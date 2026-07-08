AirPods: iOS 27 vereinfacht Anpassung von Adaptive Audio

Mit der dritten Beta von iOS 27 nimmt Apple eine kleine, aber im Alltag durchaus praktische Änderung für AirPods-Nutzer vor. Die Intensität des adaptiven Hörmodus lässt sich künftig direkter verändern. Bislang steckt die entsprechende Einstellung vergleichsweise tief in den Bluetooth-Optionen der verbundenen AirPods.

In den AirPods-Einstellungen zeigt iOS 27 Beta 3 weiterhin die bekannten Hörmodi „Aus“, „Transparenz“, „Adaptiv“ und „Geräuschunterdrückung“ an. Neu ist jedoch, dass sich der adaptive Modus dort offenbar direkt feiner abstimmen lässt. Neben der Option „Adaptiv“ erscheinen zusätzliche Auswahlpunkte, mit denen Nutzer festlegen können, ob mehr oder weniger Umgebungsgeräusche durchgelassen werden sollen.

Weniger Umwege in den Einstellungen

Bislang führt der Weg zur Anpassung über „Einstellungen“ > „Bluetooth“ und die Info-Taste neben den verbundenen AirPods. Dort lässt sich unter „Adaptive Audio“ einstellen, wie stark die Kopfhörer zwischen aktiver Geräuschunterdrückung und Transparenzmodus vermitteln. Apple beschreibt den adaptiven Modus als Mischung aus beiden Betriebsarten, die sich automatisch an die Geräuschkulisse der Umgebung anpasst.

Die neue Platzierung dürfte vor allem dann hilfreich sein, wenn man häufiger zwischen unterschiedlichen Umgebungen wechselt. Im Zug, im Büro oder auf der Straße kann es durchaus einen Unterschied machen, ob die AirPods etwas stärker abdichten oder mehr Geräusche durchlassen.

In iOS 27 wird erstmals auch ein Equalizer für die AirPods eingeführt. Drei Stufen statt freier Regler?

Ein vollständig frei verschiebbarer Regler ist die neue Bedienung offenbar nicht. Zumindest, wenn es nach Marcus Mendes von 9to5Mac geht. Ihm zufolge kann man nur zwischen drei Stufen wechseln. In unserem Versuch konnten wir die neue Option als Regler verwenden und die Intensität fein einstellen.

Wie immer bei Beta-Funktionen gilt: Ob die neue Darstellung unverändert in der finalen Version von iOS 27 landet, ist noch nicht garantiert.