Unwetter in Franken: Cell Broadcast bewusst nicht ausgelöst

Cell Broadcast hätte in ganz Nürnberg ausgelöst werden müssen, was wiederum zur Folge gehabt hätte, dass eine „weitere Flut von Notrufen ausgelöst“ worden wäre

Cell Broadcast wird direkt über die Mobilfunkmasten ausgespielt und setzt weder eine installierte App noch eine aktive Internetverbindung beim Empfänger voraus. Die Infrastruktur für Cell Broadcast wurde im Nachgang der Flutkatastrophe 2021 in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen bundesweit aufgebaut, um die Bevölkerung im Ernstfall schnell und ohne deren Zutun über akute Gefahren informieren zu können. In Nürnberg wurde das Register nun aber bewusst nicht gezogen.

Entsprechend hatte die Stadt Nürnberg auch nahezu alle Register in Sachen Katastrophenschutz gezogen und Warnungen über KATWARN, die NINA-Applikation und den Deutschen Wetterdienst ausspielen lassen bzw. war über deren Meldungen in Kenntnis – dennoch entschieden sich die Verantwortlichen dafür, keine zusätzlichen Warnungen über Cell Broadcast auszuspielen.

Insert

You are going to send email to