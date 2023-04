Electricity Maps App: Echtzeitdaten zu Stromverbrauch und Erzeugung

Der Ausstieg Deutschlands aus der Kernenergie wird auf den letzten Metern erstaunlich hitzig diskutiert und dürfte am Wochenende wohl auch in Kneipengesprächen, beim Abendessen am Familientisch oder beim Training noch mal den Diskurs bestimmen.

Ein ganz hervorragender Zeitpunkt, um auf die kostenfrei erhältliche iPhone-Applikation Electricity Maps aufmerksam zu machen, die euch mit länderspezifischen Echtzeit-Informationen zum Stromverbrauch und dem jeweiligen Quellenmix der Stromerzeugung versorgt.

Echtzeit-Infos und historische Daten

Die für iPhone und iPad erhältliche Mobil-Anwendung startet mit einer animierten Weltkarte und visualisiert zum einen die aktuellen CO2-Emissionen der unterschiedlichen Länder, zum anderen geben Herkunftspfeile Aufschluss darüber, wo die verbrauchte Energie erzeugt wurde.

Werden einzelne Länder dann gesondert aufgerufen, lassen sich hier die spezifischen CO2-Emissionen in Gramm pro Kilowattstunden einsehen und versorgen euch so mit einem guten Vergleichswert, der das einfache Gegenüberstellen beliebiger Länder ermöglicht.

In der Detail-Ansicht kann zudem der aktuelle Mix der Stromerzeugung begutachtet werden. Balkendiagramme beantworten Fragen wie „Welchen Anteil haben Kern-, Wind- und Solarenergie am Deutschen Strommix“ so auf einen Blick.

Einfacher Ländervergleich möglich

Neben den Echtzeitdaten stehen hier auch historische Daten zur Verfügung, mit denen sich bis zu fünf Jahre in die Vergangenheit blicken lässt.

Die App kann zusätzlich Solar- und Wind-Layer anzeigen und informiert detailliert über ihre Datenquellen und die Herkunft der visualisierten Messwerte. Die Anwendung selbst wird zudem als transparentes Open-Source-Projekt entwickelt, das sich über aktive Mithilfe, Fehlermeldungen und engagierte Unterstützung bei der Entwicklung freut.