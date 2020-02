AirPods Pro: Bei Problemen nach Firmware-Update Austausch möglich

Bei den AirPods Pro ist weiterhin die Firmware-Version 2B588 aktuell. Apple hatte vor zwei Monaten war ein Update auf Version 2C54 angeboten, dies allerdings kurz darauf wieder zurückgezogen. Die Installation der neuen Software sorgte bei vielen Nutzern für Probleme. Bis heute bietet Apple weder eine überarbeitete Version des Updates, noch eine Möglichkeit zum Downgrade auf die vorherige Version an. Doch scheint der Hersteller die Hörer zu tauschen, wenn sich Nutzer in Folge der Aktualisierung mit Problemen konfrontiert sehen.

ifun-Leser Björn berichtet, dass er den Tausch der Ohrhörer über den Apple Support problemlos in die Wege leiten konnte, nachdem sich die Qualität der Geräuschreduzierung in Folge des automatisch installierten Updates deutlich verschlechtert hatte.

Vor allem tiefere Frequenzen wurden fortan schlecht herausgefiltert, merkbar in der Bahn oder im Flugzeug als auch lauten Umgebungen wie dem Fitnessstudio.

Dem Bericht zufolge hat der Apple Support den Austausch beider Ohrhörer umgehend in die Wege geleitet. Die alten Hörer müssen im Anschlus in einem mitgelieferten Versandkarton zurückgeschickt werden. Bis dies geschehen ist, blockiert Apple eine Gebühr in Höhe von 199 Euro auf der Kreditkarte des Kunden.