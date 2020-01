„Shot on iPhone“-Wettbewerb: Apple sucht die besten Nachtmodus-Fotos

Apple sucht die besten Nachtmodus-Fotos. Besitzer eines iPhone 11, iPhone 11 Pro oder iPhone 11 Pro Max können ihre Aufnahmen bis zum 30. Januar einreichen, am 4. März sollen dann die fünf besten Fotos präsentiert werden.

Bilder: Apple

Wer an Apples „Nachtmodus-Foto-Challenge“ teilnehmen will, soll seine Einreichungen auf Instagram oder Twitter veröffentlichen und dort mit den Hashtags #ShotoniPhone und #NightmodeChallenge versehen. Darüber hinaus muss in der Bildunterschrift angegeben werden, welches iPhone-Modell verwendet wurde. Alternativ bietet Apple auch die Möglichkeit, das Foto in der höchstmöglichen Auflösung per E-Mail an [email protected] zu senden, der Dateiname soll dabei das Format „Vorname_Nachname_nightmode_iPhone-Modell“ haben.

Apple weist ausdrücklich darauf hin, dass die Fotos auch mit den Bearbeitungswerkzeugen von Apples Fotos-App oder mit Software von Drittanbietern bearbeitet werden dürfen. Die Jury setzt sich aus internationalen Fotografen sowie Mitarbeitern aus verschiedenen Apple-Bereichen zusammen, darunter Apples Marketing-Chef Phil Schiller.

Die besten Fotografen werden entlohnt

Apple hat übrigens aus der Kritik im Zusammenhang mit vergangenen Wettbewerben gelernt und teilt mit, dass die fünf Gewinner eine Lizenzgebühr für die Verwendung ihrer Fotos auf den Marketingkanälen des Unternehmens erhalten. Zudem behalten alle Teilnehmer die Rechte an ihren Bildern.

Falls ihr ein paar imposante Beispiele für Nachtmodus-Aufnahmen mit dem iPhone 11 Pro sucht, klickt euch mal rüber zu Petapixel. Dort teilt der Fotograf Amos Chapple seine Impressionen aus der sonnenlosen Winterzeit in Murmansk: „Using iPhone’s ‘Night Mode’ to Shoot 40 Days of Darkness in Russia’s North“.

Wenn ihr ähnlich gute Ergebnisse erzielen wollt, helfen euch vielleicht die folgenden Tipps von Apple weiter: