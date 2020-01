AirTags, Qi-Ladegerät, MacBooks und mehr: Was bringt das erste Halbjahr 2020?

Wer im vergangenen Jahr vergeblich auf eine Apple-Alternative zu Schlüsselfindern wie Tile gewartet hat, darf neue Hoffnung schöpfen. Apples „AirTags“ sollen nun in der ersten Jahreshälfte 2020 den Markt erreichen. Zudem dürfen wir auf neue Rechner, iPads und weiteres Zubehör gespannt sein.

Der für seine meist recht zuverlässigen Prognosen bekannte Analyst Ming-Chi Kuo hat seinen Ausblick auf die ersten sechs Monate des Jahres 2020 veröffentlicht. Neben den AirTags sieht Kuo ein kompaktes Qi-Ladegerät von Apple sowie neue iPads, Macs und High-End-Kopfhörer im Anmarsch. Die Markteinführung eines günstigen iPhone-Modells mit 4,7-Zoll-Bildschirm im Frühjahr gilt ohnehin schon als gesetzt. Hier konnten wir gestern erst berichten, dass Apple offenbar bereits erste Vorbereitungen trifft und die Verfügbarkeit des iPhone 8 einschränkt.

Schlüsselfinder AirTags

Apples voraussichtlich AirTags genannte Schlüsselfinder hatten wir ursprünglich ja schon gemeinsam mit den neuen iPhone-Modellen im September erwartet. Die Hinweise, dass Apple an einem solchen Produkt arbeitet, sind eindeutig. Somit bleibt nur zu hoffen, dass die AirTags nicht das Schicksal von AirPower erleiden, und tatsächlich auch irgendwann marktreif sind. In Verbindung mit den in aktuellen iPhone-Modellen verbauten Ultrabreitband-Chips soll deren Genauigkeit deutlich über das von vergleichbaren Bluetooth-Produkten gewohnte Maß hinausgehen.

„Kleines“ Qi-Ladegerät

Apropos AirPower: Kuos Erwähnung einer „kleinen“ Qi-Ladematte überrascht, sah es doch bislang so aus, als überließe der iPhone-Hersteller dieses Feld nach der AirPower-Pleite nun komplett externen Anbietern. Wir dürfen uns hier wohl eine hübsche, aber auch teure drahtlose Ladestation freuen, die allerdings anders als Apples ursprüngliches Projekt nur ein oder maximal zwei Geräte gleichzeitig lädt.

Neue(s) Apple-Notebook(s)

Mit Blick auf die neuen Notebooks legt sich Kuo nicht fest, ob die Rede von einem MacBook Pro oder MacBook Air (oder vielleicht beidem) ist. Wir gehen davon aus, dass Apple nicht umhin kommt, zunächst auf jeden Fall das MacBook Pro 13-Zoll überarbeitet und mit der bereits im 16-Zoll-Modell verbauten Scherentastatur ausgestattet zu veröffentlichen. Apples Marketing-Chef Phil Schiller hat diese ja bereits als „Pro-Tastatur“ bezeichnet und damit den kommenden Sprung auch ins kleine MacBook Pro vorweggenommen. Zwar zweifeln wir nicht daran, dass Apple die neue Tastatur auf kurz oder lang in allen Notebooks verbaut, doch würde wohl niemand darauf wetten, dass dieser Wechseln noch im aktuellen Jahr erfolgt.

iPad Pro und „Highend-Kopfhörer“

Eine Aktualisierung des iPad Pro bereits in der ersten Jahreshälfte würde ins Konzept passen. Zuletzt im Juni 2017, dann im Oktober 2018 aktualisiert, würde ein Termin zwischen März und Juni einigermaßen konsequent die Reihe halten.

Bleiben die „High-End-Kopfhörer“. Apple wird schon länger nachgesagt, an der Entwicklung eigener Over-Ear-Kopfhörer zu arbeiten. Wir geben darauf nicht allzu viel, denn ein derartiges Produkt würde wesentlich stärker als die AirPods in direkte Konkurrenz zu den Beats-Produkten treten, zugleich dürften die möglichen Absatzzahlen für Over-Ear-Hörer deutlich unter jenen der AirPods liegen.