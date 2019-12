AirPods Pro: Erste Nutzer unterfüttern mit Schaumstoff

Wer das Amazon-Suchformular mit dem Begriff „Ear Tips“ bestückt, wird fast erschlagen von Suchergebnissen, die Ohrpolster aus Silikon, Memory-Foam und Schaumstoff in den unterschiedlichsten Größen zum Nachrüsten der eigenen Hörer anbieten.

Diese erfreuen sich inzwischen auch in Teilen der iPhone-Community wachsender Beliebtheit.

Hier meist in Kombination mit den AirPods Pro im Einsatz, sind in den vergangenen Wochen mehr und mehr Nutzer dazu übergegangen, Apples mitgelieferte Standardgrößen so mit einer zusätzlichen Schicht Schaumstoff zu unterfüttern und präsentieren ihre Ergebnisse in Videos, Foren und Blogeinträgen.

Ein Beispiel: Dieser Erfahrungsbericht des Apple-Blogs macstories.net. Das dort beschriebene Do-It-Yourself-Projekt, soll die Apple-Kopfhörer besser sitzen lassen und für ein komfortableres Gefühl bei langen Ohrhörer-Einsatz sorgen.

Ein ähnliches Fazit zieht auch das eingebettete Video von Scott Schramm. Dieser zeigt den Umbau auf knappen neun Minuten und unterstreicht: Der straffere Sitz ist vor allem der Geräuschunterdrückung zuträglich sein.