Bestandskunden werden informiert
YouTube Premium: Weitere Preiserhöhungen in Europa
YouTube beginnt offenbar damit, weitere Bestandskunden in Europa über höhere Preise für sein Premium-Abonnement zu informieren. Im Community-Forum Reddit berichten Nutzer von entsprechenden E-Mails, in denen für bestehende Verträge neue Monatsgebühren angekündigt werden.
Europäische Bestandskunden erhalten Preiserhöhungen per E-Mail
Ein Nutzer aus Finnland berichtet beispielsweise von einer Erhöhung des Monatspreises von 14,99 Euro auf 16,99 Euro. In einer weiteren auf Reddit veröffentlichten Nachricht steigt der Preis von 13,99 Euro auf 15,99 Euro.
Preiserhöhung erreicht nun Bestandskunden
Die aktuellen Mitteilungen sind vor allem deshalb relevant, weil höhere Preise bislang teilweise zunächst nur bei Neuabschlüssen sichtbar waren. In Deutschland hatte YouTube die Gebührenzuletzt im Juni bereits deutlich angehoben. Das Einzelabo verteuerte sich dabei von 12,99 Euro auf 14,99 Euro monatlich, das Familienabo von 23,99 Euro auf 27,99 Euro. Auch Studenten und Nutzer von Premium Lite mussten bei einem Neuabschluss mehr bezahlen.
Schon damals war davon auszugehen, dass Bestandskunden gesondert über ihre neuen Gebühren informiert werden. Genau dieser Schritt scheint nun zumindest in weiteren europäischen Ländern anzulaufen. Die auf Reddit veröffentlichten Nachrichten nennen einen konkreten Stichtag: Betroffene zahlen den höheren Betrag mit dem ersten Abrechnungstermin am oder nach dem 23. September.
Europa folgt auf die USA
YouTube hatte seine Premium-Preise zuvor bereits in den USA erhöht. Dort wurden Bestandskunden ebenfalls per E-Mail informiert, ohne dass die Anpassung zunächst von einer größeren öffentlichen Ankündigung begleitet wurde.
- YouTube Premium: Erste stille Preiserhöhung angelaufen
In den jetzt auf Reddit geteilten europäischen Schreiben begründet YouTube die Anpassung damit, Premium weiterentwickeln und die auf der Plattform vertretenen Kreativen und Künstler unterstützen zu wollen. Weitere Details zu neuen Funktionen oder konkreten Verbesserungen werden in den veröffentlichten Mitteilungen nicht genannt.
AppleOne (als Apple-Nutzer) für Musik etc. + Adblocker… für Youtube (im Browser) und gut ist. ;-)
Ja super, bringt Dir aber nichts wenn Du zum 99% YouTube auf der Apple TV guckst.
Für Apple TV gibt es auch Lösungen! Bei mir läuft die App ohne WErbeunterbrechungen!
Na ja wenn du einen Rasberry Pi an deinem Rourer hast ist keine Wetbung und mobil kann man ja einfach adblocker nutzen
Bullshit. Wie soll der Pi erkennen ob es Werbung oder gewünschter Content ist? Kommt beides vom selben Server.
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Ebenfalls erwähnenswert, dass Youtube Premium Lite jetzt auch dicke Werbeanzeigen im Feed anzeigt!
Absolut, nervt mich auch massiv.
Man kann sich die Kunden auch vergrätzen.
Ich werde sicher nicht auf das große Premium Abo umsteigen.
Also mir werden hier in Österreich für Premium 19,99€ angezeigt. Premium Lite war vor wenigen Wochen noch nicht da, könnte ich jetzt für 11,99€ abonnieren.
Also ganz ehrlich, das ist einfach zu viel. Ich war lange Premium-Kunde, aber vor einigen Monaten wurde es mir einfach zu viel.
Wenn Du es über den PC buchst „nur“ 7,99€
Premium lite für den Preis, das Premium vor zwei Jahren gekostet hat? Nein danke!
Brave / DuckDuckGo Browser regeln.
Oder Vinegar für Safari
Oder noch besser SmartTube. Da kann man auch die ganzen native Ads überspringen.
Könnte es sein, dass du das als in-App Kauf buchst? Da kommen ja noch mal 30% drauf. Direkt bei YouTube werden mir 14,99 angezeigt.
Ich bin gerne bereit für Youtube Premium zu bezahlen, aber irgendwann ist es auch genug. Dann steige ich auf einen Adblocker um, auch wenn das mehr Aufwand bedeutet…
Als AddBlocker ist der Webbrowser „Brave“ ganz nützlich. Basiert auf google Chrome und kümmert sich um Werbeanzeigen sowie Cookies ganz gut -> wird beides geblockt. Auf YouTube funktioniert die Werbeunterdrückung sehr gut. Ganz ohne Hand anlegen zu müssen
Der Aufwand ist minimal! Den passenden Blocker einmal installiert und ruhe ist. Die Preise bei Youtube sind einfach irre. Dazu kommt einfach noch, das viele Videos noch Sponsoren drin haben, womit man genervt wird. Aber auch dafür gibt es Lösungen. ;-)
Dann sag mir Bescheid wie du das am Fernseher oder mir AppleTV machst :-)
Da hängt das steam deck dran mit firefox und uBlock origin
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SmartTube
Das ist halt der Haken. Geht nur mit irgendwas das YouTube Browserbasiert ausspielt, also irgendeine Art von Rechner wie Mac Mini oder auch ein Gaming Handheld. Für Android basierte Streamer gibt es vermutlich auch Hacks.
Ganz einfach mit der passenden Youtube-App. Aber auch für die echte Youtube-App gibt es eine Lösung. Ein bisschen googlen hilft da! ;-)
Ja, damit geht es perfekt
Und mit dem Fire Stick ? Mal sehen wie lang ich noch zahle.
bei mir hält es sich noch die Waage weil ich kein „normales“ TV mehr schaue und das Meiste über YT läuft. aber da komm auch ich langsam an die Schmerzgrenze. Zumal mir dann 1-5-15 Jahre alte Videos vorgeschlagen werden weil der Algorithmus im Vergleich zu anderen Plattformen einfach schlecht ist.
YT 2025 60 Milliarden Umsatz gemacht hat. da wird als „net profit“ (also nach Steuern, Auszahlung an die Channels usw) sicher noch die ein oder andere Milliarde über bleiben.
Die Preise sin mittlerweile echt frech
Selbst wenn es 24,99 im Monat kosten würde, für mich jeden Cent wert.
Nein, auf keinen Fall.
Ich habe immer das große Abo bezahlt, bin jetzt aber auf Lite umgestiegen. Unterm Strich verdienen sie nun sechs Euro weniger an mir, aber ich habe kaum Einschränkungen.
DuckDuckGo sei Dank
Bin bei 4€/ Monat Family
Vermutlich via VPN im Ausland? Haben die das immer noch nicht storniert? Haben doch viele gemacht, bis YT irgendwann gesagt hat: sorry, aber du bist nicht da, wo du zahlst.
Wurde bei mir schon erhöht vor ein paar Wochen und ich hab bereits 27,99 abgebucht bekommen.
Ich frage mich wer sowas noch bereit ist zu zahlen ?!
Ich. Nutze YT wirklich sehr oft. Außerdem YT Music. Hier liebe ich einfach den einfachen Switch zwischen Musik & Musikvideo.
Den finde ich persönlich super nervig. Es werden oft die Videos angespielt obwohl ich die Lieder hören möchte.
Gut das ich in Asien wohne ;)
Wird man da nicht relativ schnell gesperrt? Mir zu heikel mit meinem Main Account, und kein Bock wieder bei 0 anzufangen bei YouTube und Co.
Sowohl seinerzeit in Argentinien als auch nun über die Türkei (hier via Apple ID) keine Sperrung.
Schon bei der Vorankündigung, dank iFun, hatte ich direkt bis 2027 Jahresabo verlängert. Den Preis können sie mir nicht mehr wegnehmen der ist schon gebucht
Den Lite Tarif gibt es aber nicht als Jahresabo
Ich nutze ja auch auch YouTube Musik weils dabei war. Deshalb noch nie den Klassiker Spotify angemeldet
Smart
Wurde doch vor 2 Monaten schon erhöht.
Ich finde YouTube-Premium (für die Familie) viel zu teuer. Ich brauche Music nicht. Und ansonsten: tua, dann müssen wir alle Ads sehen.
AdBlocker sind weiterhin kostendfrei.
Ich nutze YouTube werbefrei Dank SmartTube. Läuft auf allen Geräten soweit stabil.
Da bei den Preisen die meisten Kanäle zusätzlich noch diverse Werbeblöcke im Video platzieren bin ich nicht bereit so viel dafür zu zahlen.
same here!
als premium lite teurer wurde, beschloss ich das nicht mehr zu bezahlen.
Wurde doch erst erhöht. Ich hab zum Glück noch eine Lösung gefunden für 10€ das Familien Abo zu buchen.
Youtube wird nicht teurer,
sondern das FIAT Geld wird nur immer weniger Wert!
Zum glück hab ich AUDIgeld
Abos und Werbung. Damit müssen wir wohl leben. Was tun? Günstigstes Abo wählen z.B. bei NF, Werbung ertragen, oder aufs Klo gehen, nichts anschauen und die DVDs und Blurays wieder hervorkramen.
VPN über Albanien und gut ist.
Wer für so etwas noch zahlt ist selber schuld!
Geschmacksache.