Nach Watch- und Passwort-App
AirPods vor eigener App? Apple plant offenbar größere Änderungen
Apple arbeitet offenbar an einer umfassenden Überarbeitung der AirPods-Einstellungen in iOS 27, iPadOS 27 und macOS 27. Nach Informationen von Bloomberg soll das bislang eher versteckte Menü neu strukturiert werden, damit wichtige Funktionen leichter auffindbar und verständlicher dargestellt werden.
Eine eigenständige AirPods-App sei derzeit zwar nicht geplant. Die Neugestaltung zeigt jedoch, dass Apple die Verwaltung seiner Ohrhörer inzwischen als eigenständigen Bereich betrachtet. Damit stellt sich erneut die Frage, ob langfristig auch eine separate AirPods-Anwendung folgen könnte.
AirPods sind Funktionsplattform geworden
Die AirPods haben sich in den vergangenen Jahren weit über ihre ursprüngliche Rolle als kabellose Kopfhörer hinaus entwickelt. Neben aktiver Geräuschunterdrückung und Transparenzmodus stehen heute zahlreiche zusätzliche Funktionen zur Verfügung.
- AirPods als Hörhilfe: So könnt ihr Apples Hörtest durchführen
Nutzer können Gespräche durch die Konversationserkennung automatisch erkennen lassen, Kopfgesten zur Anrufsteuerung verwenden oder individuelle Hörprofile nutzen. Mit den AirPods Pro hat Apple zudem Funktionen eingeführt, die bei Hörbeeinträchtigungen unterstützen und sich teilweise an klassischen Hörgeräten orientieren.
Hinzu kommen weitere Funktionen, die über mehrere Betriebssystemversionen verteilt eingeführt wurden. Dazu zählen Live-Mithören, adaptive Audiomodi, personalisierte Lautstärkeanpassungen sowie neue Kommunikationshilfen.
Für Nachrichten und Anrufe: Apple erklärt Live-Übersetzungen
Apple arbeitet außerdem kontinuierlich an Übersetzungs-, Transkriptions- und Untertiteltechnologien, die zunehmend enger mit den eigenen Geräten verzahnt werden. Die Zahl der Optionen wächst damit stetig, während die Verwaltung bislang in verschiedenen Untermenüs der Systemeinstellungen verborgen bleibt.
Apple Watch, Passwörter und bald auch AirPods
Der aktuelle Umbau erinnert an andere Bereiche des Apple-Ökosystems. Für die Apple Watch stellt Apple seit Jahren eine eigene Anwendung bereit, über die sich nahezu alle Funktionen der Uhr konfigurieren und verwalten lassen. Die Systemeinstellungen dienen dort lediglich als Ergänzung.
Ähnlich verlief die Entwicklung bei der Passwortverwaltung. Zunächst integrierte Apple die entsprechenden Funktionen direkt in iOS und macOS. Mit wachsendem Funktionsumfang entstanden Kennwortprüfung, Zwei-Faktor-Verwaltung, Familienfreigaben und plattformübergreifende Synchronisation. Erst später bündelte Apple diese Funktionen in der eigenständigen Passwörter-App.
Ob die AirPods langfristig ebenfalls eine eigene Anwendung erhalten, bleibt offen. Die geplante Überarbeitung der Einstellungen deutet jedoch darauf hin, dass Apple die stetig gewachsene Zahl an Funktionen künftig stärker sichtbar machen und einfacher zugänglich gestalten möchte.
Ich will die! Aber bitte auch auf dem iPad. Ich finde es richtig doof das ich die WatchApp nur auf meinem iPhone verwenden kann.
Artikel Überschrift: Eigene App?
Artikel selbst: Nope
Journalistisch perfekt :-)
Was bei mir gar nicht mehr funktioniert ist, Siri per Zuruf zu aktivieren wenn die AirPods in Nutzung sind. Ging früher mal, nun gar nicht mehr. Weiß jemand, ob diese Funktion abgeschafft wurde?
Es braucht dringend eine Einstellung mit der man kontrollieren kann, dass die NICHT auf andere Geräte wechseln.
Beispielweise wenn auf dem iPad ein Sportvideo läuft man aber übers iPhone einen Podcast oder Musik hört.
Richtig ätzend auch bei YouTube. Sobald da ein Werbevideo kommt forced das iPad die AirPods dazu einem die Werbung ins Ohr zu plärren.
Kann man doch in den Bluetooth Einstellung/Airpods einstellen. Einfach bei den anderen Geräten das automatische Verbinden deaktivieren.
Den automatischen Wechsel kannst du abschalten.
Kannst du doch, wenn du auf beiden Geräten einstellst, dass diese nur dann die AirPods verwenden, wenn diese bereits zuvor dort als Ausgabemedium verwendet wurden.
Hatte ich in der Zeit gemacht, als meine Tochter mein iPad benutzt hatte, da sonst das iPad regelmäßig die AirPods auf sich gezogen hatte.
Bei mir funktioniert die Liveübersetzung nicht mehr. Die App schließt sich einfach. Der Apple Support sagt, das Problem sei bekannt und Apple arbeite daran. Habt ihr das Problem auch bzw. eine Lösung? Danke für Antworten. IPhone 17pro u. AirPods3 Pro
Liveübersetzung hack, wenn man die AirPods im Ohr hat unter Einstellung, Sprache und Region wechseln, dann geht es, aber nur solange man die AirPods im Ohr hat. Macht man sie wieder ins case, dann nicht mehr.
Seit 26.5 ist die Live Funktion nicht mehr verfügbar
Eigene App wäre richtig gut. Um direkt zu schauen ob die Firmware aktuell ist oder nicht, Klangeinstellungen zu optimieren. Wird nicht benötigt aber toll wenn es geben würde.