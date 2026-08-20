Trotz Demo-Leak: Kamera-AirPods kommen erst 2027

Apples AirPods mit integrierten Kameras bleiben offenbar ein Projekt für 2027. Dabei sah es Anfang der Woche kurz so aus, als könnte Apple die ungewöhnlichen Ohrhörer bereits gemeinsam mit den neuen iPhones im September vorstellen. In der Release-Candidate-Version von macOS Tahoe 26.7 war versehentlich ein Demo-Video der bislang unangekündigten AirPods enthalten.

In dem von MacRumors entdeckten Video hält ein Nutzer ein Buch vor seine AirPods. Siri erkennt den Titel über die integrierten Kameras und merkt ihn sich für später. Das demonstriert ziemlich genau jene Funktion, über die wir bereits im Juni berichtet haben: Die Ohrhörer sollen Apples „Visuelle Intelligenz“ unabhängig von der iPhone-Kamera nutzbar machen.

Zwei unterschiedliche AirPods-Projekte

Der Leak bedeutet allerdings nicht, dass das Produkt unmittelbar vor dem Verkaufsstart steht. Bloomberg berichtet jetzt, dass Apple parallel an zwei Varianten gearbeitet hat.

Das intern B790 genannte Modell basierte auf den aktuellen AirPods Pro 3 und ergänzte diese lediglich um Kameras und die notwendigen KI-Funktionen. Genau diese Variante ist im Demo-Video zu sehen und war bis vor Kurzem noch für 2026 eingeplant. Apple soll die Veröffentlichung inzwischen jedoch gestrichen haben.

Here is your first look at AirPods with Cameras in action using Visual Intelligence. This video file came from macOS 26.7 RC pic.twitter.com/yo7RI4MCeu — Aaron (@aaronp613) August 18, 2026

Weiterentwickelt wird stattdessen das Projekt B798. Dabei soll es sich um eine komplett neue AirPods-Pro-Generation mit Kameras handeln. Deren Marktstart ist weiterhin für 2027 vorgesehen. Als Gründe für die Verzögerung werden noch ungelöste Software- und Lieferkettenprobleme genannt.

Kameras sollen keine Fotos aufnehmen

Bei den integrierten Kameras handelt es sich nicht um klassische Foto- oder Videokameras. Die niedrig auflösenden Sensoren sollen lediglich die unmittelbare Umgebung erfassen und Siri zusätzliche Informationen liefern. Der Assistent könnte dadurch Gegenstände erkennen, Texte lesen oder Fragen zu dem beantworten, was sich gerade vor dem Nutzer befindet.

Das dürfte zugleich die unvermeidliche Datenschutzdiskussion etwas entschärfen – vollständig verschwinden wird sie kaum. Apple arbeitet parallel auch an einer eigenen KI-Brille mit Kameras. Beide Produktlinien könnten Ende 2027 Teil einer größeren Offensive rund um Siri und visuelle KI werden.