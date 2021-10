AirPods 3: Wir sind vollständig überzeugt

Als dann die ersten Gerüchte aufkamen, Apples 3. AirPods-Generation könnte sich am Design der AirPods Pro orientieren, waren wir kurz davor, zwei Paar der alten AirPods auf Reserve zu ordern. Eine Vorsichtsmaßnahme, die uns Apples Entscheidung, die AirPods 2 weiterhin zum Kauf anzubieten, glücklicherweise erspart hat. Also wurden die AirPods 3 geordert, die nun seit zwei Tagen Musik und Podcasts wiedergeben.

Kurz zum Reinholen: Bereits die erste Generation der drahtlosen Apple-Kopfhörer hat uns ziemlich schnell begeistert und die „EarPods ohne Kabel“ quasi über Nacht zum täglichen Begleiter gemacht. Die Ende 2016 gelieferten Ohrhörer waren so regelmäßig im Einsatz, dass die nachlassende Akku-Performance 2019 zum Kauf der 2. AirPods-Generation motivierte. An die anfangs noch unangenehmen Klopfgesten hatte man sich dann doch recht schnell gewöhnt.

Insert

You are going to send email to