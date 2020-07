AirPods Pro fallen auf 213 Euro – Comply verschenkt Foams

Die Mehrwertsteuersenkung wirkt sich auch auf den Preis der AirPods Pro aus. Mit 213,48 scheinen sich Amazon, MediaMarkt und Saturn auf einen neuen Tiefpreis für die Apple-Ohrhörer geeinigt zu haben. Zuvor war unter 219 Euro meist nichts zu machen.

Apple hat für die drahtlosen Ohrhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung zuletzt nennenswerte Funktionserweiterungen angekündigt. So sollen die AirPods Pro mit iOS 14 auch in der Lage sein, sich stets automatisch mit dem aktiv genutzten Gerät zu verbinden und zudem auch räumliches Audio wiederzugeben. Die Firmware der Ohrhörer selbst wurde erst vergangene Woche auf Version 2D27 angehoben.

Einen Nachtrag haben wir noch zu unserem Beitrag „AirPods Pro: Foams für besseren Klang und Passform?“. Hier wurde über die Möglichkeiten diskutiert, nicht nur die Passform der Hörer, sondern auch deren Halt in den Ohren zu verbessern. Der in diesem Zusammenhang erwähnte Anbieter Comply packt bei Bestellung im Rahmen einer Werbeaktion für begrenzte Zeit ein zweites Produkt kostenlos dazu. Unterm Strich bekommt ihr so also zwei Sets mit jeweils drei Paar Foams für umgerechnet 29 Euro inklusive Versand.