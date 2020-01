Philips Hue: Schalter und Sensoren unterstützen „Zonen“

Philips Hue hat bereits das erste Update für die hauseigene Beleuchtungs-App im neuen Jahr veröffentlicht. Version 3.34 bringt kleinere aber brauchbare Verbesserungen für all jene, die vom Hersteller vertriebenes Zubehör wie Schalter und Bewegungsmelder verwenden.

So können diese Geräte nun auch gemeinsam mit den im vergangenen Mai eingeführten Zonen verwendet und diese alternativ zu einzelnen Räumen von Schaltern und Sensoren angesprochen werden. Zudem soll die über die Einstellungen der App erreichbare Zubehör-Übersicht nun auch darüber informieren, wenn die Batterie in einem der Zubehörgeräte in absehbarer Zeit ausgetauscht werden muss.

Für den Hue Tap kündigt der Hersteller die Möglichkeit an, diesen als einfachen An-Ausschalter für einzelne Lampen zu verwenden. Dazu soll sich eine Tap-Taste entsprechend konfigurieren lassen. Bei mir erscheint die neue Option „Umschalten“ bislang allerdings nicht bei den Konfigurationsmöglichkeiten, vielleicht habt ihr da ja mehr Glück.