Sipgate Satellite: eSIM kommt nicht wie geplant im Sommer

Im Februar hat er VoIP-Anbieter Sipgate den Vertrieb einer eSIM über seine Satellite-App rechtzeitig zum Start der Urlaubssaison angekündigt. Dazu wird es nun nicht kommen, die Produkteinführung muss verschoben werden.

Wie Sipgate mitteilt, habe man die interne Projektplanung anpassen müssen. Die ursprünglich zum Start geplante einfache eSIM-Lösung für Reisen sei angesichts der Entwicklungen der letzten Monate und damit verbunden dem Rückgang von Fernreisen deutlich weniger attraktiv. Dies wurde auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Stattdessen arbeite man jetzt an dem Projekt, eine Daten-eSIM für Deutschland anzubieten. Dem Anbieter zufolge ein anspruchsvolles Vorhaben:

Im deutschen Mobilfunkmarkt ist aber alles etwas schwieriger und die etablierten Anbieter würden am liebsten unter sich bleiben. Damit haben wir aber Erfahrung und bisher hat sich unsere Mischung aus Hartnäckigkeit und Glück am Ende immer bewährt. Auch bei der deutschen Daten-eSIM sind wir mittlerweile weiter, als wir zu hoffen gewagt hatten. Aber noch ist nicht klar, ob daraus wirklich etwas werden wird.

Zeitliche Aussagen hierzu könne und wolle man derzeit nicht machen. Sipgate spricht lediglich von der Hoffnung, bis zum Jahresende entscheidend voran zu kommen.

Die ursprünglich angekündigte Travel-eSIM hätte für Satellite-Kunden den Vorteil gebracht, dass sie die App auch in Regionen verwenden können, in denen sie sonst keine Internetverbindung haben. Sipgate Satellite bietet iPhone-Nutzern die Möglichkeit, per App bis zu 100 Minuten im Monat kostenlos zu telefonieren, mehr Gesprächsvolumen lässt sich dann erwerben. Die einzige Voraussetzung für die Nutzung ist eine bestehende Internetverbindung.