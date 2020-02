iOS-Tipp: Wenn der Timer nach dem Ablaufen keinen Ton abspielt

„Hallo, ich hab seit einiger Zeit das Problem, dass mein Timer auf dem iPhone zwar funktioniert, sich aber nach Ablauf nicht meldet. Kennt ihr das Problem?“

Ja, wir kennen das Problem. Schuld daran ist in der Regel keine fehlerhafte Hardware oder iOS-Version, sondern eine vergessene Timer-Einstellung. Ihr könnt den Countdown in der Uhren-App von iOS nämlich auch dafür verwenden, zeitgesteuert eine beliebige Wiedergabe zu beenden. Hier wählt man bei „Timer-Ende“ einfach die Option „Wiedergabe stoppen“.

Macht man diese Einstellung anschließend nicht rückgängig, so macht sich der Timer künftig nach Ablauf der eingestellten Zeit nicht mehr akustisch bemerkbar, sondern will die Wiedergabe einer Audio- oder Videodatei stoppen. Ist dergleichen nicht verfügbar, so passiert nach Ablauf des Timers schlicht und einfach nichts.