als auch als stabile Verbindung für das Trageband.
Technisch unterstützt das Zubehör laut Hersteller eine Ladeleistung von bis zu 60 Watt. Wer nur sein iPhone laden möchte, benötigt ohnehin nicht mehr als 30 Watt. Damit eignet sich das Kabel nicht nur zum Laden von Smartphones, sondern auch für Tablets und kompakte Notebooks. Die Datenübertragung erfolgt über USB 2.0 mit bis zu 480 Megabit pro Sekunde.
Ugreen bietet das Kabel in einer Länge von rund einem Meter an. Der Verkaufspreis liegt laut Hersteller bei knapp 20 Euro.
Griffbereit ohne Taschen oder Rucksack
Handyketten sind (auch bei uns) vor allem im Sommer beliebt, weil sie das iPhone erreichbar halten, ohne an Shorts zu ziehen, in der Hand zu stören oder das Mitführen eines zusätzlichen Rucksacks vorauszusetzen. Wer seine Bezahlkarten im iPhone-Wallet gespeichert hat, kann bei Ausflügen oft komplett auf Geldbörse oder Tasche verzichten und benötigt nur noch das Gerät am Mann.
Das Gerät bleibt dabei sicher am Körper befestigt und kann nicht so leicht auf einer Bank, im Café oder auf dem Spielplatz liegen gelassen werden. Gleichzeitig lässt sich das Smartphone schnell greifen, etwa zum Fotografieren, Navigieren oder Bezahlen.
Auf ifun.de haben wir uns schon früher mit diesem Zubehörtyp beschäftigt damals insbesondere auf die Produkte des Berliner Herstellers XOUXOU verwiesen, der ein modulares System aus Hüllen, Bändern und Befestigungen anbietet.
Tolle Idee, hätte ich jetzt für meinen Sohn geholt, leider gibt es keine Version mit USB-C und Lightning.
Ich kann nur von abraten.
Ja das Kabel erfüllt seinen Zweck, aber der Einleger für das Kabel ist zwar dünn ist jedoch in KEINEM Hüllen Design vorgesehen, so dass das iPhone am unteren Ende nicht mehr Bündig mit der Hülle ist bzw. Leicht in dieser verschwindet.
Guter Hinweis. :-/
Von Rhinoshield gibt es so etwas auch unter dem Namen „Lanyard“. Damit klappt es ganz gut, auch mit Hüllen. Das beschriebene Problem tritt dort nicht auf. „Kompatibel mit den meisten Handyhüllen“
@D12W: Ich habe ein solches „Trageband“ ohne Lademöglichkeit von Torras: Das Einlegeplättchen geht in jede Hülle! Es ist flach und läßt die Ladeöffnung des Gerätes frei. Das Band kann mittels Karabiner abgenommen werden. Meine TPU-Hülle sitze so fest, dass ich das Gerät schwer rausbekomme aus der Hülle, somit ist das Band sicher.
Das kann ich so nicht bestätigen.
Ich habe die Vorgänger Version hier liegen und ja liegen trifft es gut weil das Band maximal eine Woche in Benutzung war.
Bei hochwertigen Hüllen die passgenau sind wie u.a. Die von Apple selber ist das Band nicht mit der genannten Einschränkung einsetzbar.
Ich möchte nicht bestreiten, dass es bei anderen und ggf. Loseren Hüllen passt
Muß definitiv abraten, hochwertige Hüllen verhindern die Sache. Peakdesign beispielsweise.
Ich stelle mir das grundsätzlich sehr praktisch vor, aber ich frage mich, ob man bei Nichtbenutzung dann immer die komplette Konstruktion aus der Hülle entfernen muss oder ansonsten der Ring mit den beiden Anschlüssen aus der Hülle herausbaumelt?
Der Ring ist wie ein Karabiner zu öffnen und zu entfernen. Dann schaut nur noch die kleine Öse unten am Smartphone raus.
Genau so ein Kabel habe ich mir vor zwei Jahren in Spanien bei Ale-Hop für 10€ gekauft. Sehr praktisch da man immer ein usb-c Kabel dabei hat.
Ich bin echt zu alt. Ich würde niemals so ein Teil holen und mein Handy außen schwingen lassen
+1
+1 … würde auch mich persönlich stören. Schwingen ist hier das richtige Stichwort.
Ich bin nicht zu alt, finde diese Lösung aber ebenfalls schlecht.
Da geh ich voll mit. Überhaupt nicht ansehnlich.
+1
+1
Ich könnte mich damit auch nicht anfreunden. Da nehme ich lieber eine kleine Umhängetasche mit. Für ein Ladekabel ist da auf jeden Fall auch noch Platz, sogar für eine Powerbank.
Andere Farbe bitte…
Ohne Solltrenn Verschluss?…na hoffentlich ist das Teil nicht so stabil dass sich jemand damit stranguliert. In Trump Doofland droht dann eine 4 Mrd. Dollar Schadenersatzklage.