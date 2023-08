Aktualisiert: Perplexity 2, Roborock mit Widget, VLC und EM optimiert

Der freie VLC Videoplayer lässt sich in Version 3.4.8 aus dem App Store laden und gibt im Beipackzettel mit an, das Überhitzungsproblem bei der Video-Wiedergabe nun endgültig lösen zu wollen. Zudem hat die App einen Fehler bei der Zufallswiedergabe behoben und spielt Audiodateien nun wieder problemlos ab. Ein unscheinbares aber wichtiges Update also.

Kurzer Blick auf die zu Beginn der neuen Woche eingelaufenen App-Store-Aktualisierungen: Die ChatGPT-Konkurrenz Perplexity ist in Version 2.0 verfügbar. Die Saugroboter-App des Anbieters Roborock integriert Status-Widgets für iOS 16, der VLC-Player versucht Überhitzungs-Probleme zu adressieren und die iPhone-App Electricity Maps zeigt nun auch für Deutschland wieder verlässliche Zahlen an.

