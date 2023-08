iPhone 15: Farblich passende Textilkabel und lange Lieferzeiten

Mit dem iPhone 15 wird Apple seinen Geräten nun selbst USB-C-Kabel mit in die Schachtel legen, soll diesen Wechsel aber nicht ganz so unspektakulär wie beim iPad durchführen, sondern auf farblich abgestimmte Textilkabel setzen, die sich an den neuen Gerätefarben orientieren sollen.

Was aus Verbraucher-Perspektive also eine durchaus begrüßenswerte Änderung ist, dürfte Apple-intern für Missmut gesorgt haben. Konnte Apple den Lightning-Anschluss über Jahre hinweg doch als ertragreiche Einnahmequelle nutzen und verlangte von Zubehör-Anbietern die diesen einsetzen wollten eine Lizenzgebühr.

Apples iPhone 15 wird in diesem Herbst das erste iPhone sein, das die Werke von Apples Fertigern nicht mit 30-Pin-Dock-Connector oder Lightning-Anschluss verlässt, sondern auf eine USB-C-Buchse am unteren Geräteende setzen wird.

