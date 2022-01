AirPods 3 erstmals für 175 Euro: Das sind die kleinen Macken

Ardeljan hat sich hier die Mühe gemacht, die acht nervigsten Eigenschaften der AirPods klar zu benennen. Etwa den ungewollten, automatischen Wechsel von iPhone zu Mac (und umgekehrt) oder die hin und wieder nur einseitig spielende Wiedergabe. Was hier stört: Wir einer der AirPods gerade nicht bespielt, müssen zur Fehlerbehebung beide Stöpsel kurz in das Ladecase gesteckt werden.

Trotzdem fällt es vielen Anwendern schwer, die Unzulänglichkeiten der AirPods konkret zu benennen – wie gesagt, in der Regel läuft hier alles rund. Entsprechend lesenswert ist die Liste, die der User-Interface-Designer Philip Ardeljan unter der Überschrift AirPods don’t „Just Work“ in seinem Blog zusammengestellt hat.

