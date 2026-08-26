YouTube Premium: Weitere Preiserhöhungen in Europa

YouTube beginnt offenbar damit, weitere Bestandskunden in Europa über höhere Preise für sein Premium-Abonnement zu informieren. Im Community-Forum Reddit berichten Nutzer von entsprechenden E-Mails, in denen für bestehende Verträge neue Monatsgebühren angekündigt werden.

Europäische Bestandskunden erhalten Preiserhöhungen per E-Mail

Ein Nutzer aus Finnland berichtet beispielsweise von einer Erhöhung des Monatspreises von 14,99 Euro auf 16,99 Euro. In einer weiteren auf Reddit veröffentlichten Nachricht steigt der Preis von 13,99 Euro auf 15,99 Euro.

Preiserhöhung erreicht nun Bestandskunden

Die aktuellen Mitteilungen sind vor allem deshalb relevant, weil höhere Preise bislang teilweise zunächst nur bei Neuabschlüssen sichtbar waren. In Deutschland hatte YouTube die Gebührenzuletzt im Juni bereits deutlich angehoben. Das Einzelabo verteuerte sich dabei von 12,99 Euro auf 14,99 Euro monatlich, das Familienabo von 23,99 Euro auf 27,99 Euro. Auch Studenten und Nutzer von Premium Lite mussten bei einem Neuabschluss mehr bezahlen.

Schon damals war davon auszugehen, dass Bestandskunden gesondert über ihre neuen Gebühren informiert werden. Genau dieser Schritt scheint nun zumindest in weiteren europäischen Ländern anzulaufen. Die auf Reddit veröffentlichten Nachrichten nennen einen konkreten Stichtag: Betroffene zahlen den höheren Betrag mit dem ersten Abrechnungstermin am oder nach dem 23. September.

Europa folgt auf die USA

YouTube hatte seine Premium-Preise zuvor bereits in den USA erhöht. Dort wurden Bestandskunden ebenfalls per E-Mail informiert, ohne dass die Anpassung zunächst von einer größeren öffentlichen Ankündigung begleitet wurde.

YouTube Premium: Erste stille Preiserhöhung angelaufen

In den jetzt auf Reddit geteilten europäischen Schreiben begründet YouTube die Anpassung damit, Premium weiterentwickeln und die auf der Plattform vertretenen Kreativen und Künstler unterstützen zu wollen. Weitere Details zu neuen Funktionen oder konkreten Verbesserungen werden in den veröffentlichten Mitteilungen nicht genannt.